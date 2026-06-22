UTOPAI STUDIOS與Huace攜手合作，打造全AI生成的《西遊記》動畫劇集與院線電影。

加州山景城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Utopai Studios與Huace Film & TV Co., Ltd.今日宣布達成一項新的聯合制作協議，共同打造《西遊記：消失的500年》(Journey to the West: The Lost Five Hundred Years)。這是一部完全由Utopai Studios的電影敘事AI系統PAI生成的動畫劇集，也是計畫中的全球動畫及院線衍生作品系列的開篇之作。該系列靈感源自中國最具影響力的文學與神話經典之一。

這部全新劇集重新構想了亞洲經典故事中最深入人心的關係之一背後不為人知的起源：桀驁不馴、神通廣大的美猴王孫悟空，被壓五行山下五百年，為何最終甘願守護一位素未謀面的僧人。

根據協議，Huace將使用PAI系統製作該動畫劇集，而Utopai Studios將擁有該IP在中國大陸以外的所有發行權。第一季計畫以動畫劇集的形式在廣播、串流媒體及數位平台上發行，並計畫進一步擴展為院線發行。該專案代表Utopai Studios與Huace此前宣布的策略性合作落地的首部全新劇集，Huace已選定PAI為其長篇敘事創作的核心引擎。

Utopai Studios共同創辦人兼執行長Cecilia Shen表示：「《西遊記》不僅是中國最受喜愛的文化瑰寶之一，也是全球文娛領域的頂尖神話宇宙之一。透過與Huace的合作，我們有機會對這個故事進行大膽的全新詮釋，從孫悟空與那些終將改變西行之路的同伴們之間未曾講述的情感起源開始。這正是我們創立Utopai Studios的初衷：協助合作夥伴釋放代表性IP的潛力，打造規模化IP宇宙，並以過去無法實現的方式讓宏大的故事變為現實。」

Huace Group執行長Binxing Fu表示：「《西遊記》是中國觀眾世代相伴的故事，它理應被以更宏大的規模、更深邃的情感和更豐富的想像力重新呈現。透過與Utopai Studios的合作，我們能夠將這一神話轉化為全AI生成的動畫形式，同時保留讓這個故事流傳數百年的文化底蘊、情感力量和奇幻意境。此次合作也為我們提供了一條路徑，讓我們能夠針對全球觀眾，透過動畫劇集和院線電影來打造這一IP。」

幾個世紀以來，《西遊記》一直是中國想像力的偉大源泉之一，影響了亞洲乃至全世界幾代電影、電視、動畫、遊戲、文學和舞臺作品的創作。其中的角色——包括孫悟空、唐僧、豬八戒和沙悟淨——至今仍是中國流行文化中最具辨識度的人物，而關於命運、反叛、犧牲、忠誠和蛻變等主題，也持續在不同文化中引發共鳴。

《消失的500年》正是建立在這一基礎之上，探索了這個經典故事中一個最耐人尋味的未解之謎：在西行開始之前，究竟發生了什麼？

該劇集講述了金蟬子的故事。他是一位被貶下凡的天界僧人，註定要經歷十次轉世，以完成從東土到西天取經的艱難使命。在前九次失敗的輪回中，他必須找到註定要保護他的同伴——卻絕望地發現，他們每個人都已放棄了使命，而其中最強大的一位，甚至正在試圖將他置於死地。

在這些輪回中，金蟬子必須感化這群身世坎坷、滿心抗拒的異類，將他們改變為那個終將成為傳奇的非凡團隊。該劇集將人們熟知的取經之旅重新定義為故事的終局，而非開端；它是數個世紀的失敗、背叛、懲罰與救贖的最終篇章。

PAI是Utopai Studios專為長篇影視內容的複雜性打造的電影敘事AI系統。在《消失的500年》中，PAI將支援神話世界的建構、角色連貫性、風格化動作場面、多集敘事，以及可重複使用的數位資產，這些資產被設計為能在後續季播內容與院線衍生作品中不斷演進。

該劇集被設計為更宏大的《西遊記》宇宙的開篇，每一季都講述一個獨立的故事，同時又與更宏大的敘事架構密切相連。該系列將從多個視角重新解讀經典，賦予那些曾被忽視的角色屬於自己的情感軌跡，同時將神話與當代關於身分、命運、壓力、犧牲和自我抉擇的議題密切相連。

關於Huace

Huace是一家中國上市影視公司，業務涵蓋影視劇的開發、製作、發行及相關娛樂營運。公司在過去二十多年裡建立了國際業務，海外發行涵蓋200多個國家和地區，並在包括Netflix和YouTube在內的20多個國際新媒體平台上擁有頻道或專屬發行通路。

關於Utopai Studios

Utopai Studios正在針對AI時代建構全球製片廠體系的下一次進化。公司將原創IP開發、製作專長、人才合作和專有AI基礎設施相結合，在電影、電視、串流媒體、動畫和數位平台上創作和擴展故事。其模式的核心是PAI——Utopai Studios專為長篇娛樂作品工作流程設計的電影敘事人工智慧系統。Utopai Studios正在建構一種旨在保護創作者版權、擴大創作機會，並更快、更高效地將遠大的專案推向市場的製片廠模式。公司的國際布局包括其專注于韓國和日本IP的獨資子公司Utopai East Studios以及位於德國的Utopai GmbH，彰顯出其在全球關鍵市場不斷擴大的影響力。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.utopaistudios.com。

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