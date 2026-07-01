Vonage lance des solutions réseau pour la prévention de la fraude partout au Canada

HOLMDEL, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, une société d'Ericsson (NASDAQ : ERIC), annonce aujourd’hui le lancement commercial de ses solutions fondées sur le réseau pour la prévention de la fraude au Canada, qui offrent aux développeurs et aux entreprises des capacités avancées de prévention de la fraude dans l’ensemble des plus grands réseaux de transporteurs du pays. Ces capacités sont rendues possibles grâce aux API réseau de Vonage, qui se connectent aux opérateurs canadiens, grâce à l’intégration d’Aduna à EnStream, une entreprise commune de Bell, Rogers et TELUS, le consortium canadien de confiance pour l’identité mobile et les données réseau, qui fournit un accès sécurisé et faisant autorité aux signaux télécoms en temps réel dans l’ensemble de l’écosystème.

Tirant parti de SIM Swap Detection et l'API Silent Authentication, ces solutions utilisent des données de réseau mobile en temps réel pour vérifier l'identité et détecter les pratiques frauduleuses, protégeant ainsi les consommateurs des tentatives de prise de contrôle de compte, sans perturber l'expérience utilisateur.

Alimentées par des opérateurs de réseaux mobiles, les API réseau permettent aux applications d'accéder et d'agir en toute sécurité sur les capacités et l'intelligence réseau en temps réel. Ces interfaces standardisées permettent aux développeurs d'accéder à des ressources inexploitées telles que les données réseau, l'authentification transparente et la connectivité mobile - simplifiant le développement, améliorant l'évolutivité et permettant des solutions innovantes en temps réel qui exploitent les données réseau en temps réel pour détecter et prévenir les menaces. Le rôle d’EnStream en tant que passerelle unifiée pour les données sécurisées des opérateurs télécoms au Canada renforce encore cet écosystème, en garantissant une couverture nationale et des normes de sécurité cohérentes entre tous les principaux opérateurs.

« À mesure que l’IA générative évolue et que les outils de lutte contre la fraude deviennent de plus en plus disponibles, les fraudeurs deviennent de plus en plus sophistiqués, dépassant les mesures de sécurité traditionnelles. Cela fait de la vérification en réseau un élément essentiel pour les entreprises modernes », déclare Christophe Van de Weyer, président et chef de l’unité commerciale API de Vonage. « Ce lancement marque une nouvelle étape importante dans la mission de Vonage consistant à donner aux entreprises les moyens de lutter contre la fraude tout en offrant aux utilisateurs finaux une expérience client sans friction, en particulier sur le marché canadien, où l’adoption numérique croissante et les exigences réglementaires rendent essentielles des solutions de vérification solides. »

« La fraude numérique n’est plus un problème de niche : elle touche les Canadiens dans leur vie quotidienne, des services bancaires aux services en ligne », déclare Upinder Saini, président et chef de la direction d’EnStream. « Grâce à l’accès exclusif d’EnStream aux principaux réseaux mobiles du Canada, nous sommes en mesure de fournir des renseignements en temps réel sur les réseaux à l’échelle nationale. En collaborant avec Vonage pour fournir ces capacités au moyen d’API normalisées, les organisations peuvent tirer parti des données de qualité opérateur pour renforcer la vérification de l’identité et prévenir la fraude plus efficacement tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de confidentialité et de sécurité. »

Redéfinir la sécurité avec des solutions avancées de prévention de la fraude

Vonage SIM Swap Detection atténue les tentatives de prise de contrôle de compte en identifiant les changements récents de carte SIM en temps réel. Faisant partie de l'offre Vonage Identity Insights cette couche critique de défense répond à la menace croissante de tactiques de fraude sophistiquées. En 2025 seulement, le Canada a signalé 33 854 cas de fraude, ce qui a entraîné des pertes de 544 millions de dollars, selon le Centre antifraude¹ du Canada. Avec les swaps SIM non autorisés qui augmentent de plus de 1 000%², Vonage SIM Swap Detection améliore les taux de détection des fraudes de 30 à 40%³, permettant aux entreprises de rester à l'avant-garde de l'évolution des menaces.

La solution Silent Authentication de Vonage, qui fait partie de l'API Vonage Verify, offre un moyen plus sûr et plus transparent d'authentifier les utilisateurs à l'intérieur de l'application sans nécessiter de codes d'accès uniques. Il exploite les informations sur les réseaux mobiles exposées par les transporteurs pour vérifier le numéro de téléphone et l’association SIM d’un utilisateur au moyen de la session de données mobiles active de l’appareil. Cette approche améliore la sécurité en éliminant les vulnérabilités telles que le phishing, l'ingénierie sociale et les attaques AIT, tout en améliorant l'expérience utilisateur en réduisant les frictions lors de l'authentification. Avec des fonctionnalités telles que le basculement automatique vers des services de communications riches (RCS), des solutions de messagerie telles que WhatsApp, SMS, voix ou email, l'authentification silencieuse de Vonage permet d'assurer une vérification rapide, fiable et conviviale pour la création de compte, la récupération et les transactions sécurisées.

Storage Guardian, une entreprise ontarienne chef de file en matière de solutions de protection des données et de reprise après sinistre, tire parti de la technologie SIM Swap Detection de Vonage, qui fait partie de Vonage Identity Insights, pour améliorer son offre à sa clientèle mondiale dans le domaine de la cyberprotection. « En intégrant les solutions réseau de Vonage dans notre offre Incident Response, nous fournissons à nos clients les outils nécessaires pour garantir une communication fluide et sécurisée lors d’événements critiques », déclare Omry Farajun, propriétaire/exploitant de Storage Guardian. « Notre collaboration avec Vonage met en évidence le rôle essentiel des solutions de sécurité axées sur les réseaux pour protéger les entreprises d’aujourd’hui des menaces émergentes tout en maintenant la résilience opérationnelle. »

« Avec l'expansion des API Vonage Network au Canada, Vonage offre maintenant une couverture complète à travers l'Amérique du Nord pour les entreprises clientes, marquant un pas en avant décisif pour l'industrie », déclare Raul Castanon, analyste de recherche principal, 451 Research, S&P Global. « Avec cette innovation continue dans les solutions alimentées par le réseau, Vonage entraîne un changement décisif dans l’espace d’entreprise vers des mesures de sécurité robustes et axées sur le réseau qui protègent les résultats nets, favorisent la confiance des clients et améliorent l’expérience client globale. »

Le partenariat de Vonage avec Aduna, qui tire parti des données réseau d’EnStream provenant des trois principaux opérateurs de télécommunications du Canada, garantit une couverture large et fiable. EnStream fournit une intelligence au niveau du réseau qui est particulièrement précieuse pour les secteurs tels que la banque, la fintech et le commerce électronique, où la vérification rapide de l'identité est essentielle pour maintenir la sécurité et la confiance des clients.

Anthony Bartolo, CEO d'Aduna, déclare : « La collaboration entre les opérateurs de télécommunications, les agrégateurs et les fournisseurs de plateformes de développement est essentielle pour piloter l'avenir de la sécurité numérique. En tant que coentreprise d'acteurs de premier plan dans le secteur des télécommunications, Aduna est un agrégateur clé des capacités API du réseau mobile. En partenariat avec Vonage en tant que fournisseur de plateforme de développement, nous permettons aux développeurs d'accéder à ces outils via les API et les SDK de Vonage, permettant ainsi la création de solutions de pointe en matière de prévention de la fraude. Nous sommes ravis de voir Vonage lancer ses API de réseau de prévention de la fraude au Canada, une avancée significative pour l'écosystème et un témoignage de la puissance de la collaboration dans l'avancement de la sécurité numérique ».

Vonage Silent Authentication et SIM Swap Detection sont maintenant disponibles au Canada, en plus de la disponibilité existante en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour plus d’informations sur les API Vonage Network, visitez vonage.com/network-apis.

¹ Centre antifraude du Canada

² Le rapport de renseignement phare de Cifas, la communauté britannique de prévention de la fraude

³ Estimé sur la base de la triangulation de l'API réseau SIM Swap implémentée : une banque sud-africaine majeure, signal d'escroquerie britannique, Alloy State of Fraud Benchmark Report, 2025

À propos de Vonage

Vonage, qui fait partie d'Ericsson, crée une technologie qui permet aux entreprises et aux développeurs de jouer un rôle de premier plan dans la prochaine ère de la transformation numérique. Ses plateformes et outils alimentés par l'IA permettent une nouvelle création de valeur et des expériences client innovantes sur les réseaux mobiles et le cloud.

Le portefeuille technologique de la société comprend des API réseau, des solutions CPaaS, CCaaS et UCaaS. Approuvé par les entreprises de tous les secteurs et adopté par les développeurs du monde entier, Vonage s'engage à réinventer chaque interaction numérique.

Vonage est une filiale en exclusivité d'Ericsson (NASDAQ : ERIC) et opère au sein d'Ericsson Group Business Area Global Communications Platform (BGCP). Pour plus d'informations, visitez www.vonage.com et suivez @Vonage.

Copyright © 2025 Vonage. Tous droits réservés. VONAGE®, le logo V et d'autres marques Vonage sont des marques déposées de Vonage ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays.

À propos d'EnStream

EnStream LP est une coentreprise des principales entreprises de télécommunications mobiles au Canada, à savoir Bell Mobility, Rogers Communications et TELUS Communications. Tirant parti de l'intelligence mobile en temps réel, EnStream fournit des services de vérification d'identité et d'authentification de pointe pour un large éventail d'applications.

Nous sommes un partenaire de confiance pour les principaux établissements financiers, les entreprises technologiques et les organisations du secteur public, fournissant des services qui prennent en charge plus de 90% des utilisateurs mobiles à l'échelle nationale. Nos solutions alimentent les grandes banques, les plateformes de cryptomonnaies, les agences gouvernementales, les fournisseurs d'assurance, les jeux, les soins de santé et plus encore. En utilisant des identités réelles et vérifiées et des informations réseau provenant d'appareils mobiles et d'opérateurs de confiance, nous continuons d'améliorer la sécurité en ligne, la prévention de la fraude et l'expérience utilisateur fluide pour les consommateurs et les entreprises.

Pour en savoir plus sur EnStream, visitez www.enstream.com

À propos d'Aduna

Aduna est une entreprise phare entre certains des principaux opérateurs de télécommunications au monde et Ericsson, dédiée à permettre aux développeurs du monde entier d'accélérer l'innovation en exploitant pleinement le potentiel des réseaux via des interfaces de programmation d'applications (API) communes. Ses partenaires sont AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefónica, Telstra, T-Mobile, Verizon et Vodafone. Les plateformes partenaires de développement d’Aduna comprennent Google Cloud, Infobip, Sinch et Vonage. En combinant les API réseau de plusieurs opérateurs à l'échelle mondiale sous une plateforme unifiée basée sur le projet open source CAMARA, piloté par la GSMA et la Linux Foundation, Aduna fournit une plateforme standardisée pour favoriser la collaboration, améliorer l'expérience utilisateur et stimuler la croissance de l'industrie.

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