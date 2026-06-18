Andersen Global携手JMP Advisors进一步强化在印度的业务布局

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与印度的JMP Advisors达成合作协议，在现有法律服务能力的基础上，为其在印度的业务增添了税务服务能力。

JMP Advisors致力于在税务、监管和交易事务方面提供专业咨询，服务于在复杂且不断演变的商业环境中运营的本土及跨国客户。该公司提供的服务涵盖国际与印度国内税务、转让定价、跨境架构设计、外商投资咨询、交易支持、继任规划及监管事务。其客户群体包括跨国公司、成长型企业、私募股权及风险资本支持的企业，以及高净值个人与家族。

JMP Advisors Private Limited创始人兼董事长Jairaj Purandare表示：“我们的理念始终聚焦于提供清晰、可落地的专业指导，帮助客户应对复杂局面，并在明确的方向指引下持续推进业务发展。与Andersen Global的合作使我们能够将这一理念推向全球，同时继续为跨司法管辖区运营的客户提供深思熟虑、条理清晰的专业建议。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“JMP Advisors对印度的税务与监管框架以及商业动态有着深刻的理解。他们在为企业提供复杂税务和交易事务咨询方面的丰富经验，增强了我们支持客户在关键市场进行业务转型的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

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