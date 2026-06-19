NIQ und Ogury arbeiten zusammen, um Medienplanung und Zielgruppenstrategie mit GeoPurchase-Erkenntnissen zu optimieren

NEW YORK & PARIS--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), das weltweit führende Unternehmen für Verbraucherinformationen, gab heute eine neue Zusammenarbeit mit Ogury bekannt, dem globalen AdTech-Unternehmen, das auf Persona Intelligence basiert. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Ogury die GeoPurchase-Daten von NIQ in seine Persona Intelligence Engine integrieren und so die Zielgruppenplanung, Medienaktivierung und strategischen Erkenntnisse für Marketingfachleute stärken.

NIQ liefert weltweit führende Einzelhandelsdaten und erfasst dabei tatsächliche Kaufdaten auf Produktebene bei wichtigen Einzelhändlern rund um den Globus. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stellt NIQ GeoPurchase-Erkenntnisse in großem Umfang für Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Großbritannien sowie die Vereinigten Staaten und Kanada bereit und erweitert damit die Persona Intelligence Engine von Ogury um eine neue Ebene des realen Kaufverhaltens im Einzelhandel.

In Kombination mit Ogurys Audience-First-Datenmodell – das beobachtetes Verhalten, erklärte Absichten und deterministische Signale zusammenführt – tragen diese Erkenntnisse dazu bei, umfassende, mehrdimensionale Personas zu erstellen, die auf tatsächlichen Kaufmustern basieren. So erhalten Marketingfachleute ein vollständigeres Verständnis der Zielgruppen, die für ihre Marken- und Kampagnenziele am relevantesten sind. Die Zusammenarbeit und die erweiterten Ogury-Personas basieren auf aggregierten und anonymisierten Erkenntnissen. Durch diese Erkenntnisse gewinnen Marketingfachleute ein tieferes Verständnis der Verbrauchernachfrage, der Kategoriedynamik und der Wettbewerbsposition auf lokaler Ebene, was ihnen hilft, Wettbewerbsstärken, Schwachstellen und Wachstumschancen zu identifizieren.

Durch die Einbindung der Einzelhandelsumsatzdaten und der proprietären geografischen Erkenntnisse von NIQ kann Ogury diese Informationen in Zielgruppen umsetzen, die konsistent in digitalen Medienkampagnen aktiviert werden können. Im Gegensatz zur herkömmlichen Nutzung von Einzelhandelsdaten, die sich in erster Linie auf die Planung konzentriert, können Marken diese Erkenntnisse nutzen, um Akquisitions- und Bindungsstrategien auf der Grundlage realer Marktdynamiken zu entwickeln und umzusetzen.

„Marketingfachleute brauchen nicht einfach nur mehr Daten. Sie brauchen Erkenntnisse, die zum Handeln anregen“, sagte Joshua Pisano, General Manager of Global Media bei NIQ. „Die Nutzung der GeoPurchase-Erkenntnisse von NIQ über die ‚Persona Intelligence Engine‘ von Ogury verändert die Art und Weise, wie Zielgruppen über die Ogury-Plattform entwickelt und aktiviert werden, und ermöglicht es Marken, echte kaufbasierte Signale in intelligentere Planung, präzisere Aktivierung und stärkere Geschäftsergebnisse umzuwandeln. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, Komplexität in Klarheit und Medieninvestitionen in messbares Wachstum zu verwandeln.“

„Indem wir die bewährten Erkenntnisse von NIQ zum Kaufverhalten im Einzelhandel in unser Audience-First-Datenmodell integrieren, helfen wir Marketingfachleuten, die Lücke zwischen Zielgruppenverständnis und Marktrealität zu schließen“, sagte Christophe Bize, Chief Data and GTM Officer bei Ogury. „Marken können Zielgruppen auf der Grundlage des tatsächlichen Kaufverhaltens identifizieren, sich ein klareres Bild von der Dynamik der Produktkategorien verschaffen und durch intelligentere Medienplanung und -aktivierung Wachstumschancen aufdecken. Was diese Zusammenarbeit einzigartig macht, ist die Fähigkeit zu verstehen, wie eine Marke im Vergleich zu Wettbewerbern auf lokalen Märkten abschneidet, und diese Erkenntnisse in umsetzbare Zielgruppen zu übersetzen.“

Durch die Kombination der Einzelhandelsdaten von NIQ mit der Persona Intelligence Engine von Ogury bietet die Zusammenarbeit Marketingfachleuten eine neue Möglichkeit, Zielgruppen auf der Grundlage des tatsächlichen Kaufverhaltens zu verstehen, zu planen und anzusprechen, und schließt damit die Lücke zwischen Marktinformationen, Medienumsetzung und messbaren Ergebnissen.

Über NIQ

NIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das ein umfassendes und zuverlässiges Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenpräsenz und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in sichere Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 % der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View™ — und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

Über Ogury

Ogury ist ein globales AdTech-Unternehmen, das auf Persona Intelligence basiert – seiner proprietären Technologie, die es Marken und Agenturen ermöglicht, konsistente, persona-basierte Strategien kanalübergreifend umzusetzen und messbare Markenergebnisse zu erzielen. Ogury wurde 2014 gegründet und ist in 18 Ländern mit weltweit über 500 Mitarbeitern tätig.

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