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NIQ en Ogury werken samen om mediaplanning en doelgroepstrategie met GeoPurchase-inzichten te verbeteren

Het nieuwe initiatief brengt retailinkoopsignalen uit de echte wereld in Ogury’s Persona Intelligence Engine om diepere, privacybehoudende inzichten aan te reiken in Noord-Amerika en Europa

NEW YORK & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), ’s werelds toonaangevende bedrijf gespecialiseerd in consumenteninformatie, kondigde vandaag een nieuwe samenwerking aan met Ogury, het internationale AdTech-bedrijf aangestuurd door Persona Intelligence. In het kader van deze samenwerking zal Ogury NIQ’s GeoPurchase-data integreren in zijn Persona Intelligence Engine, om doelgroepplanning, media-activering en strategische inzichten voor marketeers te versterken.

NIQ levert retailinformatie van wereldklasse, waarbij werkelijke inkoopgegevens op productniveau bij belangrijke retailers van over de hele wereld worden verzameld.

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