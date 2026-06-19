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Andersen Global fortalece su presencia en India junto a JMP Advisors

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global firmó un Acuerdo de Colaboración con JMP Advisors en India con el objetivo de complementar sus servicios legales en el país con asesoramiento tributario.

JMP Advisors asesora a clientes nacionales y multinacionales en asuntos tributarios, regulatorios y transaccionales dentro de entornos empresariales complejos y en constante evolución. La firma ofrece servicios de fiscalidad internacional y nacional de India, precios de transferencia, estructuración de operaciones transfronterizas, asesoramiento sobre inversiones extranjeras, apoyo en transacciones, planificación sucesoria y cumplimiento regulatorio. Entre sus clientes se encuentran corporaciones multinacionales, empresas en expansión, compañías respaldadas por fondos de capital privado y capital de riesgo, así como personas y familias de alto patrimonio.

“Nuestro enfoque siempre se ha basado en brindar orientación clara y práctica para ayudar a los clientes a resolver situaciones complejas y tomar decisiones con confianza”, afirmó Jairaj Purandare, fundador y presidente de JMP Advisors Private Limited. “La colaboración con Andersen Global nos permite ampliar el alcance de ese enfoque a nivel internacional, sin dejar de ofrecer asesoramiento estratégico y bien estructurado a clientes con operaciones en múltiples jurisdicciones”.

“JMP Advisors aporta un profundo conocimiento de los marcos tributarios y regulatorios, además de una sólida comprensión del entorno empresarial de India”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Su experiencia en el asesoramiento sobre cuestiones tributarias y transaccionales complejas refuerza nuestra capacidad para acompañar a las organizaciones que impulsan procesos de transformación en mercados clave”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas independientes que reúne a profesionales especializados en impuestos, derecho y valoración en todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta actualmente con más de 50 000 profesionales y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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