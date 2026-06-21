One NZ與Rimini Street攜手保障Oracle系統架構的未來適應性並加快AI創新

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 軟體支援和代理式AI企業資源規劃公司(Software Support and Agentic AI ERP Company™)以及Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，One New Zealand (NZ)正利用Rimini Street的支援與互通性解決方案確保其關鍵Oracle系統保持安全、穩定和可靠，同時使該組織能夠將投資和人才重新分配到現代化和AI計畫中。

One NZ為200萬客戶提供行動、寬頻和衛星解決方案，連結紐西蘭99%地區的企業與社群。這家電信公司尋求一家策略性合作夥伴，以支援和穩定其複雜的Oracle系統架構，包括Siebel CRM、Oracle Database及其他Oracle應用程式，此為其轉型之旅的一部分。由於此前已體驗過Rimini Support™的專業深度和卓越能力，Rimini Street成為One NZ資訊長(CIO)的首選合作夥伴。

One NZ資訊長Adrian Albuquerque表示：「我在上一家公司任職時，與Rimini Street的合作取得了巨大成功。因此，當我尋求合作夥伴來支援我們的Oracle系統時，我第一個想到的就是他們。在我們規劃和執行AI驅動的轉型之際，確保系統的安全、穩定和運行至關重要。Rimini Street讓這一切成為可能，並賦予我們信心和精力去專注於未來的發展。」

Rimini Street：針對AI就緒未來的策略性合作夥伴

One NZ的使命是成為世界一流的AI賦能型電信公司，不斷突破邊界並投資於創新，為客戶提供更優質的體驗和價值。

為實現這一願景，One NZ仰賴Rimini Support™ for Oracle來維護和最佳化其跨應用、資料庫和基礎架構層的核心後端平台，確保其效能和可靠性，且無需進行系統升級、移轉或平台重構。

Rimini Support的服務包括：

配備擁有深厚ERP專業知識的專屬首席支援工程師(PSE)，並由全球數百名平均擁有15年經驗的工程師團隊提供後盾支援

針對優先順序案件保證10分鐘內回應，實際平均回應時間不到2分鐘，提供24/7/365全天候服務

採用擁有專利的專有AI技術，實現更快速、主動的案件解決

相較傳統原廠支援，年度營運支援成本最高可節省90%

保證提供長達15年以上的支援，且不受原廠強制升級、移轉和平台重構的限制

Albuquerque補充說道：「在One NZ，我們熱衷於為團隊和企業重新構想各種可能性。有了Rimini Street為我們的Oracle系統提供專家級支援，我的團隊得以釋放精力專注於新技能、新技術和新機會，例如與SpaceX合作開通衛星服務。如果我的團隊一直忙於解決問題，這一切都不可能實現。」

擴大合作夥伴關係，實現無中斷轉型(Transformation without Disruption™)

雙方合作的一個代表性時刻，是Microsoft宣布停止支援Internet Explorer 11，而該瀏覽器為One NZ的Siebel CRM環境所必需。One NZ向Rimini Street尋求協助，利用其獲得專利的互通性解決方案Rimini Connect™ for Browsers，快速有效地解決了這一問題，無需升級、更改程式碼或停機即可確保瀏覽器相容性。

Albuquerque表示：「Rimini Connect™ for Browsers使我們的CRM能夠在任何替代瀏覽器（無論是Microsoft Edge還是Google Chrome）上運行，讓我們無需為了因應緊迫的Microsoft Internet Explorer 11互通性問題而承擔代價高昂且可導致業務中斷的系統升級。Rimini Street賦予我們自主規劃發展藍圖的自由，讓我們在決定什麼對業務最有利時，仍能保持所有系統的平穩運行。」

此外，在Rimini Street的協助下，One NZ還順利將其關鍵的核心計費引擎順暢移轉到了新的硬體平台上。透過深入排查跨應用程式、資料庫和技術層的複雜問題，Rimini Street協助穩定了生產中的計費環境，為平穩、無中斷的系統上線奠定了基礎。

Albuquerque補充說道：「Rimini Street是我們的首選CRM和計費專家，多年來我們通力合作，取得了卓越的成果，這正是我們選擇他們的原因。身為資訊長，我必須著眼未來進行規劃，這包括選擇誰來指引我們的願景。Rimini Street不僅僅是一個專家級支援供應商，更是我們的共同創新夥伴。」

Rimini Street執行副總裁兼客戶長Nancy Lyskawa表示：「我們很榮幸能為One NZ提供支援，以強化其服務紐西蘭數百萬客戶的能力。無論是保持Oracle系統強勁運行、保護業務正常運行時間、解決複雜的技術挑戰，還是提供與供應商無關的指導，Rimini Street始終堅守『我們將助您達成目標』(We’ll Get You There.™)的承諾。」

瞭解Rimini Street如何協助One NZ完成轉型之旅。

關於Rimini Street, Inc.

「羅素2000指數」(Russell 2000®)公司Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家久經考驗、值得信賴的全球端對端任務關鍵型企業軟體支援、代管服務和創新代理式AI ERP解決方案供應商，同時也是Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。公司已與《財星》全球100大企業、《財星》500大企業、中型企業、公共部門和政府機構簽署數千份IT服務合約，這些客戶運用Rimini Smart Path™方法論取得了更優的營運成果，節省了數十億美元資金，並為AI及其他創新挹注了資金。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.riministreet.com，並在X、Facebook、Instagram和LinkedIn上與Rimini Street聯絡。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「預期」、「假設」、「相信」、「預算」、「繼續」、「可以」、「目前」、「估計」、「預計」、「預報」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「目標」、「潛力」、「預測」、「推測」、「反映」、「導致」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫和我們對此類計畫的投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也非歷史事實。這些陳述受制於有關Rimini Street業務的一系列風險和不確定性，實際結果可能會大相逕庭。此類風險和不確定性包括但不限於：我們吸引新客戶或者留住現有客戶和/或向現有客戶銷售更多產品和服務的能力；我們實現和維持合理營收成長幅度的能力；營收成本，包括與我們推動成長的努力相關的成本變化，以及為符合目前營收預期和擴大業務而展開成本管控的相關結果；業界競爭加劇帶來的影響和我們有效參與競爭的能力；我們成功向市場宣傳ERP軟體支援和代管服務的優勢，以及銷售構成我們「Rimini Smart Path™」解決方案組合的產品和服務（包括但不限於我們的代理式AI ERP解決方案）的能力；我們關於定價模式的規劃和相較於使用其他供應商，客戶可實現的成本撙節預期；我們的客戶和潛在客戶所面臨的ERP軟體管理和支援服務格局的演變；我們對潛在總市場規模的估算；季節性趨勢對我們經營業績的影響，包括廠商提供的軟體支援和代管服務的合約續約週期；企業軟體廠商推動客戶升級或移轉至雲端版企業軟體的措施對我們經營業績的影響；我們快速擴大營運規模以滿足客戶不斷變化需求的能力，或根據客戶需求變化充分降低成本的能力；將人工智慧(AI)技術融入我們產品或服務所產生的風險，或者我們及第三方供應商和服務提供者所使用的AI技術存在的任何缺失；我們維護、保護和提升品牌的能力；一名或多名管理團隊成員流失的風險，以及我們吸引和留住更多合格技術、銷售和行銷人員的能力；我們擴大行銷和銷售能力的能力；我們避免服務中斷或效能下降的能力，以及任何此類中斷或效能問題對我們業務的影響；我們抵禦網路安全威脅、遵守資料保護和隱私法規的能力；我們對新產品推出、創新解決方案、合作和聯盟計畫的預期，以及我們建立和維護策略性合作夥伴關係的能力；我們進行國際擴張的能力和與全球營運相關的風險；我們逐步停止Oracle PeopleSoft軟體產品支援服務的相關措施，以及此類措施對未來期間營收和成本的影響；2025年7月我們與Oracle達成的和解協議的持續影響和我們遵守該協議條款的能力；總體經濟趨勢的影響，包括通脹和外匯匯率變動，以及影響我們所在產業和客戶所在產業的整體金融、經濟、監管和政治環境；我們透過營運募集大量資金、或為業務擴張以及新服務和新產品研發募集額外資金的能力；我們的商業計畫和我們有效保障並管理成長及相關投資的能力；與客戶留存率相關的風險，包括我們準確預測留存率的能力；我們保護智慧財產權的能力；我們維持有效的財務報告內部控制體系的能力；法律法規的變動，包括稅法變動或我們採取的稅務立場的不利結果；關稅成本，包括美國政府徵收的關稅和受影響國家採取貿易報復措施的可能性；我們從淨經營虧損中取得抵免收益的能力；環境、社會和治理(ESG)事項對我們聲譽或業務的任何負面影響，以及我們對此類事項的揭露使業務面臨額外成本或風險的情況；我們信貸安排的持續償債義務，以及對業務的財務及營運條款限制和相關利率風險；我們的現金和現金等價物是否足以滿足流動性需求；我們股價的波動性；我們股票回購計畫下的回購金額和時間（如有），以及我們透過此等計畫提升股東價值的能力；我們與美國政府和各國政府維持良好關係並與政府機構/部門簽署新合約的能力；可能擾亂我們或現有及潛在客戶業務的災難性事件的發生；未來對互補企業、產品、訂閱服務或技術的收購或投資；以及Rimini Street於2026年4月30日遞交的Form 10-K年度報告中「風險因素」章節所述內容，以及Rimini Street未來遞交的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當期報告及向美國證券交易委員會遞交的其他文件中不時更新的相關內容。此外，前瞻性陳述提供了截至本通訊稿發表之日Rimini Street對未來事件和觀點的預期、計畫或預測。Rimini Street預計後續事件和事態發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本通訊稿發表之日後任何日期的評估結果。

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