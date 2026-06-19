NIQ e Ogury collaborano per migliorare la pianificazione dei media e la strategia della audience con informazioni fornite da GeoPurchase
NIQ e Ogury collaborano per migliorare la pianificazione dei media e la strategia della audience con informazioni fornite da GeoPurchase
La nuova iniziativa porta segnali di acquisto al dettaglio concreti nel motore Persona Intelligence di Ogury per offrire informazioni più approfondite, che tutelano la privacy in tutto il Nord America e in Europa
NEW YORK e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), leader globale nell'ambito dell'intelligence dei consumatori, ha annunciato oggi una nuova collaborazione con Ogury, la società globale di AdTech alimentata da Persona Intelligence. La collaborazione consentirà a Ogury di integrare i dati di GeoPurchase di NIQ nel suo Persona Intelligence Engine, rafforzando la pianificazione della audience, l'attivazione dei media e le informazioni strategiche per gli addetti al marketing.
NIQ fornisce retail intelligence leader a livello mondiale, catturando dati di acquisto reali a livello di prodotti dai maggiori commercianti al dettaglio di tutto il mondo.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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