Andersen Global與JMP Advisors攜手合作，進一步強化在印度的業務布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與印度的JMP Advisors達成合作協議，在現有法律服務能力的基礎上，為其在印度的業務增添了稅務服務能力。

JMP Advisors致力於在稅務、監管和交易事務方面提供專業顧問服務，服務於在複雜且不斷演變的商業環境中營運的在地及全球性客戶。該公司提供的服務涵蓋國際與印度國內稅務、轉讓定價、跨境架構設計、外商投資顧問、交易支援、繼任規劃及監管事務。其客戶群體包括全球性企業、成長型企業、私募股權及風險資本支援的企業，以及高淨值個人與家族。

JMP Advisors Private Limited創辦人兼董事長Jairaj Purandare表示：「我們始終聚焦於提供清晰、可落地的專業指導，協助客戶因應複雜局面，並在明確的方向指引下持續推進業務發展。與Andersen Global的合作使我們能夠將這一構想推向全球，同時繼續為跨司法管轄區營運的客戶提供深思熟慮、條理清晰的專業建議。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「JMP Advisors對印度的稅務與監管架構以及商業動態具有深刻的理解。他們在為企業提供複雜稅務和交易事務顧問服務方面的豐富經驗，強化了我們支援客戶在關鍵市場進行業務轉型的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

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