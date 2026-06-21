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Andersen Global styrker sin tilstedeværelse i Indien med JMP Advisors

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global indgår en samarbejdsaftale med JMP Advisors i Indien og tilføjer skattemæssig ekspertise til virksomhedens eksisterende juridiske kapaciteter i landet.

JMP Advisors tilbyder rådgivning inden for skat, lovgivning og transaktioner til både nationale og multinationale klienter, der opererer i komplekse forretningsmiljøer i konstant udvikling. Firmaet leverer ydelser, der spænder over international og indisk skat, transfer pricing, international strukturering, rådgivning om udenlandske investeringer, transaktionsstøtte, generationsskifteplanlægning og regulatoriske forhold. Dets klienter omfatter multinationale selskaber, vækstvirksomheder, virksomheder støttet af kapitalfonde og venturekapital samt formuende privatpersoner og familier.

"Vores fokus har altid været at levere klar og handlingsorienteret vejledning, der hjælper kunder med at navigere i komplekse situationer og drive deres virksomhed med en tydelig kurs," udtalte Jairaj Purandare, grundlægger og formand for JMP Advisors Private Limited. "Samarbejdet med Andersen Global giver os mulighed for at udbrede denne tilgang globalt, mens vi fortsætter med at yde omhyggelig og velstruktureret rådgivning til kunder, der opererer på tværs af jurisdiktioner."

"JMP Advisors bidrager med en stærk forståelse af skatte- og lovgivningsmæssige rammer samt forretningsdynamikker i Indien," udtalte Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres erfaring med at rådgive organisationer om komplekse skatte- og transaktionsforhold styrker vores evne til at understøtte klienter, der navigerer i forretningstransformation på nøglemarkeder."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsfirmaer bestående af eksperter inden for skat, jura og værdiansættelse verden over. Organisationen blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og har i dag mere end 50.000 medarbejdere globalt samt en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

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Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

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