NIQ与Ogury携手合作，借助GeoPurchase洞察提升媒体策划与受众策略

纽约与巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的消费者智能公司NIQ（NYSE: NIQ）今日宣布，将与依托“用户画像智能”（Persona Intelligence）技术的全球广告技术公司Ogury展开全新合作。通过此次合作，Ogury将把NIQ的GeoPurchase数据整合到其“用户画像智能引擎”（Persona Intelligence Engine）中，从而为营销人员提供更强大的受众规划、媒体投放及战略洞察能力。

NIQ提供世界领先的零售情报，收集全球主要零售商在产品层面的实际购买数据。通过此次合作，NIQ将在法国、德国、西班牙、意大利、英国以及美国和加拿大大规模提供GeoPurchase洞察，为Ogury的“用户画像智能引擎”注入新的现实世界零售购买行为维度。

结合Ogury的受众优先数据模型——这些模型能够整合观察到的行为、声明的意图和确定性信号，这些洞察有助于创建基于实际购买模式的丰富、多维度的用户画像，使营销人员能够更全面地了解与品牌及营销活动目标最相关的受众。此次合作以及升级后的Ogury用户画像均基于聚合且匿名化的洞察。通过这些洞察，营销人员能够更深入地了解当地层面的消费者需求、品类动态以及竞争定位，从而帮助他们识别竞争优势、表现欠佳的领域以及增长机遇。

通过整合NIQ的零售销售数据和专有地理洞察，Ogury能够将这些情报转化为受众群体，并在数字媒体营销活动中持续地激活这些受众。与传统零售情报主要侧重于规划不同，品牌可以利用这些洞察，根据现实市场的动态制定并执行获客和留存策略。

NIQ全球媒体总经理Joshua Pisano表示，“营销人员需要的不仅仅是更多的数据，他们需要能够推动行动的情报。通过Ogury的‘用户画像智能引擎’（Persona Intelligence Engine）利用NIQ的GeoPurchase洞察，将彻底改变通过Ogury平台开发和激活受众的方式，使品牌能够将基于真实购买行为的信号转化为更明智的规划、更精准的激活以及更强劲的业务成果。我们携手帮助客户将复杂性转化为清晰度，将媒体投资转化为可衡量的增长。”

Ogury首席数据与市场进入官Christophe Bize表示，“通过将NIQ值得信赖的零售购买洞察融入我们的‘受众优先’数据模型，我们正帮助营销人员弥合受众认知与市场现实之间的差距。品牌可以基于真实的购买行为来识别受众，更清晰地了解品类动态，并通过更智能的媒体策划和执行发掘增长机遇。此次合作独具特色之处在于，它能够分析品牌在各地市场中相对于竞争对手的表现，并将这些洞察转化为实际受众。“

通过将NIQ的零售智能与Ogury的“用户画像智能引擎”相结合，此次合作为营销人员提供了一种基于真实购买行为来理解、规划和激活受众的新途径，从而弥合市场情报、媒体执行与可衡量成果之间的差距。

关于NIQ

NIQ（纽约证券交易所代码：NIQ）是全球领先的消费者洞察公司，致力于为企业提供最全面、最值得信赖的消费者购买行为洞察，并帮助企业发掘新的增长路径。依托无可比拟的全球数据网络、精细化的消费者与零售测量能力，以及数十年来积累的人工智能建模专业经验，NIQ打造先进的决策系统，帮助企业将复杂数据转化为清晰洞察，并据此作出更加自信、有效的业务决策。

NIQ在90多个国家开展业务，覆盖全球约82%的人口和超过7.4万亿美元的全球消费支出。通过云端平台、先进分析技术和AI驱动的洞察，NIQ传递市场全貌(The Full View™)，帮助品牌和零售商了解消费者的购买行为、购买原因以及后续行动。

如需了解更多信息，敬请访问 www.niq.com 。

关于Ogury

Ogury是一家跨国广告技术公司，依托其专有技术“用户画像智能”，帮助品牌和代理在各渠道实施一致的基于用户画像的策略，并推动可衡量的品牌成效。Ogury成立于2014年，业务遍及18个国家，全球员工超过500人。

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