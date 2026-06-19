NIQ e Ogury cooperam para aperfeiçoar o planejamento de mídia e a estratégia de público alvo com informações de GeoPurchase

NOVA YORK E PARIS--(BUSINESS WIRE)--A NIQ (NYSE: NIQ), empresa líder mundial em inteligência de consumo, anunciou hoje uma nova cooperação com a Ogury, empresa multinacional de AdTech impulsionada por Persona Intelligence. Através desta cooperação, a Ogury irá integrar dados de GeoPurchase da NIQ a seu Persona Intelligence Engine, que intensifica o planejamento de público alvo, a ativação de mídia e as informações estratégicas para profissionais de marketing.

A NIQ fornece inteligência de varejo líder mundial, captando dados reais de compra a nível de produto em varejistas importantes em todo o mundo. Mediante esta cooperação, a NIQ fornece informações de GeoPurchase em escala na França, Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido, bem como nos EUA e Canadá, trazendo um novo nível de comportamento de compra no varejo do mundo real para o Persona Intelligence Engine da Ogury.

Combinadas com o modelo de dados da Ogury, que prioriza o público alvo e reúne comportamentos observados, intenções declaradas e sinais determinísticos, estas informações ajudam a criar perfis de clientes completos e multidimensionais, baseados em padrões de compra reais. Isto proporciona aos profissionais de marketing uma compreensão mais completa do público mais relevante para sua marca e objetivos de campanha. A cooperação e os melhores perfis de clientes da Ogury são criados com base em informações agregadas e anonimizadas. Por meio destas informações, os profissionais de marketing obtêm uma compreensão mais profunda da demanda do consumidor, da dinâmica da categoria e do posicionamento competitivo a nível local, o que os ajuda a identificar pontos fortes da concorrência, áreas de baixo desempenho e oportunidades de crescimento.

Ao incorporar dados de vendas no varejo e informações geográficas exclusivas da NIQ, a Ogury pode traduzir esta inteligência em públicos-alvo que podem ser ativados de modo consistente em campanhas de mídia digital. Diferentemente dos usos tradicionais da inteligência de varejo, que se concentram sobretudo no planejamento, as marcas podem usar estas informações para orientar e executar estratégias de aquisição e retenção com base na dinâmica real do mercado.

"Os profissionais de marketing não precisam apenas de mais dados. Precisam de inteligência que impulsione a ação", disse Joshua Pisano, Diretor Geral de Mídia Global da NIQ. “Aproveitar as informações de GeoPurchase da NIQ através do Persona Intelligence Engine da Ogury transforma a forma como o público é desenvolvido e ativado na plataforma da Ogury, permitindo que as marcas transformem sinais reais de compra em planejamento mais inteligente, ativação mais precisa e resultados de negócios mais sólidos. Juntos, ajudamos os clientes a transformar a complexidade em clareza e os investimentos em mídia em crescimento mensurável."

"Ao adicionar informações confiáveis ​​de compras no varejo da NIQ a nosso modelo de dados com foco no público, auxiliamos os profissionais de marketing a preencher a lacuna entre a compreensão do público e a realidade do mercado", disse Christophe Bize, Diretor de Dados e Estratégia de Mercado da Ogury. "As marcas podem identificar públicos com base em comportamentos de compra reais, obter uma visão mais clara da dinâmica da categoria e descobrir oportunidades de crescimento mediante um planejamento e ativação de mídia mais inteligentes. O que torna esta cooperação única é a capacidade de entender o desempenho de uma marca em relação aos concorrentes em mercados locais e converter estes conhecimentos em públicos de fato."

Ao combinar a inteligência de varejo da NIQ com o Persona Intelligence Engine da Ogury, a cooperação oferece aos profissionais de marketing um novo modo de compreender, planejar e ativar públicos com base no comportamento de compra no mundo real, ao completar a lacuna entre inteligência de mercado, execução de mídia e resultados mensuráveis.

Sobre a NIQ

A NIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, visite www.niq.com.

Sobre a Ogury

A Ogury é uma empresa multinacional de AdTech impulsionada pela Persona Intelligence, sua tecnologia proprietária que permite que marcas e agências ativem estratégias consistentes baseadas em perfis de clientes em todos os canais, e gerem resultados mensuráveis ​​para a marca. Fundada em 2014, a Ogury opera em 18 países com mais de 500 funcionários ao redor do mundo.

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