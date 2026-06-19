NIQ et Ogury s’associent pour améliorer la planification média et la stratégie d’audience grâce aux données de GeoPurchase

NEW YORK et PARIS--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE : NIQ), leader mondial de l’intelligence consommateur, a annoncé aujourd’hui une nouvelle collaboration avec Ogury, l’entreprise mondiale d’AdTech qui s’appuie sur la Persona Intelligence. Grâce à cette collaboration, Ogury intégrera les données GeoPurchase de NIQ à son moteur Persona Intelligence Engine, renforçant ainsi la planification d’audience, l’activation média et les analyses stratégiques pour les spécialistes du marketing.

NIQ fournit des informations sur le commerce de détail de premier plan à l’échelle mondiale, en capturant des données d’achat réelles au niveau des produits auprès des principaux détaillants du monde entier. Grâce à cette collaboration, NIQ fournit des analyses GeoPurchase à grande échelle en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada, apportant ainsi une nouvelle dimension de comportement d’achat réel au moteur Persona Intelligence d’Ogury.

Combinées au modèle de données audience-first d’Ogury, qui rassemble les comportements observés, les intentions déclarées et les signaux déterministes, ces informations permettent de créer des personas riches et multidimensionnels, fondés sur des habitudes d’achat réelles, offrant ainsi aux spécialistes du marketing une compréhension plus complète des audiences les plus pertinentes pour leur marque et les objectifs de leurs campagnes. Cette collaboration et les profils Ogury améliorés s’appuient sur des informations agrégées et anonymisées. Grâce à ces informations, les spécialistes du marketing acquièrent une compréhension plus approfondie de la demande des consommateurs, de la dynamique des catégories de produits et du positionnement concurrentiel au niveau local, ce qui les aide à identifier leurs atouts concurrentiels, leurs points faibles et leurs opportunités de croissance.

En intégrant les données de ventes au détail de NIQ et ses analyses géographiques exclusives, Ogury peut traduire ces informations en audiences pouvant être activées de manière cohérente dans le cadre de campagnes sur les médias numériques. Contrairement aux utilisations traditionnelles des données de vente au détail, qui se concentrent principalement sur la planification, les marques peuvent utiliser ces informations pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’acquisition et de fidélisation basées sur les dynamiques réelles du marché.

« Les spécialistes du marketing n’ont pas seulement besoin de plus de données. Ils ont besoin d’informations qui suscitent l’action », déclare Joshua Pisano, directeur général des médias mondiaux chez NIQ. « L’exploitation des analyses GeoPurchase de NIQ via le Persona Intelligence Engine d’Ogury transforme la manière dont les audiences sont développées et activées sur la plateforme d’Ogury, permettant ainsi aux marques de convertir des signaux réels liés aux achats en une planification plus intelligente, une activation plus précise et de meilleurs résultats commerciaux. Ensemble, nous aidons nos clients à transformer la complexité en clarté et leurs investissements médias en croissance mesurable. »

« En intégrant les informations fiables de NIQ sur les achats au détail à notre modèle de données axé sur l’audience, nous aidons les spécialistes du marketing à combler le fossé entre la compréhension de l’audience et la réalité du marché », déclare Christophe Bize, directeur des données et de la stratégie de mise sur le marché chez Ogury. « Les marques peuvent identifier des audiences en s’appuyant sur des comportements d’achat réels, obtenir une vision plus claire de la dynamique des catégories et découvrir des opportunités de croissance grâce à une planification et une activation médiatiques plus intelligentes. Ce qui rend cette collaboration unique, c’est la capacité à comprendre les performances d’une marque par rapport à ses concurrents sur les marchés locaux et à traduire ces informations en audiences exploitables. »

En combinant les données d’intelligence de vente de NIQ avec le Persona Intelligence Engine d’Ogury, cette collaboration offre aux spécialistes du marketing une nouvelle façon de comprendre, de planifier et de cibler les audiences en s’appuyant sur les comportements d’achat réels, comblant ainsi le fossé entre l’intelligence de marché, l’exécution média et les résultats mesurables.

À propos de NIQ

NIQ (NYSE : NIQ) est l'une des principales sociétés de veille des consommateurs, offrant la compréhension la plus complète et la plus fiable du comportement d'achat des consommateurs et révélant de nouvelles voies de croissance. En combinant une empreinte de données mondiale inégalée et une mesure granulaire des consommateurs et du commerce de détail avec des décennies d'expertise en modélisation de l'IA, NIQ construit des systèmes de décision qui aident les entreprises à transformer des données complexes en actions confiantes.

Notre présence mondiale s'étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 82 % de la population mondiale et plus de 7 400 milliards de dollars de dépenses de consommation mondiales. Grâce à des plateformes cloud, des analyses avancées et des observations dérivées de l'IA, NIQ offre la « Full View™ », accompagnant les marques et les détaillants vers une meilleure compréhension du comportement d'achat des consommateurs comme levier d'action.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.niq.com.

À propos d’Ogury

Ogury est une entreprise mondiale spécialisée dans les technologies publicitaires (AdTech), qui s’appuie sur Persona Intelligence, sa technologie propriétaire permettant aux marques et aux agences de mettre en œuvre des stratégies cohérentes basées sur des profils d’audience sur l’ensemble des canaux et d’obtenir des résultats mesurables pour les marques. Fondée en 2014, Ogury est présente dans 18 pays et compte plus de 500 collaborateurs à travers le monde.

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