One NZ zabezpiecza swoje zasoby Oracle na przyszłość i przyspiesza innowacje w dziedzinie AI z Rimini Street

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), Software Support and Agentic AI ERP Company™, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, poinformowała dzisiaj, że firma One New Zealand (NZ) wykorzystuje wsparcie i rozwiązania w zakresie interoperacyjności Rimini Street w celu zapewnienia bezpiecznej, stabilnej i niezawodnej pracy swoich krytycznych systemów Oracle, dzięki czemu organizacja może przekierować inwestycje i przeznaczyć czas swoich utalentowanych pracowników na modernizację i inicjatywy związane z AI.

One NZ obsługuje 2 mln klientów, dostarczając im rozwiązania mobilne, szerokopasmowe i satelitarne oraz zapewniając łączność firmom i społecznościom na 99% terytorium Nowej Zelandii. W ramach procesu transformacji przedsiębiorstwo to poszukiwało strategicznego partnera, który zapewniłby mu wsparcie i pomógł w stabilizacji złożonego zbioru zasobów Oracle, w tym Siebel CRM, Oracle Database i innych aplikacji Oracle. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu w zakresie wiedzy fachowej i sprawdzonych funkcji Rimini Support™, dyrektor ds. informatycznych One NZ nie wahał się ani chwili, by ponownie zaufać Rimini Street.

– W poprzedniej organizacji miałem doskonałe doświadczenia z Rimini Street, dlatego podczas poszukiwań partnera, który zapewniłby nam wsparcie w zakresie systemów Oracle, to właśnie do tej firmy zadzwoniłem w pierwszej kolejności – powiedział Adrian Albuquerque, dyrektor ds. informatycznych One NZ. – W miarę planowania i realizacji transformacji wspieranej AI zachowanie bezpiecznej, stabilnej i sprawnej pracy naszych systemów jest nieodzowne. Rimini Street nam to umożliwia, dzięki czemu możemy swobodnie i bez obaw skoncentrować się na kolejnych krokach.

Rimini Street: strategiczny partner dla przyszłości gotowej na AI

One NZ pragnie stać się czołowym przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym wspieranym przez AI na świecie, dlatego nieustannie przesuwa granice coraz dalej i inwestuje w innowacje, by zapewnić swoim klientom coraz lepsze doświadczenia i coraz więcej korzyści.

Aby realizować tę wizję, One NZ wykorzystuje Rimini Support™ dla Oracle w celu utrzymania i optymalizacji zasadniczych platform zaplecza w ramach poszczególnych warstw aplikacji, baz danych i infrastruktury, dbając o wydajność i niezawodność bez konieczności dokonywania aktualizacji, migracji ani zmiany platformy.

Rimini Support obejmuje:

wsparcie przypisanego, dedykowanego głównego inżyniera wsparcia (PSE) posiadającego gruntowną wiedzę na temat ERP, wspomaganego wiedzą setek inżynierów z całego świata ze średnio 15-letnim doświadczeniem;

gwarantowany czas reakcji w ciągu 10 minut w przypadku zgłoszeń priorytetowych, przy czym średni czas reakcji wynosi mniej niż 2 minuty – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku;

opatentowaną i autorską technologię AI w celu szybszego, aktywnego rozwiązywania zgłaszanych problemów;

oszczędności operacyjne rzędu nawet 90% rocznych kosztów wsparcia w porównaniu z tradycyjnym wsparciem dostawcy oprogramowania;

gwarancję nawet ponad 15 lat dostępności wsparcia oraz brak konieczności dokonywania forsowanych przez dostawcę oprogramowania aktualizacji, migracji lub zmiany platformy.

– W One NZ pragniemy odmienić to, co możliwe, zarówno dla naszych zespołów, jak i dla całej organizacji – dodał Albuquerque. – Dzięki specjalistycznemu wsparciu Rimini Street dla naszych systemów Oracle mój zespół zyskał czas, by skoncentrować się na nowych umiejętnościach, nowych technologiach i nowych możliwościach, takich jak na przykład otwarcie usługi satelitarnej ze SpaceX. Nie byłoby to możliwe, gdyby zespół nadal musiał tracić czas na rozwiązywanie problemów.

Rozszerzenie współpracy w celu osiągnięcia transformacji bez zakłóceń (Transformation without Disruption™)

Decydującym momentem współpracy okazał się moment, w którym firma Microsoft przekazała informację o zakończeniu wsparcia w zakresie przeglądarki Internet Explorer 11, która jest niezbędna do funkcjonowania środowiska Siebel CRM wykorzystywanego przez One NZ. Firma One NZ zwróciła się zatem do Rimini Street, aby szybko i skutecznie rozwiązać problem za pomocą rozwiązania Rimini Connect™ dla przeglądarek, opatentowanego rozwiązania zapewniającego interoperacyjność, która dba o zgodność przeglądarki bez konieczności dokonywania aktualizacji, zmiany programowania lub przestojów.

– Zamiast przeprowadzać kosztowną i uciążliwą aktualizację tylko po to, by rozwiązać naglący problem z interoperacyjnością Microsoft Internet Explorer 11, rozwiązanie Rimini Connect™ dla przeglądarek umożliwiło pracę naszego CRM na alternatywnej przeglądarce, czy to Microsoft Edge, czy też Google Chrome. Rimini Street pozwala nam wybrać własną ścieżkę i utrzymać płynną pracę wszystkich systemów na etapie podejmowania decyzji o najlepszym rozwiązaniu dla naszej firmy – powiedział Albuquerque.

Firma One NZ dokonała również płynnego przejścia swojego kluczowego rozwiązania rozliczeniowego na nową platformę sprzętową z pomocą Rimini Street. Zagłębiając się w złożone kwestie związane z poszczególnymi warstwami aplikacji, baz danych i technologii, Rimini Street pomogła ustabilizować środowisko rozliczeniowe w produkcji i utorować drogę do bezproblemowego, płynnego wdrożenia.

– Rimini Street to nasz domyślny ekspert w zakresie CRM i rozliczeń; wynika to z wieloletniej owocnej współpracy zapewniającej doskonałe wyniki – dodał Albuquerque. – Jako dyrektor ds. informatycznych muszę myśleć na kilka lat do przodu, w tym również nad tym, kto ma pokierować realizacją naszej wizji. Rimini Street to nie tylko specjalistyczny dostawca wsparcia, ale również nasz partner, z którym wspólnie dokonujemy innowacji.

– Jesteśmy dumni z możliwości wzmocnienia potencjału One NZ w zakresie obsługi milionów klientów w całej Nowej Zelandii – powiedziała Nancy Lyskawa, wiceprezes wykonawcza i dyrektor ds. klienta w Rimini Street. – Czy to do utrzymania solidnej pracy systemów Oracle, zabezpieczenia bezawaryjnej pracy całej firmy, rozwiązywania złożonych problemów technicznych, czy też zapewniania doradztwa niezależnego od dostawców oprogramowania, Rimini Street stale dotrzymuje swojej obietnicy: „We’ll Get You There.™”.

Poznaj więcej informacji na temat pomocy udzielonej One NZ przez Rimini Street podczas procesu transformacji.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest sprawdzonym, zaufanym globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania o krytycznym znaczeniu dla firm, usług zarządzanych oraz innowacyjnych rozwiązań opartych na AI typu agent w dziedzinie ERP, a także wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma podpisała tysiące umów w sprawie świadczenia usług IT z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune Global 100, Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały metodologię Rimini Smart Path™, aby uzyskać lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „zakłada”, „wierzy”, „budżet”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognoza”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „perspektywy”, „planuje”, „możliwe”, „cel”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „odzwierciedla”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. zdolność spółki do pozyskania lub utrzymania klientów, lub sprzedaży dodatkowych produktów lub usług na rzecz dotychczasowych klientów; zdolność spółki do osiągnięcia i utrzymania odpowiedniej stopy wzrostu przychodów; koszty uzyskania przychodu, w tym zmiany kosztów związanych z wysiłkami spółki na rzecz rozwoju oraz wyniki wszelkich wysiłków związanych z zarządzaniem kosztami w celu dostosowania ich do bieżących oczekiwań w zakresie przychodów oraz rozwoju oferty spółki; skutki nasilenia intensywnej konkurencji w branży oraz zdolność spółki do skutecznego konkurowania na rynku; zdolność spółki do skutecznego edukowania rynku na temat zalet świadczonego przez nią wsparcia oraz oferowanych usług zarządzanych w zakresie oprogramowania ERP oraz do sprzedaży produktów i usług składających się na portfel rozwiązań „Rimini Smart Path™”, w tym między innymi rozwiązań ERP opartych na agentowej AI; zamiary spółki co do modelu cen i oczekiwania w zakresie oszczędności klientów w przypadku korzystania z oferty innych dostawców; rozwój panoramy produktów do zarządzania oprogramowaniem ERP i świadczenia wsparcia w tym zakresie dla klientów oraz potencjalnych klientów; szacowana wielkość całkowitego potencjalnego rynku; wpływ sezonowych trendów na wyniki działalności spółki, w tym na cykle przedłużeń umów dotyczących wsparcia świadczonego przez dostawców oprogramowania i usług zarządzanych; wpływ działań dostawców oprogramowania dla firm w zakresie sprzedaży aktualizacji lub migracji do wersji ich oprogramowania w chmurze na wyniki działalności spółki; zdolność spółki do zwiększenia skali działalności w odpowiednim tempie, by wyjść naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów, lub odpowiedniego zmniejszenia kosztów w reakcji na zmiany zapotrzebowania ze strony klientów; ryzyko wynikające z wdrażania technologii sztucznej inteligencji („AI”) w produktach i usługach spółki oraz wszelkie niedoskonałości związane z technologiami AI wykorzystywanymi przez spółkę lub jej dostawców zewnętrznych i usługodawców; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i poprawy wizerunku marki; utratę co najmniej jednego członka kadry kierowniczej oraz zdolność spółki do przyciągnięcia i zatrzymania dodatkowych wykwalifikowanych pracowników technicznych, handlowych i marketingowych; zdolność spółki do rozwoju potencjału marketingowego i handlowego; zdolność spółki do uniknięcia zakłóceń lub spadku wydajności w zakresie oferowanych usług oraz wpływ wszelkich takich zakłóceń lub problemów w zakresie wydajności na działalność spółki; zdolność spółki do zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami oraz zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych i prywatności; oczekiwania spółki co do nowej oferty produktów, innowacyjnych rozwiązań, partnerstw i programów sojuszy oraz zdolność spółki do nawiązania i utrzymania partnerstw o znaczeniu strategicznym; zdolność spółki do rozwoju działalności na arenie międzynarodowej oraz ryzyko związane z prowadzeniem działalności w skali ogólnoświatowej; wycofywanie usług wsparcia w zakresie oprogramowania Oracle PeopleSoft oraz wpływ na przyszłe okresowe przychody i koszty ponoszone w związku z tymi wysiłkami; ciągły wpływ przestrzegania warunków ugody zawartej z Oracle w lipcu 2025 r. oraz zdolność spółki do ich przestrzegania; wpływ trendów makroekonomicznych, w tym inflacji i zmian kursów wymiany walut, a także ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, prawnych i politycznych mających wpływ na branżę, w której spółka prowadzi działalność, oraz na branże, w których prowadzą działalność jej klienci; zdolność spółki do uzyskania znaczących środków dzięki prowadzonej działalności lub pozyskania dodatkowych środków niezbędnych do finansowania i rozwoju działalności oraz inwestowania w nowe usługi i produkty; biznesplan spółki oraz jej zdolność do skutecznego pozyskania inwestycji rozwojowych i innych powiązanych inwestycji oraz do zarządzania nimi; ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność spółki do dokładnego prognozowania wskaźników utrzymania; zdolność spółki do ochrony praw własności intelektualnej; zdolność spółki do utrzymania efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej; zmiany przepisów, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki; koszty należności celnych, w tym należności celnych w świetle ceł nałożonych przez rząd Stanów Zjednoczonych i potencjalnych handlowych środków odwetowych ze strony odnośnych krajów; zdolność spółki do wypracowania korzyści ze strat netto z działalności operacyjnej; wszelki negatywny wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym („ESG”) na reputację lub działalność spółki oraz jej narażenie na dodatkowe koszty lub ryzyko wynikające ze sprawozdawczości w tych kwestiach; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z zaciągniętym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; zmienność cen akcji spółki; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; zdolność spółki do utrzymania dobrych relacji z rządem Stanów Zjednoczonych i rządami innych państw oraz do pozyskania nowych umów z podmiotami/agencjami państwowymi; wystąpienie klęsk mogących zakłócić działalność spółki lub jej aktualnych i potencjalnych klientów; przyszłe przejęcia dodatkowych firm lub inwestycje w takie firmy, produkty, subskrypcje lub technologie; oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K z dnia 30 kwietnia 2026 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany lub prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

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