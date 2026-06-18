Andersen Global zwiększa obecność w Indiach wraz z nawiązaniem współpracy z JMP Advisors

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global zawiera umowę o współpracy z firmą JMP Advisors z Indii, rozszerzając tym samym swoją ofertę usług prawnych w kraju o usługi podatkowe.

Firma JMP Advisors, która udziela porad w zakresie kwestii podatkowych, regulacyjnych i dotyczących transakcji, świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i międzynarodowych prowadzących działalność w złożonym otoczeniu biznesowym podlegającym ciągłym zmianom. Firma oferuje usługi w zakresie opodatkowania na szczeblu międzynarodowym oraz podatków należnych w Indiach, cen transferowych, strukturyzacji w wymiarze transgranicznym, doradztwa w odniesieniu do inwestycji zagranicznych, wsparcia w zakresie transakcji, planowania sukcesji i spraw regulacyjnych. Do jej klientów należą międzynarodowe przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa będące na etapie rozwoju, przedsiębiorstwa z sektora private equity oraz korzystające z kapitału wysokiego ryzyka, a także zamożni klienci indywidualni i zamożne rodziny.

– Stale koncentrujemy się na zapewnianiu jasnych wytycznych, które można przekuć w konkretne działania, aby pomagać klientom w radzeniu sobie ze złożonymi sytuacjami i dalszym prowadzeniu działalności, podążając jasno wytyczoną ścieżką – powiedział Jairaj Purandare, założyciel i prezes JMP Advisors Private Limited. – Dzięki współpracy z Andersen Global możemy zwiększyć zasięg na cały świat, zachowując zarazem dotychczasowe podejście polegające na oferowaniu przemyślanego, odpowiednio zorganizowanego doradztwa klientom prowadzącym działalność w wielu różnych jurysdykcjach.

– JMP Advisors zapewnia solidną znajomość ram podatkowych i regulacyjnych oraz dynamiki działalności gospodarczej w Indiach – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Jej doświadczenie w udzielaniu porad organizacjom w zakresie złożonych kwestii podatkowych i związanych z przeprowadzanymi transakcjami wzmacnia nasz potencjał pod względem wspierania klientów dokonujących transformacji prowadzonej działalności na kluczowych rynkach.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

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