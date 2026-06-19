NIQ與Ogury合作，利用地理購買洞察提升媒體規劃和受眾策略

紐約，巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 消費者情報領域的全球領導者NIQ (NYSE: NIQ) 今日宣布與以Persona Intelligence為核心技術的全球廣告科技公司Ogury達成全新合作。NIQ的地理購買洞察（GeoPurchase）數據將整合至Ogury的Persona Intelligence Engine，從而增強行銷人員的受眾規劃、媒體投放和策略洞察能力。

NIQ所提供的全球領先的零售情報能夠捕捉全球主要零售商的產品級實際購買數據。透過此次合作，NIQ將在法國、德國、西班牙、義大利、英國以及美國和加拿大大規模提供GeoPurchase洞察，為Ogury的Persona Intelligence Engine帶來全新的真實零售購買行為數據。

結合Ogury以受眾為先的數據模型（該模型整合了觀察到的行為、聲明的意圖和確定性訊號），這些洞察有助於創建基於實際購買模式的豐富、多維度的人物誌，讓行銷人員能更全面地瞭解與其品牌及活動目標最相關的受眾。此次合作以及升級後的Ogury受眾人物誌皆建基於彙總且經匿名處理的洞察。透過這些洞察，行銷人員能更深入地瞭解在地層級的消費者需求、品類動態及競爭定位，進而協助他們辨識競爭優勢、表現欠佳的領域，以及成長機會。

透過整合NIQ的零售銷售數據和專有的地理洞察，Ogury能將這些洞察轉化為受眾，並在各項數位媒體行銷活動中持續觸及這些受眾。與主要專注於規劃的傳統零售情報應用不同，品牌可以利用這些洞察，根據真實的市場動態來指導和執行獲客和留存策略。

NIQ全球媒體業務總經理Joshua Pisano表示：「行銷人員需要的不僅僅是更多數據，而是能夠驅動行動的情報。Ogury的Persona Intelligence Engine與NIQ的GeoPurchase洞察相結合，將從根本上改變Ogury平台受眾的開發與激活方式，使品牌能夠將基於真實購買行為的訊號轉化為更智慧的規劃、更精準的啟動和更顯著的業務成果。我們攜手幫助客戶化繁為簡，將媒體投資轉化為可衡量的成長。」

Ogury數據與市場進入長Christophe Bize表示：「我們將NIQ的可靠零售購買洞察整合至我們以受眾為中心的數據模型中，旨在幫助行銷人員彌合受眾理解與市場現實之間的差距。品牌能依據真實的購買行為來識別受眾，更清晰地掌握品類動態，並透過更智慧的媒體規劃與執行，發掘成長機會。此次合作的獨特之處在於，能夠幫助品牌瞭解自身在本地市場中相較於競爭對手的表現，並將這些洞察轉化為可執行的受眾。」

透過將NIQ的零售情報與Ogury的Persona Intelligence Engine相結合，此次合作為行銷人員提供了一種新方式，使其能根據實際購買行為來理解、規劃並觸及目標受眾，從而彌合市場情報、媒體執行與可量化成果之間的鴻溝。

關於NIQ

NIQ (NYSE: NIQ) 是一家首屈一指的消費者情報公司，致力於提供對消費者購買行為最全面且可信的洞察，並揭示新的成長途徑。憑藉無與倫比的全球數據布局、精細化消費者和零售衡量數據，以及數十年的AI建模專長，NIQ建構的決策系統能夠協助企業將複雜的數據轉化為切實有效的行動。

NIQ在90多個國家經營業務，涵蓋全球約82%的人口和超過7.4兆美元的全球消費支出。透過雲端平台、先進分析技術和AI驅動的洞察，NIQ傳遞市場全貌(The Full View™)，協助品牌和零售商瞭解消費者的購買行為、購買原因以及後續行動。

如需進一步資訊，請造訪： www.niq.com 。

關於Ogury

Ogury是一家全球廣告科技公司，其專有技術Persona Intelligence旨在幫助品牌和代理商在各個管道實施一致的基於人物誌的策略，並推動可衡量的品牌成效。Ogury成立於2014年，業務遍及18個國家，在全球擁有超過500名員工。

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