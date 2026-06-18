アンダーセン・グローバル、JMPアドバイザーズとの提携によりインドでの事業展開を強化

米サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- インドのJMPアドバイザーズと提携契約を結び、同国における既存の法務支援機能に税務関連機能を追加

税務、規制、取引関連事項において幅広いアドバイスを提供するJMPアドバイザーズは、複雑かつ変化の著しい事業環境下で事業を営む国内および多国籍クライアントを対象にサービスを提供しています。同社は、インド国内外の税務、移転価格、クロスボーダー・ストラクチャリング、海外投資アドバイザリー、取引支援、サクセッション・プランニング、規制関連事項など、幅広い分野を手がけています。その顧客は、多国籍企業、成長企業、プライベート・エクイティーやベンチャー・キャピタルの支援を受ける企業、富裕層の個人・家族など、多岐にわたります。

JMPアドバイザーズ・プライベート・リミテッドの創業者兼会長であるジャイラジ・プランダレ氏は、「当社のアプローチは、常に、顧客が明確な方向性を持って複雑な状況に対処し、事業を継続できるよう支援する、明白で実践的な指針を提供することを中心に据えてきました」と述べ、「アンダーセン・グローバルとの提携により、このアプローチを世界規模で展開すると同時に、異なる法域で事業を展開する顧客に対し、親身になって、しっかりと構築された助言を引き続き提供することが可能となります」と話しています。

アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者であるマーク・L・ヴォルサッツは、「JMPアドバイザーズは、インドの税制・規制の枠組みおよび事業環境に対する優れた認識を有しています」と述べ、「複雑な税務や取引関連事項における組織へのアドバイザリー実績は、主要市場での事業変革に直面する顧客を支援する上で、当社の能力をさらに強化するものです」と語っています。

アンダーセン・グローバルは、世界中の税務、法務、評価の専門家から構成される、法的に独立した加盟ファームによる国際的なネットワークです。2013年に米国の加盟ファームであるアンダーセン・タックスによって設立され、現在では加盟ファームと提携ファームを通じて、世界中に50,000人以上のプロフェッショナルを擁し、1,000を超える拠点で事業を展開しています。

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