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Andersen Global versterkt zijn aanwezigheid in India met JMP Advisors

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global sluit een samenwerkingsovereenkomst met JMP Advisors in India, waarmee belastingtechnische capaciteiten aan zijn bestaande juridische capaciteiten in het land worden toegevoegd.

JMP Advisors verleent advies in belastingkwesties, regelgevende en transactieaangelegenheden, ten dienste van binnenlandse en multinationale klanten die in complexe en evoluerende bedrijfsomgevingen actief zijn. Het bedrijf verleent diensten gaande van internationale en Indiase binnenlandse belastingen, verrekeningsprijzen, grensoverschrijdende structurering, advies bij buitenlandse investeringen, ondersteuning bij transacties, opvolgingsplanning en regelgevingskwesties. Tot zijn klanten behoren multinationale concerns, groeiende ondernemingen, bedrijven gesteund met privévermogen en durfkapitaal en vermogende particulieren en families.

“Onze benadering richt zich altijd op het leveren van duidelijke, bruikbare begeleiding die klanten helpt om zich in complexe situaties een weg te banen en hun bedrijfsactiviteiten met een duidelijk richtingsgevoel verder te zetten,” verklaart Jairaj Purandare, oprichter en voorzitter van JMP Advisors Private Limited. “Dankzij de samenwerking met Andersen Global kunnen we die benadering wereldwijd uitbreiden en verder weloverwogen, goed gestructureerd advies verlenen aan klanten die in verschillende rechtsgebieden actief zijn.”

“JMP Advisors staat garant voor een sterk begrip van belastingsaangelegenheden en regelgevende kaders en bedrijfsdynamiek in India,” aldus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Hun ervaring in het adviseren van organisaties inzake complexe belasting- en transactieaangelegenheden versterkt ons vermogen om klanten te ondersteunen bij het navigeren tijdens bedrijfstransformatie in belangrijke markten.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse aangesloten firma Andersen Tax LLC en heeft nu wereldwijd meer dan 50.000 professionals en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn ledenfirma's en samenwerkende firma's.

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Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

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