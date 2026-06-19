NIQとOguryが提携し、GeoPurchaseのインサイトを活用しメディアプランニングとオーディエンス戦略を強化

ニューヨーク＆パリ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界をリードする消費者インテリジェンス企業であるNIQ（NYSE：NIQ）は、ペルソナインテリジェンスを基盤とし、グローバルに展開するアドテク企業であるOguryとの提携を発表しました。これにより、OguryはNIQのGeoPurchaseデータを自社のPersona Intelligence Engineに統合し、マーケター向けのオーディエンスプランニング、メディアアクティベーション、戦略的インサイトを強化します。

NIQは、世界をリードするリテールインテリジェンスを提供しており、世界中の主要小売企業における製品レベルでの実購入データを収集しています。今回の提携により、NIQはフランス、ドイツ、スペイン、イタリア、英国、米国、カナダにおいて、大規模なGeoPurchaseインサイトを提供し、OguryのPersona Intelligence Engineに、現実世界の小売店における購入行動に関する新たなレイヤーをもたらします。

これらのインサイトは、Oguryのオーディエンスファーストのデータモデル（観察された行動、表明された意図、決定論的シグナルを統合したもの）との組み合わせによって、実際の購買パターンに基づく豊かで多面的なペルソナの作成につながり、マーケターは自社ブランドやキャンペーン目標に最も関連性の高いオーディエンスをより包括的に理解できるようになります。この提携と強化されたOguryのペルソナは、集計され匿名化されたインサイトに基づき構築されます。マーケターは、これらのインサイトを通じて地域レベルでの消費者需要、カテゴリーの動向、競合状況についてより深く理解し、競合における強み、販売不振エリア、成長の機会を特定できます。

Oguryは、NIQの小売販売データと独自の地理的インサイトを組み合わせることで、このインテリジェンスをデジタルメディアキャンペーン全体で一貫して活用できるオーディエンスに変換できます。主にプランニングに焦点を当てる小売インテリジェンスの従来の利用方法とは異なり、ブランドはこれらのインサイトを活用し、実際の市場動向に基づく顧客の獲得・維持戦略を策定・実行できます。

NIQのグローバルメディア担当ゼネラルマネージャーであるジョシュア・ピサノは、「マーケターが必要としているのは、単にデータ量を増やすことだけではありません。行動を促すインテリジェンスが必要です。NIQのGeoPurchaseインサイトをOguryのPersona Intelligence Engineで活用することで、Oguryプラットフォームを通じたオーディエンスの開発と活性化方法が変革し、ブランドは、実際の購買行動に基づくシグナルを、よりスマートなプランニング、より精度の高いアクティベーション、そしてより強力なビジネス成果へと転換できるようになります。両社は協力のもと、クライアントが複雑な課題を明確にし、メディア投資を測定可能な成長へとつなげられるよう支援を提供します」と述べています。

Oguryの最高データ・市場開拓責任者であるクリストフ・ビゼは、「当社は、NIQの信頼性の高い小売購買インサイトを当社のオーディエンス重視のデータモデルに加えることで、マーケターがオーディエンスの理解と市場の実態とのギャップを埋めるサポートを提供します。ブランドは、実際の購買行動に基づきオーディエンスを特定し、カテゴリーの動向をより明確に把握、そしてよりスマートなメディアプランニングとアクティベーションを通じて成長の機会を見出します。今回の提携のユニークな点は、各地域市場における競合他社に対するブランドのパフォーマンスを理解し、そのインサイトを働きかけることのできるオーディエンスに変換できることです」と述べています。

今回の提携によるNIQの小売インテリジェンスとOguryのPersona Intelligence Engineを組み合わせは、マーケターが現実世界の購買行動に基づきオーディエンスを理解、プランニング、活性化するための新たな方法を提供し、市場インテリジェンス、メディア活動、測定可能な成果の間のギャップを埋めることができます。

NIQについて

NIQ（NYSE: NIQ）は、消費者インテリジェンス分野をリードする企業であり、消費者の購買行動に関する最も包括的で信頼性の高い理解を提供し、新たな成長への道筋を示しています。比類のないグローバル・データ基盤と、詳細な消費者・小売測定データに、数十年にわたるAIモデリングの専門知識を組み合わせることで、NIQは、企業が複雑なデータを確信を持った行動へと変えられるよう支援する意思決定システムを構築しています。

90か国以上で事業を展開するNIQは、世界人口の約82％と世界の消費支出7.4兆ドル超をカバーしています。クラウドベースのプラットフォーム、高度な分析、およびAI主導のインサイトを通じて、NIQは「The Full View™」を提供し、ブランドおよび小売事業者が、消費者が何を購入し、なぜ購入するのか、そして次に何をすべきかを理解できるよう支援しています。

詳細については次のリンクからご覧ください。 www.niq.com.

Oguryについて

Oguryは、独自のテクノロジーであるペルソナインテリジェンスを基盤とし、グローバルに展開するアドテク企業です。ペルソナインテリジェンスは、ブランドや広告代理店がチャネル全体で一貫したペルソナベースの戦略を実行し、測定可能なブランドの業績を実現します。2014年に設立されたOguryは、世界18か国で拠点を展開し、500名以上の従業員を擁しています。

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