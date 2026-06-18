Andersen Global stärkt Präsenz in Indien durch JMP Advisors

SAN FRANCISCO, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global schließt eine Kooperationsvereinbarung mit JMP Advisors in Indien und erweitert damit sein Angebot an Rechtsberatungsleistungen im Land um Steuerberatung.

JMP Advisors berät Mandanten zu Steuer-, Regulierungs- und Transaktionsfragen und unterstützt nationale und internationale Unternehmen, die in komplexen und sich wandelnden Geschäftsumfeldern tätig sind. Das Leistungsspektrum umfasst internationales Steuerrecht und indisches Steuerrecht, Verrechnungspreise, grenzüberschreitende Strukturierungen, Beratung zu Auslandsinvestitionen, Transaktionsunterstützung, Nachfolgeplanung sowie regulatorische Themen. Zu den Mandanten zählen multinationale Konzerne, wachstumsstarke Unternehmen, von Private-Equity- und Venture-Capital-Investoren finanzierte Gesellschaften sowie vermögende Privatpersonen und Familien.

„Unser Ansatz war stets darauf ausgerichtet, klare und praxisnahe Empfehlungen zu geben, die unseren Mandanten helfen, komplexe Herausforderungen zu bewältigen und ihre Geschäftstätigkeit mit klarer strategischer Ausrichtung fortzuführen“, so Jairaj Purandare, Gründer und Chairman von JMP Advisors Private Limited. „Dank der Zusammenarbeit mit Andersen Global können wir diesen Ansatz nun weltweit verfolgen und Mandanten, die grenzüberschreitend tätig sind, auch künftig fundierte und sorgfältig strukturierte Beratungsleistungen anbieten.“

„JMP Advisors verfügt über ein ausgeprägtes Verständnis der steuerlichen und regulatorischen Frameworks, aber auch der geschäftlichen Dynamik in Indien“, erklärt Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Die Erfahrung des Unternehmens bei der Beratung von Organisationen in komplexen Steuer- und Transaktionsfragen stärkt unsere Fähigkeit, Mandanten bei Transformationsprozessen in wichtigen Märkten zu unterstützen.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich selbständiger, unabhängiger Mitgliedsfirmen, für die Steuer-, Rechts- und Wertermittlungsfachleute aus aller Welt tätig sind. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 50.000 Expertinnen und Experten. Über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner ist Andersen Global an über 1.000 Standorten vertreten.

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