One NZ prepara su entorno Oracle para el futuro y acelera la innovación en IA con Rimini Street

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), la empresa Software Support and Agentic AI ERP Company™ y el proveedor líder de soporte independiente para el software Oracle, SAP y VMware, anunció hoy que One New Zealand (NZ) está aprovechando las soluciones de soporte e interoperabilidad de Rimini Street para garantizar que sus sistemas críticos de Oracle se mantengan seguros, estables y confiables, al tiempo que permite a la organización redirigir la inversión y el talento hacia iniciativas de modernización e IA.

One NZ atiende a 2 millones de clientes con soluciones de telefonía móvil, banda ancha y satélite, conectando a empresas y comunidades en el 99% de Nueva Zelanda. Como parte de su proceso de transformación, la empresa de telecomunicaciones buscaba un socio estratégico que brindara soporte y estabilizara su complejo entorno Oracle, que incluye Siebel CRM, Oracle Database y otras aplicaciones de Oracle. Luego de haber experimentado la amplia experiencia y las capacidades comprobadas de Rimini Support™, Rimini Street fue claramente la primera opción para el director de Sistemas de información de One NZ.

“La experiencia que tuve en mi anterior empresa con Rimini Street fue excelente, por lo que cuando busqué un socio para dar soporte a nuestros sistemas de Oracle, ellos fueron a quienes llamé primero”, comentó Adrián Albuquerque, director de Sistemas de información de One NZ. “A medida que planeamos y llevamos a cabo nuestra transformación impulsada por la IA, es esencial que podamos mantener nuestros sistemas seguros, estables y operativos. Rimini Street hace que eso sea posible y nos brinda la confianza y el margen de maniobra necesarios para enfocarnos en lo que viene”.

Rimini Street: un socio estratégico para un futuro preparado para la IA

La misión que ha asumido One NZ es convertirse en una empresa de telecomunicaciones líder a nivel mundial impulsada por la IA. Buscan superar continuamente los límites e invertir en innovación para ofrecer mejores experiencias y mayor valor a sus clientes.

Para hacer realidad esta visión, One NZ confía en Rimini Support™ para Oracle a fin de mantener y optimizar sus plataformas centrales de “back-end” en las capas de aplicaciones, bases de datos e infraestructura, garantizando el rendimiento y la confiabilidad sin necesidad de actualizaciones, migraciones ni sustitución de plataformas.

Rimini Support incluye:

Un ingeniero de soporte principal, o PSE, designado y dedicado, con amplia experiencia en planificación de recursos empresariales (ERP), respaldado por un equipo global de cientos de ingenieros con 15 años de experiencia en promedio.

Tiempo de respuesta garantizado de 10 minutos para casos prioritarios, que en promedio se atienden en menos de 2 minutos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Tecnología de IA patentada y de propiedad exclusiva para una resolución de casos más rápida y proactiva.

Ahorros operativos de hasta un 90% en los costos anuales de soporte en comparación con el soporte tradicional de los proveedores.

Disponibilidad de soporte garantizada por más de 15 años, sin obligación de realizar actualizaciones, migraciones ni cambios de plataforma impuestos por los proveedores.

“En One NZ, nos apasiona reinventar lo que es posible, tanto para nuestros equipos como para la empresa”, agregó Albuquerque. “Gracias al soporte especializado que Rimini Street brinda a nuestros sistemas Oracle, mi equipo puede ahora enfocarse en nuevas habilidades, nuevas tecnologías y nuevas oportunidades, como la apertura de un servicio satelital con SpaceX, por ejemplo. Esto no hubiera sido posible si el equipo se hubiera visto obligado a dedicarse exclusivamente a resolver problemas”.

Ampliación de la alianza para lograr la transformación sin interrupciones (Transformation without Disruption™)

Un momento decisivo en la alianza tuvo lugar cuando Microsoft anunció el fin del soporte para Internet Explorer 11, un navegador necesario para el entorno de Siebel CRM de One NZ. Fue entonces que One NZ recurrió a Rimini Street para resolver el problema de manera rápida y eficaz con Rimini Connect™ para navegadores, su solución patentada de interoperabilidad que garantiza la compatibilidad del navegador sin actualizaciones, cambios de código ni tiempos de inactividad.

“En lugar de embarcarnos una actualización costosa y que interrumpe las operaciones solo para resolver un problema de interoperabilidad urgente con Microsoft Internet Explorer 11, Rimini Connect™ para navegadores hizo posible que nuestro CRM funcionara en cualquier navegador alternativo, ya sea Microsoft Edge o Google Chrome. Rimini Street nos ofrece la capacidad de elegir nuestra propia hoja de ruta y de mantener todos los sistemas funcionando sin problemas mientras tomamos decisiones sobre lo que es mejor para nuestro negocio”, declaró Albuquerque.

One NZ también completó una transición perfectamente fluida de su motor de facturación central, de misión crítica, a una nueva plataforma de hardware con la ayuda de Rimini Street. Al analizar a fondo los problemas complejos en las capas de la aplicación, la base de datos y la tecnología, Rimini Street ayudó a estabilizar el entorno de facturación en producción y allanó el camino para una implementación ágil y sin interrupciones.

“Rimini Street es nuestro experto de confianza en CRM y facturación, y los años en los que trabajamos codo a codo para lograr resultados exitosos son nuestra razón de ser”, agregó Albuquerque. “Como director de Sistemas de información, debo pensar con años de anticipación, y eso incluye a quién seleccionamos como faro para nuestra visión. Rimini Street no es solo un proveedor experto de soporte; es nuestro socio en innovación conjunta”.

“Estamos orgullosos de apoyar a One NZ para fortalecer su capacidad de atender a los millones de clientes que tiene en toda Nueva Zelanda”, señaló Nancy Lyskawa, vicepresidenta ejecutiva y directora de clientes de Rimini Street. “Ya sea para mantener los sistemas de Oracle funcionando a pleno rendimiento, proteger el tiempo de actividad del negocio, resolver desafíos técnicos complejos o brindar orientación independiente de proveedores, en Rimini Street respaldamos nuestra promesa de que ‘We’ll Get You There.™’“

Descubra cómo Rimini Street está apoyando a One NZ en su proceso de transformación.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa que integra el índice Russell 2000®, es un proveedor mundial de confianza y eficacia demostrada, que presta servicios de soporte integral para software empresarial de misión crítica, servicios gestionados y soluciones ERP innovadoras con IA agencial. Además, es el proveedor líder de soporte de terceros para el software de Oracle, SAP y VMware, con miles de contratos para prestar servicios de TI a las organizaciones de la Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que han aprovechado la metodología de Rimini Smart Path™ para lograr mejores resultados operativos, ahorrar miles de millones de dólares estadounidenses y financiar la IA y demás innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, nuestra capacidad para atraer nuevos clientes o retener y/o vender productos o servicios adicionales a los clientes actuales; nuestra capacidad para alcanzar y mantener una tasa adecuada de crecimiento de los ingresos; el costo de los ingresos, lo que incluye los cambios en los costos asociados a nuestros esfuerzos por crecer y los resultados de cualquier iniciativa para gestionar los costos a fin de alinearlos con las expectativas actuales de ingresos y la expansión de nuestra oferta; los efectos del aumento de la intensa competencia en nuestro sector y nuestra capacidad para competir de manera efectiva; nuestra capacidad para educar con éxito al mercado sobre las ventajas de nuestro soporte y servicios gestionados para software ERP y para vender los productos y servicios que componen nuestra cartera de soluciones “Rimini Smart Path™”, incluidos, entre otros, nuestras soluciones Agentic AI ERP; nuestras intenciones con respecto al modelo de precios y las expectativas de ahorro para los clientes en comparación con el uso de otros proveedores; la evolución del panorama de la gestión y el soporte de software ERP al que se enfrentan nuestros clientes actuales y potenciales; las estimaciones de nuestro mercado total accesible; los efectos de las tendencias estacionales en nuestros resultados operativos, incluidos los ciclos de renovación de contratos para el soporte de software y los servicios gestionados proporcionados por los proveedores; los efectos en nuestros resultados operativos de los esfuerzos de los proveedores de software empresarial por vender actualizaciones o migraciones a versiones basadas en la nube de su software empresarial; nuestra capacidad para ampliar las operaciones con la rapidez suficiente para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes o para reducir nuestros costos de manera adecuada en respuesta a los cambios en la demanda del cliente; los riesgos derivados de la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial (“IA”) en nuestros productos o servicios, o cualquier deficiencia relacionada con las tecnologías de IA que utilicemos nosotros o nuestros proveedores externos y prestadores de servicios; nuestra capacidad para mantener, proteger y fortalecer nuestra marca; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo y nuestra capacidad para atraer y retener personal técnico, de ventas y de mercadotecnia calificado adicional; nuestra capacidad para ampliar capacidades de mercadotecnia y ventas; nuestra capacidad para evitar interrupciones o una disminución en el rendimiento de nuestros servicios, así como el impacto de dichas interrupciones o problemas de rendimiento en nuestras operaciones; nuestra capacidad para defendernos contra amenazas de ciberseguridad y para cumplir con las regulaciones de protección de datos y privacidad; nuestras expectativas con respecto a nuevas ofertas de productos, soluciones innovadoras, asociaciones y programas de alianzas, así como nuestra capacidad para desarrollar y mantener asociaciones estratégicas; nuestra capacidad para expandirnos a nivel internacional y los riesgos asociados con las operaciones globales; nuestra reducción gradual de los servicios de soporte para los productos de software PeopleSoft de Oracle y el impacto en los ingresos de períodos futuros y en los costos incurridos relacionados con estas iniciativas; el impacto continuo de nuestro acuerdo de conciliación de julio de 2025 con Oracle y nuestra capacidad para cumplir con sus términos; el impacto de las tendencias macroeconómicas, incluidas la inflación y las variaciones en los tipos de cambio, así como las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan al sector en el que operamos y a los sectores en los que operan nuestros clientes; nuestra capacidad para generar capital significativo a través de nuestras operaciones o para recaudar el capital adicional necesario para financiar y expandir nuestras operaciones e invertir en nuevos servicios y productos; nuestro plan de negocios y nuestra capacidad para asegurar y gestionar de manera efectiva nuestro crecimiento y las inversiones asociadas; los riesgos relacionados con las tasas de retención, incluida nuestra capacidad para predecir con precisión dichas tasas; nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; cambios en las leyes o regulaciones, incluidas las leyes tributarias o resultados desfavorables de las posiciones tributarias que adoptamos; costos arancelarios, incluidos los impuestos por el gobierno de los Estados Unidos y la posibilidad de medidas comerciales de represalia por parte de los países afectados; nuestra capacidad para obtener beneficios de nuestras pérdidas operativas netas; cualquier impacto negativo de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (“ESG”) en nuestra reputación o negocio, así como la exposición de nuestra empresa a costos o riesgos adicionales derivados de nuestra presentación de informes sobre dichas cuestiones; las obligaciones de servicio de la deuda en curso de nuestra línea de crédito y los compromisos financieros y operativos que afectan a nuestro negocio, así como el riesgo de tasa de interés relacionado; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer las necesidades de liquidez; la volatilidad del precio de nuestras acciones; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, en el marco de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa; nuestra capacidad para mantener nuestra buena reputación ante el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos internacionales, y para obtener nuevos contratos con entidades o agencias gubernamentales; la ocurrencia de eventos catastróficos que puedan interrumpir nuestro negocio o el de nuestros clientes actuales y potenciales; futuras adquisiciones o inversiones en empresas, productos, suscripciones o tecnologías complementarias; y los que se analizan en la sección “Factores de riesgo” del Informe Anual de Rimini Street en el Formulario 10-K presentado el 30 de abril de 2026, y que se actualizan periódicamente en los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, los informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, los planes o las previsiones de Rimini Street respecto a eventos futuros, así como sus opiniones a la fecha de la presente comunicación. Rimini Street prevé que los eventos y acontecimientos posteriores provocarán cambios en sus evaluaciones. Sin embargo, si bien Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia expresamente a cualquier obligación de hacerlo, salvo que lo exija la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representen las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación.

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