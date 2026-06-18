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Andersen Global renforce sa présence en Inde avec JMP Advisors

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global conclut un accord de collaboration avec JMP Advisors en Inde, renforçant ainsi ses prestations juridiques existantes dans le pays par des compétences en matière fiscale.

Offrant des conseils dans les domaines fiscal, réglementaire et transactionnel, JMP Advisors accompagne des clients nationaux et multinationaux évoluant dans des environnements commerciaux complexes et en constante évolution. Le cabinet propose des services couvrant la fiscalité internationale et nationale indienne, les prix de transfert, la structuration transfrontalière, le conseil en matière d’investissements étrangers, l’accompagnement des transactions, la planification successorale et les questions réglementaires. Parmi ses clients figurent des multinationales, des entreprises en pleine croissance, des sociétés financées par des fonds de capital-investissement et de capital-risque, ainsi que des particuliers et des familles fortunés.

« Notre approche a toujours consisté à fournir des conseils clairs et concrets qui aident nos clients à faire face à des situations complexes et à poursuivre leurs activités avec une vision claire de la direction à suivre », a déclaré Jairaj Purandare, fondateur et président de JMP Advisors Private Limited. « Notre collaboration avec Andersen Global nous permet d’étendre cette approche à l’échelle mondiale tout en continuant à fournir des conseils réfléchis et bien structurés à des clients opérant dans différentes juridictions. »

« JMP Advisors apporte une solide compréhension des cadres fiscaux et réglementaires ainsi que de la dynamique des affaires en Inde », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d’Andersen. « Son expérience dans le conseil aux organisations sur des questions fiscales et transactionnelles complexes renforce notre capacité à accompagner nos clients dans la transformation de leurs activités sur des marchés clés. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, composée de professionnels de la fiscalité, du droit et de l’évaluation à travers le monde. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 50 000 professionnels dans le monde entier et est présente dans plus de 1 000 localités par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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415-764-2700

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