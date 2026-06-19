Bielik.io geht eine Partnerschaft mit der BitGo Europe GmbH ein, um den regulierten Kryptohandel im gesamten EWR zu unterstützen

FRANKFURT, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Die BitGo Europe GmbH („BitGo Europe“), eine Tochtergesellschaft der BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO) („BitGo“), dem Infrastrukturunternehmen für digitale Vermögenswerte, gab heute eine Partnerschaft mit Bielik Vault Sp. z o.o. („Bielik.io“), einer in Warschau ansässigen Krypto-Handelsplattform, bekannt, um den Übergang von Bielik.io vom bestehenden polnischen Rahmenwerk für Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte durch die Integration der Crypto-as-a-Service-Infrastruktur von BitGo Europe zu unterstützen.

Im Rahmen dieser Integration wird Bielik.io berechtigten Endnutzern über seine mobile Anwendung Zugang zu Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte bieten, darunter Einzahlungen, den Handel mit unterstützten digitalen Vermögenswerten sowie die Verwahrung über die Infrastruktur von BitGo Europe.

Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der europäische Markt für digitale Vermögenswerte im Rahmen der Verordnung über Märkte für Krypto-Vermögenswerte (MiCAR) weiter im Wandel befindet; diese Verordnung schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für Anbieter von Krypto-Vermögenswerten in der gesamten Europäischen Union. In Polen sind die bestehenden Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte bislang im Rahmen einer Übergangsregelung tätig, während das Land die Umsetzung seines nationalen MiCAR-Rahmenwerks fortsetzt. Durch die Integration der regulierten Infrastruktur von BitGo Europe treibt Bielik.io seine Regulierungsstrategie voran und bietet gleichzeitig weiterhin ein optimiertes Nutzererlebnis.

„Wir sind davon überzeugt, dass MiCAR europaweit einen klareren und einheitlicheren Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte schafft“, sagte Mike Belshe, CEO und Mitbegründer von BitGo. „Bielik.io unternimmt einen wichtigen Schritt, indem es auf einer regulierten Infrastruktur aufbaut, die darauf ausgelegt ist, einen sicheren und vorschriftsmäßigen Zugang zu Dienstleistungen im Bereich digitaler Vermögenswerte zu gewährleisten. BitGo Europe ist stolz darauf, die Infrastruktur für Verwahrung, Handel und Plattform bereitzustellen, die Unternehmen wie Bielik.io dabei unterstützt, verantwortungsbewusst in der gesamten Region zu expandieren.“

Die „Crypto-as-a-Service“-Lösung von BitGo Europe bietet eine Infrastruktur für Verwahrung, Wallets, Onboarding, Handel und Abwicklung, die es Partnern wie Bielik.io ermöglicht, Dienste im Bereich digitaler Vermögenswerte innerhalb ihrer eigenen Produkte zu entwickeln, einzuführen und zu skalieren. Berechtigte Nutzer von Bielik.io können über verschiedene Zahlungsmethoden Geld auf ihr Konto einzahlen, derzeit mehr als 40 unterstützte digitale Vermögenswerte kaufen und verkaufen – darunter bestimmte Stablecoins, sofern verfügbar – und diese Vermögenswerte über die institutionelle Infrastruktur von BitGo Europe verwahren.

„Bei der Bewertung von Infrastrukturpartnern hatten wir klare Prioritäten: Die Sicherheit der Vermögenswerte unserer Nutzer und deren Vertrauen in unsere Plattform mussten an erster Stelle stehen. Die BitGo Europe GmbH ermöglicht es uns, diese Standards aufrechtzuerhalten, während Europa auf die vollständige Umsetzung der MiCAR-Verordnung zusteuert, und ist damit die richtige langfristige Wahl für Bielik.io“, sagte Konrad Lemańczyk, CEO und Gründer von Bielik.io.

„Für uns ist dies der Beginn einer langfristigen Partnerschaft. Da BitGo Europe für eine sichere Verwahrung und die zentrale Krypto-Infrastruktur sorgt, können wir uns auf unsere strategische Mission konzentrieren: die Entwicklung von Bielik.io zur vertrauenswürdigsten und sichersten Plattform Polens für den Zugang zu digitalen Vermögenswerten“, fügte Magdalena Rokosz, Managing Partner und Gründerin von Bielik.io, hinzu.

Diese Partnerschaft spiegelt einen allgemeinen Wandel auf den europäischen Märkten für digitale Vermögenswerte wider, da sich Unternehmen an die MiCAR-Richtlinie anpassen und in regulierte Infrastrukturen investieren, die darauf ausgelegt sind, die nächste Phase der Krypto-Einführung zu unterstützen.

Über BitGo

BitGo (NYSE: BTGO) ist ein Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur, das Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs-, Stablecoin- und Abwicklungsdienstleistungen aus regulierten Cold Storage-Lösungen anbietet. Seit 2013 konzentriert sich BitGo darauf, den Übergang des Finanzsystems zu einer digitalen Vermögenswirtschaft zu beschleunigen. BitGo ist weltweit präsent und verfügt über mehrere regulierte Unternehmen, darunter BitGo Bank & Trust, National Association, die erste staatlich zugelassene Digital Asset Trust Bank, die sich im Besitz eines börsennotierten Unternehmens befindet. Heute bedient BitGo Tausende von Institutionen, darunter viele der führenden Marken der Branche, Finanzinstitute, Börsen und Plattformen sowie Millionen von Investoren weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitgo.com.

Risikowarnung

Krypto-Vermögenswerte sind äußerst volatil und unterliegen starken Kursschwankungen. Sie könnten Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren. Dienstleistungen im Bereich der Krypto-Vermögenswerte fallen nicht unter herkömmliche Verbraucherschutzregelungen oder Einlagensicherungssysteme .

Über Bielik

Bielik.io ist ein polnisches Unternehmen (Bielik Vault Sp. z o.o.), das im Jahr 2022 als Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte gegründet und bei der polnischen Finanzaufsichtsbehörde (KNF) als Zahlungsinstitut registriert wurde. Die Mission von Bielik.io besteht darin, Vertrauen in das Ökosystem digitaler Vermögenswerte aufzubauen, indem traditionelle Finanzdienstleistungen mit Innovationen im Kryptobereich kombiniert werden. Die Gründer brachten umfassende internationale Erfahrung aus den Bereichen Bankwesen, Fintech und Blockchain mit und nutzten dieses Fachwissen, um eine Lösung zu entwickeln, die den tatsächlichen Bedürfnissen polnischer Nutzer gerecht wird: Sicherheit, Einfachheit und Transparenz. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bielik.io.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie „könnte“, „möglicherweise“, „wird“, „sollte“, „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „fortsetzen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „planen“, „beabsichtigen“ oder ähnliche Ausdrücke sowie Aussagen über Absichten, Überzeugungen oder aktuelle Erwartungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen und Annahmen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem die hohe Volatilität digitaler Vermögenswerte, technische Probleme im Zusammenhang mit der Integration unterstützter digitaler Vermögenswerte sowie Änderungen und Upgrades ihres zugrunde liegenden Netzwerks, eine verstärkte Überwachung unserer Branche und unserer Geschäftstätigkeit, der Diebstahl, Verlust oder die Zerstörung von privaten Schlüsseln, die für den Zugriff auf digitale Vermögenswerte erforderlich sind, die wir für eigene Rechnung oder für unsere Kunden verwahren, Fehler bei der Ausführung von Kundentransaktionen oder der Verwaltung unserer eigenen Handelsaktivitäten, sowie die weiteren Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 27. März 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der „SEC“) eingereicht wurde, sowie in den nachfolgenden Einreichungen bei der SEC, einschließlich der nachfolgenden periodischen Berichte auf den Formularen 10-Q und 8-K, erörtert werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Fakten und Bedingungen, wie sie zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen vorliegen, sowie auf Prognosen hinsichtlich zukünftiger Fakten und Bedingungen. Das Unternehmen hält diese zukunftsgerichteten Aussagen zwar für angemessen, weist die Leser dieser Pressemitteilung jedoch darauf hin, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu den in dieser Pressemitteilung behandelten Themen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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