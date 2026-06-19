NIQ y Ogury colaboran para mejorar la planificación de medios y la estrategia de audiencias con información obtenida de GeoPurchase

NUEVA YORK y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE: NIQ), la empresa líder mundial en inteligencia de consumo, anunció hoy una nueva colaboración con Ogury, la firma global de tecnología publicitaria, también llamada AdTech, impulsada por Persona Intelligence. Mediante esta colaboración, Ogury integrará los datos de GeoPurchase de NIQ en su motor Persona Intelligence y fortalecerá la planificación de audiencias, la activación de medios y la información estratégica para los especialistas en marketing.

NIQ ofrece inteligencia minorista líder a nivel mundial gracias a la obtención de datos reales de compras a nivel de producto en minoristas clave de todo el mundo. A través de esta colaboración, NIQ proporciona información de GeoPurchase a gran escala en Francia, Alemania, España, Italia, el Reino Unido, así como en Estados Unidos y Canadá, lo que aporta una nueva dimensión del comportamiento de compra minorista en el mundo real al motor Persona Intelligence de Ogury.

En combinación con el modelo de datos de Ogury centrado en la audiencia, que integra comportamientos observados, intenciones declaradas y señales determinísticas, esta información ayuda a crear perfiles de usuario detallados y multidimensionales basados en patrones de compra reales. De ese modo, los especialistas en marketing obtienen una comprensión más completa de las audiencias más relevantes para su marca y los objetivos de sus campañas. La colaboración y los perfiles mejorados de Ogury se basan en información agregada y anonimizada. A través de estos datos, los especialistas en marketing logran comprender de manera más profunda la demanda de los consumidores, la dinámica de las categorías y el posicionamiento competitivo a nivel local, lo que les ayuda a identificar fortalezas competitivas, áreas de bajo rendimiento y oportunidades de crecimiento.

Al incorporar los datos de ventas minoristas de NIQ y sus análisis geográficos patentados, Ogury tiene la capacidad de convertir esta inteligencia en audiencias que se pueden activar de manera consistente en campañas de medios digitales. A diferencia de los usos tradicionales de la inteligencia minorista, que se centran principalmente en la planificación, las marcas pueden utilizar estos análisis para diseñar y ejecutar estrategias de adquisición y retención basadas en la dinámica real del mercado.

“Los profesionales del marketing no solo necesitan más datos, necesitan inteligencia que impulse la acción”, explicó Joshua Pisano, director general de Medios Globales de NIQ. “El aprovechamiento de los datos de GeoPurchase de NIQ a través del Persona Intelligence Engine de Ogury transforma la manera en que se desarrollan y activan las audiencias en la plataforma de Ogury. Esto a su vez permite a las marcas convertir señales reales basadas en compras en una planificación más inteligente, una activación más precisa y resultados comerciales más sólidos. Juntos, ayudamos a los clientes a convertir la complejidad en claridad y las inversiones en medios en un crecimiento medible”.

“Al sumar la información confiable de NIQ sobre compras minoristas a nuestro modelo de datos centrado en la audiencia, estamos ayudando a los especialistas en marketing a cerrar la brecha entre la comprensión de la audiencia y la realidad del mercado”, sostuvo Christophe Bize, responsable de Datos y director de Lanzamiento al Mercado de Ogury. “Las marcas pueden identificar audiencias basadas en el comportamiento real de compra, obtener una visión más clara de la dinámica de las categorías y descubrir oportunidades de crecimiento a través de una planificación y activación de medios más inteligentes. Lo que convierte a esta colaboración en única es la capacidad de comprender cómo se desempeña una marca frente a la competencia en los mercados locales y traducir esos conocimientos en audiencias con las que se puede actuar”.

Al combinar la inteligencia minorista de NIQ con Persona Intelligence Engine de Ogury, la colaboración ofrece a los profesionales del marketing una nueva forma de comprender, planificar y activar audiencias en función del comportamiento de compra en el mundo real, cerrando la brecha entre la inteligencia de mercado, la ejecución de medios y los resultados medibles.

Acerca de NIQ

NIQ (NYSE: NIQ) es una empresa líder en inteligencia de consumo que ofrece la visión más completa y confiable del comportamiento de compra de los consumidores y revela nuevas vías de crecimiento. Al combinar una inigualable cobertura de datos global y mediciones detalladas de los consumidores y el comercio minorista con décadas de experiencia en modelado de IA, NIQ crea sistemas de toma de decisiones que ayudan a las empresas a convertir datos complejos en acciones seguras.

Presente en más de 90 países, NIQ abarca aproximadamente el 82% de la población mundial y más de 7,4 billones de dólares en gasto de consumo global. A través de plataformas en la nube, análisis avanzados y conocimientos impulsados por IA, NIQ ofrece The Full View™, lo que ayuda a las marcas y a los minoristas a comprender qué compran los consumidores, por qué lo compran y qué pasos deben seguir a continuación.

Para obtener más información, visite www.niq.com.

Acerca de Ogury

Ogury es una empresa global dedicada a la tecnología publicitaria, AdTech, que se basa en Persona Intelligence, su sistema propio que permite a las marcas y agencias implementar estrategias coherentes en función de los perfiles de público a través de todos los canales e impulsar resultados medibles para la marca. Fundada en 2014, Ogury opera en 18 países y cuenta con más de 500 empleados en todo el mundo.

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