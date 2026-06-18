Organon et Samsung Bioepis élargissent leur entente pour la commercialisation de PYZCHIVA® (ustékinumab), un biosimilaire de référence à STELARA® (ustékinumab) au Canada

INCHEON, Corée, et KIRKLAND, QC, Canada--(BUSINESS WIRE)--Samsung Bioepis et Organon, une entreprise mondiale de soins de santé possédant une expertise reconnue en biosimilaires, ont annoncé l’élargissement de leur entente de développement et de commercialisation, en vertu de laquelle Organon obtiendra les droits de commercialisation au Canada de PYZCHIVA®, un biosimilaire de Samsung Bioepis faisant référence à STELARA® (ustékinumab).

PYZCHIVA® est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de psoriasis en plaques chronique modéré à sévère qui sont candidats à la photothérapie ou à un traitement systémique, de rhumatisme psoriasique actif, de maladie de Crohn modérément à sévèrement active chez les patients ayant présenté une réponse insatisfaisante, une perte de réponse ou une intolérance aux immunomodulateurs ou à un ou plusieurs antagonistes du facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα), ou ayant présenté une réponse insatisfaisante, une intolérance ou une dépendance démontrée aux corticostéroïdes, ainsi que de colite ulcéreuse modérément à sévèrement active chez les patients ayant présenté une réponse insatisfaisante ou une perte de réponse aux traitements conventionnels ou biologiques, ou y étant intolérants, ou présentant des contre-indications médicales à ces traitements.

Selon les modalités de l’entente, Organon obtiendra les droits commerciaux exclusifs du produit au Canada, tandis que Samsung Bioepis conservera l’entière responsabilité du développement, de la fabrication et des affaires réglementaires. Cette entente élargit le portefeuille de biosimilaires dans le cadre de la collaboration entre Organon et Samsung Bioepis au Canada, passant de cinq à six produits complémentaires. Les cinq autres produits de la collaboration au Canada sont HADLIMA® (adalimumab), BRENZYS® (étanercept), RENFLEXIS® (infliximab), AYBINTIO® (bévacizumab) et ONTRUZANT® (trastuzumab).

Le lancement de PYZCHIVA® sur le marché canadien est prévu en 2026.

« Au Canada, les biosimilaires jouent un rôle important dans le renforcement de la viabilité financière des systèmes de santé en réduisant les dépenses médicales pour les gouvernements, les hôpitaux et les patients. Samsung Bioepis est fière d’avoir contribué à rendre les médicaments biologiques plus abordables pour toutes les parties prenantes. En élargissant notre partenariat commercial avec Organon, nous espérons créer de plus grandes synergies afin d’accélérer l’accès à nos médicaments biologiques, » a déclaré Jinhan Chung, vice‑président et chef de la stratégie commerciale pour les marchés internationaux chez Samsung Bioepis. « Nous travaillerons sans relâche pour assurer un approvisionnement continu de notre biosimilaire de l’ustékinumab aux patients sur le marché canadien. »

« Nous sommes fiers de renforcer notre relation de longue date avec Samsung Bioepis, l’un des principaux collaborateurs mondiaux d’Organon, alors que nous poursuivons notre travail visant à élargir l’accès aux médicaments et à favoriser un système de santé plus durable, » a déclaré Dominic Bégin, président et directeur général d’Organon Canada. « Au Canada, nous avons bâti une solide base dans la mise à disposition de biosimilaires accessibles pour les patients, comme le démontrent les dix dernières années. En tirant parti de nos capacités et de notre expertise, nous voyons une occasion d’élargir l’accès à ce traitement, permettant à davantage de patients de recevoir les soins dont ils ont besoin, tout en offrant une option de rechange importante pour soutenir les professionnels de la santé et le système dans son ensemble. »

Avec l’ajout de PYZCHIVA® au portefeuille de Samsung Bioepis et d’Organon, les entreprises renforcent leur engagement à offrir davantage d’options thérapeutiques permettant de contribuer à réduire la pression financière sur les systèmes de santé et d’améliorer l’accès aux médicaments pour les patients.

On estime qu’environ un Canadien sur 140 vit avec la maladie de Crohn ou la colite, les deux principales formes de maladie inflammatoire de l’intestin (MII), qui provoquent une inflammation des intestins.i De plus, on estime qu’environ un million de Canadiens vivent actuellement avec le psoriasis, une maladie inflammatoire chronique de la peau qui entraîne l’apparition de plaques rouges à violacées surélevées, souvent recouvertes de squames blanchâtres argentées pouvant être irritantes et douloureuses. Jusqu’à 30 % des patients atteints de psoriasis présentent également une arthrite psoriasique.ii

Pour en savoir plus sur PYZCHIVA® (ustékinumab) au Canada, y compris les renseignements importants sur l’innocuité, veuillez consulter le document https://www.organon.com/canada-fr/wp-content/uploads/sites/28/2026/06/PYZCHIVA_PM-FR.pdf.

À propos de Samsung Bioepis Co., Ltd.

Fondée en 2012, Samsung Bioepis est une entreprise biopharmaceutique engagée à rendre les soins de santé accessibles à tous. Grâce à l’innovation dans le développement de produits et à un engagement ferme envers la qualité, Samsung Bioepis vise à devenir un chef de file mondial dans le domaine biopharmaceutique. Filiale en propriété exclusive de Samsung Epis Holdings, Samsung Bioepis poursuit le développement d’un vaste pipeline de produits biologiques couvrant un large éventail de domaines thérapeutiques, dont l’immunologie, l’oncologie, l’ophtalmologie, l’hématologie, la néphrologie et l’endocrinologie.

Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.samsungbioepis.com/ et nous suivre sur LinkedIn et X.

À propos d’Organon

Organon est une entreprise mondiale indépendante de soins de santé qui se consacre à l’amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie. Dotée d’un portefeuille diversifié de plus de 70 médicaments et produits dans les domaines de la santé des femmes, des biosimilaires et des médicaments généraux, Organon s’engage à favoriser l’innovation et la collaboration. Son siège social est situé à Jersey City, au New Jersey, et elle dispose d’un bureau canadien à Kirkland, au Québec. Organon emploie environ 10 000 personnes à l’échelle mondiale.

Pour en savoir plus, visitez http://www.organon.ca/ et suivez‑nous sur LinkedIn.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions d’exonération prévues par la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États‑Unis, y compris, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant PYZCHIVA® pour le traitement de patients adultes atteints de psoriasis en plaques chronique modéré à sévère et d’autres affections, ainsi que des déclarations relatives au lancement commercial élargi de ce produit et d’autres biosimilaires au Canada conformément à l’entente de développement et de commercialisation. Les énoncés prospectifs peuvent être reconnus à l’emploi de termes comme « sera », « prévu » ou d’autres expressions similaires. Ces énoncés reposent sur les convictions et les attentes actuelles de la direction d’Organon et sont assujettis à des risques et incertitudes importants. Si les hypothèses sous‑jacentes s’avèrent inexactes, ou si des risques ou incertitudes se concrétisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs sont présentés dans les documents déposés par Organon auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris le plus récent rapport annuel d’Organon sur formulaire 10‑K et ses autres documents déposés auprès de la SEC, accessibles sur le site Web de la SEC (www.sec.gov). Organon ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

STELARA® est une marque déposée au Canada appartenant à Johnson & Johnson. Organon n’est pas affiliée à son titulaire.

i Crohn et Colite Canada. Ressources et publications. Disponible à : https://crohnsandcolitis.ca/About-Us/Resources-Publications/Impact-of-IBD-Report. Consulté le 12 juin 2026

ii Canadian Dermatology Association. Psoriasis. Available at: https://dermatology.ca/public-patients/skin/psoriasis/. Consulté le 12 juin 2026