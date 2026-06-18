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Venture Global e EnBW annunciano nuovi accordi di acquisto di GNL

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e EnBW hanno annunciato l'esecuzione di nuovi accordi vincolanti per l'acquisto di circa 0,82 milioni di tonnellate all'anno (MTPA) di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti da Venture Global per circa cinque anni a partire dal 2026, che verrà fornito dal portafoglio di Venture Global. I nuovi accordi si aggiungono agli accordi di compravendita (SPA) a lungo termine esistenti tra Venture Global e EnBW per 2 MTPA per 20 anni.

“Uno dei maggiori fornitori tedeschi di GNL, Venture Global è fiera di rafforzare la nostra collaborazione con EnBW e supportare la sicurezza energetica della regione con una fornitura affidabile di GNL”, ha dichiarato l'AD di Venture Global, Mike Sabel.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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