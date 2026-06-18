Hitachi baut seine Zusammenarbeit mit OpenAI aus, um die KI-gestützte Modernisierung und Cybersicherheit voranzutreiben

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, „Hitachi“) gab heute bekannt, dass es seine Zusammenarbeit mit OpenAI*1 ausbauen wird, um die KI-gestützte Modernisierung und Cybersicherheit voranzutreiben. Die Zusammenarbeit verbindet die bahnbrechende KI-Technologie von OpenAI mit der Fachkompetenz und dem Know-how von Hitachi im Bereich der Unterstützung geschäftskritischer Systeme und der sozialen Infrastruktur, um die KI-Transformation (AX) für Kunden und die Gesellschaft voranzutreiben.

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit werden die FDE-Teams beider Unternehmen den KI-Agenten „Codex“ von OpenAI nutzen, um den Quellcode geschäftskritischer Altsysteme zu analysieren und einen KI-gestützten Modernisierungsansatz zu entwickeln, der durch einen verbesserten Einblick in das Systemdesign eine sichere Migration ermöglicht. Auf der Grundlage dieses Ansatzes strebt Hitachi an, Lösungen zur Unterstützung der Modernisierung von Kernsystemen zu entwickeln und diese schrittweise in einer Vielzahl von Branchen einzuführen, beginnend mit Finanzinstituten.

Hitachi plant zudem, über das „Trusted Access for Cyber (TAC)“-Programm von OpenAI*2 Zugang zu den KI-Modellen von OpenAI für den Bereich Cybersicherheit zu erhalten. Als Teil des „Japan Cyber Action Plan“ von OpenAI zielt diese Initiative darauf ab, vertrauenswürdigen Sicherheitsverantwortlichen auf verantwortungsvolle Weise fortschrittliche KI-Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen und dazu beizutragen, die Cyberresilienz in den kritischen Sektoren Japans zu stärken. Im Rahmen des auf „Daybreak“ basierenden, auf Verteidigung ausgerichteten Frameworks von OpenAI wird Hitachi den Einsatz dieser Modelle für legitime Verteidigungszwecke, wie beispielsweise Fehlerbehebung und Validierung, unter Einhaltung angemessener Sicherheitsvorkehrungen, Governance-Maßnahmen und menschlicher Aufsicht untersuchen. Im Rahmen dieser Initiative wird Hitachis Cyber CoE, die auf Cybersicherheit spezialisierte Organisation des Unternehmens, als „Customer Zero“ fungieren, diese Maßnahmen intern umsetzen, um die von Hitachi bereitgestellten Systeme zu validieren, und die gewonnenen Erkenntnisse zur weiteren Stärkung der Cybersicherheit nutzen.

Hitachi wird die aus diesen Initiativen gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um seine FDE-Fähigkeiten in den Bereichen Modernisierung und Cybersicherheit zu verbessern und gleichzeitig „HMAX by Hitachi“ („HMAX“), seine KI-Lösungssuite der nächsten Generation für die soziale Infrastruktur, weiterzuentwickeln.

Durch diese Initiativen wird Hitachi seine Kunden beim Aufbau und Betrieb widerstandsfähiger Systeme unterstützen und dazu beitragen, die Anwendung von AX in der sozialen Infrastruktur voranzutreiben.

Kommentar von Toshiaki Tokunaga, President & CEO, Hitachi, Ltd.

„Hitachi beschäftigt sich seit langem mit der Entwicklung von Systemen zur Unterstützung geschäftskritischer sozialer Infrastruktur; allein in Japan sind derzeit rund 15.000 dieser Systeme in Betrieb. Die Modernisierung von Altsystemen und die Verbesserung der Sicherheit sind entscheidende Managementprioritäten für alle Unternehmen, die im Zeitalter der KI nach nachhaltigem Wachstum streben. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit OpenAI diese Herausforderungen anzugehen und den Wandel hin zu einer sichereren und zuverlässigeren sozialen Infrastruktur voranzutreiben. Hitachi wird seine Zusammenarbeit mit OpenAI weiter vertiefen, indem es das Fachwissen der FDEs beider Unternehmen nutzt, um Lumada und HMAX kontinuierlich zu verbessern und AX für Kunden und die Gesellschaft voranzutreiben.“

Kommentar von Tadao Nagasaki, President, OpenAI Japan, Ltd.

„Unsere Zusammenarbeit mit Hitachi ist ein wichtiger Schritt hin zu einem sichereren und praxisorientierteren Einsatz von KI in Japans Schlüsselbranchen und der sozialen Infrastruktur. OpenAI hat sich der Entwicklung und dem Einsatz sicherer und nützlicher KI verschrieben, geleitet von unserer Mission, sicherzustellen, dass KI allen zugutekommt. Der Einsatz von KI bei der Modernisierung von Altsystemen und im Bereich der defensiven Cybersicherheit ist unerlässlich, um die geschäftlichen Grundlagen japanischer Unternehmen zu stärken. Durch diese Arbeit werden wir dazu beitragen, ein Umfeld zu schaffen, in dem Unternehmen KI vertrauensvoll einsetzen und neue Werte schaffen können, und gleichzeitig dazu beitragen, dass KI zu einer praktischen Kraft wird, die das Potenzial von Menschen und Organisationen erweitert und die Gesellschaft der Zukunft unterstützt.“

Über HMAX & Lumada

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Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Geschäftsbereich „Social Innovation Business“ (SIB), der IT, OT (Operational Technology) und Produkte vereint, strebt Hitachi danach, weltweit führend bei der kontinuierlichen Transformation der sozialen Infrastruktur durch Digitalisierung zu sein und so zu einer harmonischen Gesellschaft beizutragen, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Gleichgewicht stehen. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig – Digital Systems & Services, Energy, Mobility und Connective Industries – sowie mit einer strategischen SIB-Geschäftseinheit, die sich auf neue Wachstumsbereiche konzentriert. Mit Lumada als Kernstück schafft Hitachi Mehrwert, indem es Daten, Technologie und Fachwissen kombiniert, um Herausforderungen für Kunden und die Gesellschaft zu lösen. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 (endete am 31. März 2026) belief sich auf insgesamt 10.586,7 Milliarden Yen, bei 606 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 290.000 Mitarbeitern weltweit. Besuchen Sie uns unter www.hitachi.com.

*1 Pressemitteilung von Hitachi vom 21. Oktober 2025 Hitachi und OpenAI gehen eine strategische Partnerschaft ein, deren Schwerpunkt auf dem weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren liegt

*2 Blogbeitrag von OpenAI vom 5. Februar 2026 Introducing Trusted Access for Cyber

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