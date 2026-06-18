Venture Global与EnBW宣布达成新的液化天然气购销协议

美国弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今日，Venture Global, Inc.（纽约证券交易所代码：VG）与EnBW宣布签署新的具有约束力的协议。根据协议，自2026年起约五年内，EnBW将从Venture Global采购约82万吨/年的美国液化天然气（LNG），相关供应将来自Venture Global旗下液化天然气项目组合。此次新协议是在双方现有长期合作基础上的进一步深化。此前，Venture Global与EnBW已签署长期液化天然气购销协议（SPA），约定在20年合同期内每年供应200万吨液化天然气。

Venture Global首席执行官Mike Sabel表示：“作为德国领先的液化天然气供应商之一，Venture Global很荣幸能够进一步深化与EnBW的合作伙伴关系，并通过稳定可靠的液化天然气供应支持欧洲地区的能源安全。此次新签署的中期协议是在双方长期稳固合作关系基础上的进一步拓展，彰显了我们致力于满足客户不断演变的能源需求的坚定承诺。凭借灵活高效的市场营销平台，我们拥有独特优势，能够为客户提供覆盖短期、中期及长期需求的供应解决方案。”

关于Venture Global

Venture Global是美国低成本液化天然气(LNG)的生产商和出口商，其在产、在建及开发中的产能超过1亿吨/年。2022年，Venture Global从其首个工厂开始生产LNG，目前已成为美国最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合业务涵盖整个LNG供应链的资产，包括LNG生产、天然气运输、航运及再气化。该公司的前三个项目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位于美洲湾沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工厂开发碳捕集与封存(CCS)项目。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性声明。这些前瞻性声明将涉及经修订的《1933年证券法》第27A条（“证券法”）和经修订的《1934年证券交易法》第21E条（“交易法”）中有关前瞻性声明的安全港条款。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为“前瞻性声明”。在某些情况下，前瞻性声明可以通过“可能”、“也许”、“将”、“能够”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“打算”、“预料”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜力”、“追求”、“目标”、“继续”等词语或其他类似词语的反义词来识别。

本新闻稿包含涉及本公司的前瞻性声明。该等声明受到与本公司相关的风险、不确定因素及假设条件的影响，可能包括有关公司未来业绩表现、合同安排、预期增长战略以及预计影响公司业务发展的行业趋势等内容。上述前瞻性声明仅基于公司目前对未来事件的预期和预测而作出。导致公司实际经营成果、业务活动水平、业绩表现或成就与前瞻性声明明示或暗示内容存在重大差异的因素可能包括但不限于：公司需要大量额外资本以推进项目及其他资产的建设和完工，而公司可能无法以可接受的条件获得相关融资，甚至无法获得融资；公司可能无法建成或运营全部项目及其他资产，亦可能无法实现超过其设计产能的液化天然气产量；在预计开发周期内取得监管批准可能出现延迟，或无法获得完成项目建设所需的必要监管许可；与公司项目及其他资产相关的重大运营风险；公司可能无法准确估算项目成本，以及为项目配套建设和运营天然气管道及管道连接设施可能面临成本超支和工期延误风险；国际贸易协定未来发展及美国国际贸易政策走向存在不确定性，包括关税措施带来的影响；公司当前或未来可能涉及的争议及法律程序；公司可能无法签订项目建设所需的必要合同；公司项目采用的天然气液化系统及中型规模设计未能达到预期性能水平或实现预期效益的风险；天然气价格下跌及其相关影响；以及公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2025年12月31日财年的Form 10-K年度报告“第1A项——风险因素”以及此后提交的其他报告中所讨论的相关风险。本新闻稿中的任何前瞻性声明仅反映其发布之日的情况，并基于公司截至该日认为合理的假设作出。除法律法规另有规定外，公司不承担因后续事件、情况变化或其他原因而更新或修订任何前瞻性声明的义务。

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