Xsolla parraine le salon Game Camp France, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de l’écosystème dynamique du jeu vidéo en France

LILLE, France--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une entreprise internationale de commerce spécialisée dans les jeux vidéo qui aide les développeurs à lancer, développer et monétiser leurs jeux, a annoncé aujourd’hui son parrainage du salon Game Camp France, qui se tiendra les 18 et 19 juin 2026.

L’industrie française du jeu vidéo est largement reconnue comme l’une des plus dynamiques d’Europe, avec un chiffre d’affaires qui s’est élevé à environ 5,8 milliards d’euros en 2025. Loin d’être un marché centralisé, cette industrie se compose d’une mosaïque de scènes régionales, chacune dotée de communautés spécifiques, d’une identité créative unique et de sa propre dynamique économique. Game Camp France joue un rôle clé dans le rassemblement de ces différentes voix, en créant un espace centralisé dédié à la collaboration, aux échanges et au développement.

En parrainant le salon Game Camp France, Xsolla investit directement dans l’écosystème local et dans les développeurs qui le font prospérer. L’entreprise sera présente sur place pour échanger avec les studios, partager ses connaissances, présenter ses offres de produits et mieux comprendre les priorités qui caractérisent le marché français actuel.

« Game Camp France illustre à merveille la diversité et la puissance de l’écosystème français du jeu vidéo », a déclaré Berkley Egenes, directeur du marketing et de la croissance chez Xsolla. « Nous sommes fiers de soutenir un événement qui rassemble un tel nombre de communautés régionales et de pouvoir échanger directement avec les développeurs qui façonnent l’avenir du jeu vidéo en France. »

« Game Camp France montre clairement que nous n’avons pas affaire ici à un secteur qui attend que les opportunités se présentent à lui, mais bien à un secteur qui crée ses propres opportunités », a confié pour sa part Eddy Celestine, responsable du développement commercial pour la France et l’Union européenne chez Xsolla. « À Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Nantes, les studios disposent déjà du talent et de la créativité nécessaires ; ce qu’ils sont en train de créer aujourd’hui, c’est l’écosystème qui ira de pair. Des événements comme Game Camp France ne sont pas marginaux : c’est ici que les acteurs du secteur se rencontrent, se concertent et avancent ensemble. »

Lors du salon Game Camp France, Xsolla présentera son infrastructure de paiement mondiale prenant en charge plus de 1 000 moyens de paiement dans plus de 200 pays et régions. Conçue pour optimiser la conversion et proposer des expériences de paiement localisées, Xsolla Payments permet aux développeurs de toucher des joueurs du monde entier tout en s’adaptant aux préférences régionales et aux cadres réglementaires locaux. Xsolla montrera également comment elle met en relation les développeurs avec des propriétés intellectuelles (IP) de premier plan issues du secteur du divertissement. En simplifiant les procédures d’octroi de licences et les opportunités de partenariat, Xsolla Agency aide les studios à améliorer l’acquisition de joueurs, à stimuler l’engagement grâce aux LiveOps et à ouvrir de nouvelles voies de monétisation.

Pour plus d’informations sur la présence de Xsolla en France, rendez-vous sur https://xsolla.pro/GCF26.

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise de commerce internationale qui développe et fournit tout ce dont les développeurs ont besoin pour lancer, développer et monétiser leurs jeux vidéo. Basée à Los Angeles, en Californie, elle accompagne les studios de toutes tailles, des studios indépendants aux studios de jeux AAA, en leur proposant des solutions dans les domaines du D2C, des paiements intelligents, de la propriété intellectuelle liée au divertissement et des produits favorisant l’engagement des joueurs. Xsolla aide les développeurs à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux à grande échelle. Elle bénéficie de la confiance des entreprises à l’origine de plus de 60 % des 100 jeux les plus rentables et agit en tant qu’entité Merchant of Record officielle dans plus de 200 régions, avec un accès à plus de 1 000 moyens de paiement locaux dans le monde entier. Convaincue du bel avenir du secteur des jeux vidéo, Xsolla est déterminée à créer des opportunités et à favoriser la croissance des créateurs partout dans le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur xsolla.com

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