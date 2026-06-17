Thredd und Sutton Bank schließen Partnerschaft, um die Expansion von US-Kartenprogrammen für globale Marken voranzutreiben

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, die KI-basierte Plattform für die Abwicklung von Kartenausgaben, gab heute eine strategische Partnerschaft mit der Sutton Bank bekannt, einer führenden Sponsorbank und Kartenausgeberin für Fintech-Unternehmen und Anwendungsfälle im Bereich Embedded Finance. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die Sutton Bank als BIN-Sponsor für Thredd-Kunden fungieren, die in den Vereinigten Staaten Prepaid- und Debitkartenprogramme einführen und ausbauen möchten.

Die Partnerschaft stärkt die Marktposition globaler Fintech-Unternehmen und Anbieter von Embedded Finance auf dem US-Markt, indem sie diesen Organisationen Zugang zu einem etablierten US-amerikanischen Emissionsbankpartner verschafft, der über langjährige Erfahrung bei der Unterstützung von Kartenprogrammen im gesamten Fintech-Ökosystem verfügt. Die Sutton Bank hat sich durch ihr Zahlungsverkehrsgeschäft, einschließlich ihrer Zusammenarbeit mit Kartennetzwerken, Zahlungsabwicklern und Programmmanagern, sowie durch ihre Rolle als bedeutender BIN-Sponsor für die Fintech-Branche einen Namen gemacht.

Gemeinsam werden Thredd und die Sutton Bank Unternehmen unterstützen, die moderne Prepaid- und Debitkartenprogramme in den gesamten USA auf den Markt bringen möchten. Thredd wird die Abwicklungsplattform für Emittenten sowie die Programminfrastruktur bereitstellen, einschließlich Zahlungsabwicklung, Kartenkontrollen, Tools für Risiko- und Betrugsmanagement, automatisierte Backoffice-Funktionen, die Integration digitaler Geldbörsen und damit verbundene Programmdienstleistungen.

„Der Ausbau des Zugangs zu starken Partnerbanken ist von entscheidender Bedeutung, da immer mehr globale Marken den US-Markt mit modernen Kartenangeboten erschließen wollen“, sagte Jim McCarthy, CEO von Thredd. „Die Sutton Bank verfügt über umfassende Erfahrung in der Unterstützung von Fintech-Unternehmen und Kartenprogrammen in den USA und ist damit ein idealer Partner für Thredd-Kunden, die Prepaid- und Debitkartenangebote sicher auf den Markt bringen, ausbauen und betreiben möchten. Gemeinsam ebnen wir Unternehmen den Weg, um US-Verbrauchern und -Unternehmen innovative Kartenerlebnisse zu bieten.“

„Die Sutton Bank blickt auf eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit Fintech-Unternehmen, Programmmanagern und Technologiepartnern zurück, um Karteninnovationen in den USA zu fördern“, sagte Darryl Clukey, Chief Payments Officer bei der Sutton Bank. „Thredd verfügt über einen soliden Kundenstamm mit globalen Kunden sowie eine moderne, auf Skalierbarkeit ausgelegte Verarbeitungsplattform. Wir freuen uns darauf, gemeinsam Unternehmen zu unterstützen, die hochwertige Prepaid- und Debitkartenprogramme auf dem US-Markt einführen möchten.“

Die Vereinbarung ist Teil der übergeordneten Strategie von Thredd, Kunden in verschiedenen Regionen durch ein flexibles, partnerorientiertes Emissionsökosystem zu unterstützen. Durch die Aufnahme der Sutton Bank als US-amerikanischen Bankpartner baut Thredd seine Fähigkeit weiter aus, Fintech-Unternehmen, Digitalbanken und Anbietern von Embedded Finance bei der Expansion in die USA zu unterstützen und gleichzeitig die Kontinuität ihres globalen Kartenprogramm-Betriebs zu gewährleisten.

Über die Sutton Bank

Die 1878 gegründete Sutton Bank ist eine unabhängige Regionalbank mit Sitz in Ohio, die über umfassende Erfahrung im Bereich Zahlungsverkehr und Kartenausgabe verfügt. Das Zahlungsverkehrsgeschäft der Sutton Bank hat bereits Hunderte von Kartenprogrammen und Partnerschaften zwischen Kartennetzwerken, Zahlungsabwicklern, Programmmanagern und Fintech-Unternehmen unterstützt. Über Sutton Payments deckt die Bank ein breites Spektrum moderner Anforderungen im Zahlungsverkehr und bei Kartenprogrammen ab, darunter BIN-Sponsoring, Ausstellungsdienstleistungen und die Unterstützung von Fintech-Programmen.

Über Thredd

Thredd ist die bewährte KI-gestützte und Cloud-fähige Issuer-Processing-Plattform, die die nächste Generation globaler Zahlungen vorantreibt. Über eine einzige API und eine zentrale Plattform stellt Thredd mehr als 100 Fintech-Unternehmen, Digitalbanken und Anbietern von Embedded Finance in über 50 Ländern Funktionen für Debit- und Kreditkarten, digitale Geldbörsen sowie Ledger-Lösungen zur Verfügung und wickelt jährlich Milliarden von Transaktionen ab. Mit einer globalen Präsenz, lokaler Expertise und in jede Ebene seiner Plattform integrierter KI wurde Thredd speziell für Schnelligkeit, Skalierbarkeit und moderne Emissionsmodelle entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Markteintritt, Kundenerlebnis, Sicherheit, regulatorische Stringenz und operative Resilienz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.thredd.ai.

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