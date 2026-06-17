Thredd e Sutton Bank si alleano per promuovere l'espansione del programma delle carte statunitensi per i marchi globali

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la piattaforma per l'elaborazione di emittenti basata sull'IA, oggi ha annunciato una partnership strategica con Sutton Bank, una banca sponsor e un'emittente di carte di pagamento per fintech e casi d'uso della finanza integrata. Nell'ambito di questa partnership, Sutton Bank servirà da sponsor BIN per i clienti Thredd che desiderano lanciare e ampliare programmi di carte prepagate e di debito negli Stati Uniti.

La partnership rafforza la proposta del mercato statunitense per le fintech globali e i fornitori di finanza integrata, fornendo a queste organizzazioni accesso a un partner bancario emittente consolidato negli Stati Uniti con una lunga tradizione di supporto a programmi di carte nell'intero ecosistema fintech.

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