Rehlko et Liebherr s'associent dans le cadre d'un projet stratégique d'extension de capacité visant à répondre à la demande croissante des centres de données en matière de solutions d'alimentation électrique résilientes

MILWAUKEE--(BUSINESS WIRE)--Rehlko, leader mondial de la résilience énergétique proposant des solutions innovantes dans les domaines des systèmes énergétiques industriels, des technologies de transmission et des applications énergétiques domestiques, s’est joint au groupe Liebherr (« Liebherr ») le 2 juin à l’occasion de la cérémonie marquant l’extension stratégique des capacités de production de l’usine Liebherr-Components à Colmar, en France. Cet événement marque une étape clé dans le renforcement continu du partenariat stratégique entre Rehlko et Liebherr, ainsi qu’une avancée significative dans le développement de solutions d’alimentation résilientes destinées à la prochaine génération d’infrastructures numériques.

Le site de Colmar joue un rôle central dans la fabrication de moteurs utilisés dans les groupes électrogènes haute performance qui alimentent l’écosystème des centres de données. Grâce à cette extension de près de 12 000 mètres carrés, Liebherr renforce ses capacités industrielles. Une fois pleinement opérationnelle, cette extension permettra de plus que doubler la capacité de production du site, répondant ainsi à la demande croissante du marché des centres de données.

Cette expansion ciblée intervient alors que la demande en solutions d’alimentation résilientes et à haute performance continue de s’accélérer à un rythme sans précédent, portée par la croissance des centres de données – notamment les environnements hyperscale et de colocation – qui alimentent l’IA, les services numériques et le cloud computing. Les développeurs et les opérateurs accordant de plus en plus la priorité au déploiement rapide de solutions d’alimentation de secours fiables pour garantir la continuité des opérations, Rehlko renforce activement ses capacités et ses compétences industrielles à l’échelle mondiale afin de soutenir cette évolution structurelle du marché et la demande à long terme des centres de données.

« Cette cérémonie marque une étape importante de notre stratégie de croissance, alors que nous augmentons nos capacités pour soutenir l’infrastructure numérique en pleine expansion », a déclaré Brian Melka, président du CA et président-directeur général de Rehlko. « Alors que la demande en centres de données continue de croître, les clients privilégient des solutions d’alimentation résilientes et évolutives, garantissant l'absence d'interruption de service. Cette expansion témoigne de notre engagement en faveur d’une prise de décision rigoureuse et d’un suivi rigoureux, renforçant ainsi notre capacité à convertir un carnet de commandes en pleine croissance en chiffre d’affaires à long terme et à conquérir des parts de marché supplémentaires dans le secteur des centres de données, tout en consolidant notre leadership dans le domaine des solutions énergétiques critiques. »

Jens Krug, directeur général de Liebherr-Components Colmar SAS, a ajouté : « Cette expansion représente bien plus qu’un simple investissement dans la capacité de production : elle témoigne de notre engagement à long terme envers notre partenariat avec Rehlko, envers le site de Colmar et envers la croissance durable de nos capacités industrielles. En tant qu’entreprise familiale, nous croyons en l’établissement de relations solides et de confiance qui nous permettent de fournir des solutions innovantes et fiables à nos clients du monde entier. Grâce à cet investissement, nous créons les conditions nécessaires pour soutenir notre croissance future, stimuler l’innovation et répondre aux besoins en constante évolution du marché. »

La relation entre Rehlko et Liebherr n’a cessé de se développer depuis le lancement de la gamme de générateurs KD Series™ en 2016. Plus récemment, en mai 2025, les deux entreprises ont élargi leur collaboration stratégique afin de faire progresser davantage la technologie des moteurs et de répondre à une demande croissante. Au cours de la dernière décennie, cette collaboration s’est développée tant en portée qu’en ampleur, soutenue par une vision commune axée sur l’excellence technique, la performance et l’alignement industriel à long terme.

Rehlko continue de se concentrer sur l’accompagnement de l’évolution rapide du marché mondial des centres de données, grâce à un portefeuille complet de solutions d’alimentation électrique. Les systèmes d’alimentation de secours jouent un rôle central pour garantir la continuité et la fiabilité, alors que les infrastructures numériques deviennent de plus en plus essentielles à l’activité économique mondiale.

À propos de Rehlko

Leader mondial de la résilience énergétique, Rehlko propose des solutions énergétiques innovantes qui soutiennent et améliorent la vie grâce à des systèmes énergétiques industriels, des technologies de transmission et des solutions énergétiques domestiques, en misant sur le contrôle, la résilience et l’innovation. S’appuyant sur la force de son portefeuille d’activités — Power Systems, Clarke Energy, Home Energy et Engines — et sur plus d’un siècle de leadership dans le secteur, Rehlko fournit de l’énergie là où et quand le réseau électrique ne le peut pas. Rehlko va au-delà de la simple fonctionnalité et de la reprise individuelle pour créer de meilleures conditions de vie, des communautés plus épanouies et un avenir plus durable et plus résilient sur le plan énergétique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur rehlko.com.

À propos du groupe Liebherr

Le groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale proposant une gamme de produits très diversifiée. L’entreprise compte parmi les plus grands fabricants mondiaux d’engins de chantier. Elle fournit également des produits et services de haute qualité, axés sur les besoins des utilisateurs, dans un large éventail d’autres domaines. Le groupe Liebherr compte plus de 150 sociétés réparties sur tous les continents. En 2025, il a employé plus de 55 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires combiné de plus de 14 milliards d’euros. Liebherr a été fondée par Hans Liebherr en 1949 dans la ville de Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l’Allemagne. Depuis lors, ses collaborateurs poursuivent l’objectif d’une innovation technologique continue et proposent à leurs clients des solutions de pointe.

À propos de Liebherr-Components

Dans ce segment de produits, le groupe Liebherr est spécialisé dans le développement, la conception, la fabrication et la remise à neuf de composants haute performance dans le domaine des technologies d'entraînement et de contrôle mécaniques, hydrauliques et électriques. Liebherr-Component Technologies AG, dont le siège se trouve à Bulle (Suisse), coordonne l’ensemble des activités du segment de produits « Components ». La gamme très étendue comprend des moteurs à combustion, des systèmes d’injection, des unités de commande de moteur, des pompes et moteurs à pistons axiaux, des vérins hydrauliques et des accumulateurs à pistons, des paliers de rotation, des boîtes de vitesses et des treuils à câble, des systèmes d’entraînement électriques et des systèmes de stockage d’énergie, ainsi que des composants électroniques et d’électronique de puissance et des logiciels. Ces composants de haute qualité sont utilisés dans le génie civil, l’exploitation minière, la construction de tunnels, la construction mécanique et l’ingénierie d’installations, l’agriculture et la sylviculture, l’industrie éolienne et les applications maritimes. Les effets de synergie avec d’autres segments de produits du groupe Liebherr sont mis à profit pour stimuler un développement technologique continu.

Déclarations prospectives : le présent communiqué contient des déclarations concernant l’augmentation prévue des capacités de production et la demande du marché, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.