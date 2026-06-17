Klarna s’associe à Bolt pour développer l’option de « paiement intégral » pour les trajets en VTC et en trottinette électrique

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Klarna, la banque numérique mondiale et le prestataire de services de paiement, s’est associé à Bolt, la plateforme européenne de mobilité partagée, afin d’intégrer directement les options de paiement de Klarna dans l’application Bolt. En Suède, en Allemagne, en Finlande et en Norvège, les utilisateurs peuvent désormais régler leurs trajets de voiture et de trottinette avec Klarna. La location de voitures est également disponible en Allemagne.

Cette intégration repose sur un système de paiement tokenisé, qui permet aux utilisateurs de payer en utilisant leurs identifiants enregistrés, sans avoir à saisir à nouveau leurs informations à chaque trajet. Sur ces quatre marchés, les clients peuvent choisir de régler la totalité du montant ou d’opter pour un plan de paiement mensuel via Klarna.

Le déploiement est déjà en cours, et la disponibilité totale sur les quatre marchés est prévue pour la fin du mois de juin 2026.

Ce partenariat rapproche deux des plus grandes plateformes grand public d’Europe : Bolt, qui compte plus de 200 millions de clients dans plus de 50 pays, et Klarna, qui affiche plus de 119 millions d’utilisateurs actifs à travers le monde. Pour Klarna, ce partenariat renforce sa présence croissante dans le domaine des dépenses quotidiennes et fréquentes ; la banque se positionne ainsi au cœur du processus de paiement pour certaines des décisions les plus courantes des citadins. Le partenariat lui permet également de renforcer sa présence dans les secteurs du commerce de détail et du voyage.

« Bolt est l’application qui permet à des millions de personnes sur nos marchés de décider chaque jour de la manière dont elles vont se déplacer, et c’est précisément dans cet espace que Klarna souhaite intervenir », a déclaré Björn Bryngelson, responsable des pays nordiques chez Klarna. « Nous continuons d'intégrer Klarna dans les moments qui composent la vie quotidienne, et peu de choses sont plus courantes que la façon dont on se déplace en ville. »

« Que ce soit pour se rendre au travail, retrouver des amis ou attraper un train, les personnes utilisent Bolt tous les jours pour se déplacer. Le paiement de ces trajets devrait être tout aussi simple. En intégrant Klarna, nous offrons à nos clients un moyen supplémentaire et pratique de régler les services de transport qu’ils utilisent régulièrement », a confié pour sa part Kaspar Loog, responsable produit du groupe Commerce et Paiements chez Bolt.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des législations boursières en vigueur. Ces déclarations portent notamment, mais pas uniquement, sur nos performances financières futures, notre stratégie commerciale, nos objectifs de croissance et nos opportunités de marché. L’emploi du futur, du conditionnel ainsi que de termes tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier » et autres expressions similaires vise à identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre les résultats exprimés ou sous-entendus et les résultats réels. Elles reflètent notre opinion à la date du présent communiqué et sont basées sur les informations dont nous disposons actuellement. Nous n’assumons aucune obligation de mise à jour ou de révision de ces déclarations prospectives, sauf en cas d’obligation légale. Les résultats réels pourront différer sensiblement de ceux anticipés. Nous invitons les investisseurs à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et à consulter les facteurs de risque décrits dans nos documents déposés auprès de la SEC pour une analyse plus complète des risques.

À propos de Bolt

Bolt est une plateforme mondiale de mobilité partagée qui propose, dans plus de 50 pays et 850 villes, des services dans plusieurs domaines : VTC, location de trottinettes et de vélos électriques, ainsi que location de voitures, à plus de 200 millions de clients. Plus de 4,5 millions de conducteurs utilisent la plateforme Bolt à travers le monde. L’entreprise vise à accélérer la transition de la voiture individuelle à la mobilité partagée, en proposant les meilleures alternatives adaptées à chaque cas d’utilisation.

À propos de Klarna

Klarna est une banque numérique mondiale et un prestataire de solutions de paiement flexibles. Forte de plus de 118 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et de 3,4 millions de transactions quotidiennes, Klarna s’appuie sur un réseau de paiement et de commerce alimenté par l’IA pour permettre aux consommateurs de payer plus intelligemment, avec l’ambition d’être accessible partout et pour tout. Les consommateurs peuvent utiliser Klarna en ligne, en magasin ainsi que via Apple Pay et Google Pay. Un million de commerçants font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour soutenir leur croissance et renforcer la fidélité de leurs clients, parmi lesquels Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb. Klarna est cotée à la Bourse de New York (NYSE : KLAR). Pour en savoir plus, rendez-vous sur Klarna.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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