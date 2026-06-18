Venture Global y EnBW anuncian nuevos acuerdos de compra de GNL

ARLINGTON, Virginia.--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) y EnBW han anunciado hoy la firma de nuevos acuerdos vinculantes para adquirir unos 0,82 millones de toneladas por año (MTPA) de gas natural licuado (GNL) estadounidense a Venture Global durante un periodo aproximado de cinco años, a partir de 2026, que se suministrarán desde la cartera de Venture Global. Estos nuevos acuerdos se suman a los acuerdos de compraventa (ACV) a largo plazo que ya han suscrito Venture Global y EnBW, por un volumen de 2 MTPA durante 20 años.

"Siendo uno de los principales proveedores de GNL de Alemania, para Venture Global es un orgullo poder consolidar nuestra colaboración con EnBW y contribuir a la seguridad energética de la región con un suministro fiable de GNL", subrayó Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global. "Los nuevos acuerdos a medio plazo se fundan en nuestra relación sólida y duradera con EnBW y reflejan nuestro compromiso de satisfacer las necesidades energéticas cambiantes de nuestros clientes. Nuestra plataforma de comercialización es muy dinámica y nos sitúa en una posición única que nos permite ofrecer soluciones de suministro a corto, medio y largo plazo".

Acerca de Venture Global

Venture Global es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de bajo coste, con una capacidad superior a los 100 MTPA en fase de producción, construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y actualmente es uno de los principales exportadores de GNL de Estados Unidos. La empresa opera un negocio integrado a nivel vertical que abarca diversos activos a lo largo de toda la cadena de suministro de GNL, en particular, la producción de GNL, el transporte de gas natural, el transporte marítimo y la regasificación. Los tres primeros proyectos de la empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, están emplazados en Luisiana, a orillas del Golfo de México. Venture Global está desarrollando proyectos de captación y secuestro de carbono en cada una de sus instalaciones de GNL.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa tiene declaraciones prospectivas. Nuestra intención es que dichas declaraciones estén amparadas por las disposiciones de aviso legal que rigen las declaraciones prospectivas enumeradas en el Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, con sus enmiendas (la "Ley de Valores") y en la sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, en su versión modificada (la "Ley de Bolsas"). Todas las declaraciones del presente documento, salvo las relativas a hechos históricos, son "declaraciones prospectivas". En algunos casos, estas declaraciones se pueden identificar por términos como "puede", "podría", "hará", "debería", "espera", "planea", "prevé", "pretende", "anticipa", "creer", "estimar", "predecir", "potencial", "perseguir", "objetivo", "continuar", la forma negativa de dichos términos u otra terminología similar.

Estas declaraciones prospectivas se encuentran sujetas a riesgos, incertidumbres y supuestos sobre nuestra empresa y pueden incluir afirmaciones sobre nuestro rendimiento futuro, nuestros contratos, nuestras estrategias de crecimiento previstas y las tendencias previstas que afecten a nuestro negocio. Estas declaraciones constituyen meras predicciones en función de nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre los acontecimientos futuros. Existen factores importantes que podrían hacer que nuestros resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros reales difieran sustancialmente de las afirmaciones implícitas en las declaraciones prospectivas. Entre dichos factores se destacan nuestra necesidad de capital adicional significativo para construir y completar nuestros proyectos y otros activos y nuestra posible incapacidad para obtener dicha financiación en condiciones aceptables, o para obtenerla en absoluto, nuestra posible incapacidad para construir u operar todos nuestros proyectos y otros activos y para producir GNL por encima de nuestra capacidad nominal, retrasos en la obtención de autorizaciones reglamentarias o la posible incapacidad para obtener las autorizaciones reglamentarias necesarias para concluir la construcción durante nuestros períodos de desarrollo estimados, riesgos operativos significativos relacionados con nuestros proyectos y otros activos, nuestra posible incapacidad para estimar con precisión los costes de nuestros proyectos, y el riesgo de que la construcción y las operaciones de los gasoductos y las conexiones de gasoductos para nuestros proyectos sufran sobrecostes y retrasos, la incertidumbre respecto al futuro de los acuerdos comerciales internacionales y la posición de Estados Unidos en materia de comercio internacional, en particular, los efectos de los aranceles, nuestra implicación actual y potencial en litigios y procedimientos judiciales, nuestra posible incapacidad para celebrar los contratos necesarios para construir nuestros proyectos, el riesgo de que el sistema de licuefacción de gas natural y el diseño a media escala que aplicamos en nuestros proyectos no alcancen el nivel de rendimiento u otros beneficios que prevemos, posibles descensos en el precio del gas natural y sus repercusiones y los riesgos relacionados con otros factores analizados en el apartado "Punto 1A. Factores de riesgo" de nuestro informe anual en el Formulario 10-K, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, tal y como se presentó ante la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC") de Estados Unidos, así como en cualquier informe posterior presentado ante la SEC. Cualquier declaración prospectiva contenida en el presente documento es válida únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y se funda en los supuestos que consideramos razonables a dicha fecha. No asumimos obligación alguna de actualizar estas declaraciones para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores, salvo en la medida en que lo exija la ley.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.