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Thredd en Sutton Bank gaan samenwerken om de uitbreiding van kaartprogramma’s in de VS voor internationale merken te ondersteunen

Het partnerschap biedt BIN-sponsoring en moderne verwerkingsoplossingen voor de uitgifte van kaarten, om prepaid- of debetkaartprogramma’s op de markt te lanceren en uit te breiden

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het AI-gedreven platform voor de verwerking van betaalkaarten, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Sutton Bank. Dit is een toonaangevende sponsorbank en kaartuitgever voor fintechbedrijven en toepassingen op het gebied van embedded finance. In het kader van dit partnerschap treedt Sutton Bank op als BIN-sponsor voor klanten van Thredd die in de Verenigde Staten prepaid- en debetkaartprogramma’s willen lanceren en opschalen.

De samenwerking versterkt het aanbod op de Amerikaanse markt voor internationale fintechbedrijven en aanbieders van embedded finance. Deze organisaties krijgen nu toegang tot een gerenommeerde Amerikaanse uitgevende bankpartner met een jarenlange staat van dienst in het ondersteunen van kaartprogramma’s binnen het fintech-ecosysteem.

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Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

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Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

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