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Klarna werkt met Bolt samen om ‘Pay in Full’ voor ritten en scooters uit te bouwen

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Klarna, de internationale digitale bank en aanbieder van betalingen, is een partnerschap aangegegaan met Bolt, het Europese platform voor gedeelde mobiliteit, om de betaalopties van Klarna rechtstreeks in de Bolt-app te introduceren. In Zweden, Duitsland, Finland en Noorwegen kunnen gebruikers voortaan met Klarna betalen voor autoritten en scooters, en in Duitsland is eveneens autoverhuur beschikbaar.

De integratie is gestoeld op getokeniseerde betalingen, zodat gebruikers aan de hand van hun opgeslagen credentials kunnen betalen zonder dat ze de gegevens voor elke rit opnieuw moeten invoeren. In alle vier markten kunnen klanten kiezen om in één keer te betalen ofwel met Klarna per maand te betalen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

press@klarna.com

Industry:

Klarna Group plc

NYSE:KLAR
Details
Headquarters: Stockholm, Sweden
CEO: Sebastian Siemiatkowski
Employees: 2500
Organization: PRI
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Contacts

press@klarna.com

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