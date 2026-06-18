Xsolla sponsort Game Camp France en bevestigt daarmee zijn betrokkenheid bij het dynamische Franse games-ecosysteem

LILLE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd bedrijf in de videogame-industrie dat ontwikkelaars helpt bij het lanceren, uitbreiden en monetariseren van hun games, heeft vandaag bekendgemaakt dat het sponsor is van het Game Camp France dat op 18 en 19 juni 2026 plaatsvindt.

De Franse videogamesector wordt algemeen erkend als een van de meest dynamische in Europa, met een omzet die in 2025 naar verwachting ongeveer 5,8 miljard euro bedraagt. Het is geen gecentraliseerde markt, maar een lappendeken van regionale scenario's, elk met hun eigen gemeenschappen, creatieve identiteit en zakelijke dynamiek. Game Camp France speelt een sleutelrol bij het samenbrengen van deze diverse stemmen en creëert zo een centrale plek voor samenwerking, uitwisseling en groei.

Door Game Camp France te sponsoren, investeert Xsolla rechtstreeks in het lokale ecosysteem en de ontwikkelaars die dit ecosysteem vormgeven. Xsolla is ter plaatse aanwezig om contacten te leggen met studio’s, inzichten te delen, zijn productaanbod te presenteren. Zo krijgt het een beter beeld van de prioriteiten die de Franse markt momenteel bepalen.

"Game Camp France geeft op unieke wijze de diversiteit en kracht van het Franse gaming-ecosysteem weer," aldus Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer bij Xsolla."We zijn er trots op dat we een evenement kunnen ondersteunen dat zoveel regionale gemeenschappen bij elkaar brengt. Dit brengt ons rechtstreeks in contact met de ontwikkelaars die de toekomst van gaming in Frankrijk vormgeven."

"Game Camp France maakt één ding zeker: dit is geen scene die op kansen wacht, maar een scene die haar eigen kansen creëert," aldus Eddy Celestine, Business Development Manager voor Frankrijk en de EU bij Xsolla. "In Parijs, Lyon, Lille, Bordeaux en Nantes beschikken studio’s al over het talent en de creativiteit, en nu zijn ze bezig het bijbehorende ecosysteem op te bouwen. Evenementen zoals Game Camp France zijn niet zomaar bijzaak; het zijn juist de plekken waar de sector contacten legt, op één lijn komt en samen vooruitgang boekt."

Tijdens Game Camp France zet Xsolla zijn wereldwijde betalingsinfrastructuur in de schijnwerpers. Deze infrastructuur ondersteunt meer dan 1.000 betaalmethoden in meer dan 200 regio’s. Xsolla Payments is ontworpen om de conversie te optimaliseren en gelokaliseerde afrekenervaringen te bieden. Hiermee kunnen ontwikkelaars spelers wereldwijd bereiken en tegelijkertijd inspelen op regionale voorkeuren en regelgevingskaders. Daarnaast zal Xsolla laten zien hoe het ontwikkelaars in contact brengt met hoogwaardige intellectuele eigendom (IP) op het gebied van entertainment. Door licentie- en samenwerkingsmogelijkheden te vereenvoudigen, helpt Xsolla Agency studio’s om meer spelers aan te trekken, de betrokkenheid te vergroten via LiveOps en nieuwe manieren van inkomsten genereren te ontsluiten.

Voor meer informatie over de aanwezigheid van Xsolla in Frankrijk kunt u terecht op: https://xsolla.pro/GCF26

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd e-commercebedrijf dat ontwikkelaars alles biedt wat ze nodig hebben om videogames te lanceren, te laten groeien en te monetiseren. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Los Angeles, Californië, ondersteunt studio's van elke omvang, van indie tot AAA, met oplossingen voor directe verkoop aan consumenten, intelligente betalingen, op entertainment gebaseerde IP en producten voor spelersbetrokkenheid. Xsolla helpt ontwikkelaars bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en monetiseren van hun games op grote schaal. Xsolla, dat door meer dan 60% van de 100 meest winstgevende games wordt vertrouwd, fungeert als de officiële betaalprovider in meer dan 200 landen en biedt toegang tot meer dan 1000 lokale betaalmethoden wereldwijd. Xsolla gelooft sterk in de toekomst van gaming en zet zich vol overtuiging in om kansen te creëren en groei te stimuleren voor makers overal ter wereld.

Ga voor meer informatie naar xsolla.com

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