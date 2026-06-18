Xsolla patrocina Game Camp France y refuerza su compromiso con el dinámico ecosistema de videojuegos francés

LILLE, Francia--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa internacional de comercio de videojuegos que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos, ha anunciado hoy que patrocinará el Game Camp France, que se celebrará los días 18 y 19 de junio de 2026.

Se considera que la industria francesa de los videojuegos es una de las más dinámicas de Europa, con unos ingresos que alcanzarán aproximadamente los 5,8 mil millones de euros en 2025. No se trata de un mercado centralizado, sino de un mosaico de escenarios regionales, cada uno con sus propias comunidades, identidad creativa y dinámica empresarial. Game Camp France desempeña un papel fundamental a la hora de reunir estas diversas voces, creando un entorno centralizado para la colaboración, el intercambio y el crecimiento.

Al patrocinar Game Camp France, Xsolla está invirtiendo directamente en el ecosistema local y en los desarrolladores detrás de él. Xsolla estará presente en el evento para interactuar con los estudios, compartir conocimientos, dar a conocer su oferta de productos y comprender mejor las prioridades que definen el mercado francés en la actualidad.

«Game Camp France es un reflejo único de la diversidad y la solidez del ecosistema francés de los videojuegos», afirmó Berkley Egenes, director de Marketing y crecimiento de Xsolla. «Nos enorgullece respaldar un evento que reúne a tantas comunidades regionales y poder conectar directamente con los desarrolladores que están dando forma al futuro de los videojuegos en Francia».

«Game Camp France deja una cosa muy clara: este no es un sector que esté a la espera de una oportunidad, sino que se la está forjando él mismo», afirmó Eddy Celestine, director de desarrollo empresarial para Francia y la UE de Xsolla. «En París, Lyon, Lille, Burdeos y Nantes, los estudios ya cuentan con el talento y la creatividad; lo que están construyendo ahora es el ecosistema adecuado. Los eventos como Game Camp France no son algo secundario, sino el lugar donde el sector se conecta, se coordina y avanza al unísono».

En Game Camp France, Xsolla destacará su infraestructura internacional de pagos, que admite más de 1000 métodos de pagos en más de 200 países y regiones. Diseñada para optimizar la conversión y ofrecer experiencias de pagos localizadas, Xsolla Payments permite a los desarrolladores llegar a jugadores de todo el mundo, adaptándose al mismo tiempo a las preferencias regionales y a los marcos normativos. Además, Xsolla mostrará cómo está conectando a los desarrolladores con propiedad intelectual (PI) de entretenimiento de alta calidad. Al simplificar las oportunidades de licencia y colaboración, Xsolla Agency ayuda a los estudios a mejorar la captación de jugadores, fomentar la interacción a través de LiveOps y desarrollar nuevas vías de monetización.

Para obtener más información sobre la presencia de Xsolla en Francia, visita: https://xsolla.pro/GCF26

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa global de soluciones comerciales para videojuegos que desarrolla y ofrece todo lo que los desarrolladores necesitan para lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos. Con sede en Los Ángeles (California), la compañía da soporte a estudios de todos los tamaños, desde independientes hasta AAA, con soluciones que abarcan el comercio directo al consumidor, pagos inteligentes, propiedad intelectual del entretenimiento y herramientas de interacción con jugadores. Xsolla acompaña a los desarrolladores en todas las fases del ciclo de vida de sus juegos (financiación, distribución, marketing y monetización), ayudándoles a escalar sus proyectos a nivel global. Con la confianza de más del 60 % de los 100 juegos con mayor facturación, Xsolla actúa como entidad responsable de la gestión de los pagos en más de 200 mercados y ofrece acceso a más de 1000 métodos de pago locales en todo el mundo. Con una firme apuesta por el futuro del videojuego, Xsolla trabaja para conectar oportunidades y potenciar el crecimiento de los creadores a escala global.

Para más información, visite xsolla.com

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