Rehlko en Liebherr werken samen aan strategische capaciteitsuitbreiding om te voldoen aan de snel groeiende vraag naar robuuste stroomoplossingen voor datacenters

MILWAUKEE--(BUSINESS WIRE)--Rehlko, een wereldwijde marktleider op het gebied van energiebestendigheid die innovatieve oplossingen levert voor industriële energiesystemen, aandrijftechnologieën en energieoplossingen voor woningen, nam op 2 juni samen met de Liebherr-groep ("Liebherr") deel aan de ceremonie ter gelegenheid van de strategische capaciteitsuitbreiding in de Liebherr-Components-fabriek in Colmar, Frankrijk. Dit evenement markeert een belangrijke mijlpaal in de voortdurende uitbreiding van het strategische partnerschap tussen Rehlko en Liebherr en is een belangrijke stap in het opschalen van veerkrachtige stroomoplossingen voor de volgende generatie digitale infrastructuur.

De vestiging in Colmar speelt een centrale rol in de productie van motoren die worden gebruikt in hoogwaardige generatorsets ter ondersteuning van het datacenter-ecosysteem. Door de uitbreiding met bijna 12.000 vierkante meter versterkt Liebherr zijn industriële capaciteiten. Zodra de uitbreiding volledig operationeel is, zal de productiecapaciteit van de vestiging meer dan verdubbelen, waarmee wordt ingespeeld op de toenemende vraag vanuit de datacentermarkt.

Deze gerichte uitbreiding komt op een moment dat de vraag naar robuuste, krachtige stroomoplossingen in een ongekend tempo blijft toenemen. Deze groei is het gevolg van de uitbreiding van datacenters, waaronder hyperscale- en colocatieomgevingen, die AI, digitale diensten en cloud computing van stroom voorzien. Nu ontwikkelaars en exploitanten steeds meer prioriteit geven aan de snelle implementatie van betrouwbare noodstroomoplossingen om een ononderbroken bedrijfsvoering te waarborgen, breidt Rehlko zijn wereldwijde industriële capaciteit en mogelijkheden actief uit. Zo wil het bedrijf deze structurele marktverschuiving en de langetermijnvraag vanuit datacenters ondersteunen.

"Deze ceremonie is een belangrijke mijlpaal voor onze groeistrategie, nu we onze capaciteit uitbreiden om de steeds sneller groeiende digitale infrastructuur te ondersteunen," aldus Brian Melka, president en Chief Executive Officer van Rehlko. Naarmate de vraag naar datacenters blijft groeien, geven klanten prioriteit aan veerkrachtige, schaalbare stroomoplossingen zonder enige downtime. De opschaling toont onze toewijding aan gedisciplineerde besluitvorming en daadkracht. We zijn dan beter in staat om een groeiende orderportefeuille om te zetten in langetermijn-inkomsten en extra marktaandeel te veroveren in de datacentersector. Bovendien versterken we ons leiderschap op het gebied van kritieke energieoplossingen."

Jens Krug, Managing Director van Liebherr-Components Colmar SAS, voegte hieraan toe: "Deze uitbreiding is meer dan alleen een investering in capaciteit. Het toont onze langetermijntoewijding aan onze samenwerking met Rehlko, aan de vestiging in Colmar en aan de duurzame groei van onze industriële capaciteiten." Als familiebedrijf geloven wij in het opbouwen van sterke, betrouwbare relaties zodat wij innovatieve en betrouwbare oplossingen kunnen leveren aan onze klanten wereldwijd. Met deze investering creëren we de voorwaarden om toekomstige groei te ondersteunen, innovatie te stimuleren en in te spelen op veranderende marktbehoeften."

De samenwerking tussen Rehlko en Liebherr heeft zich sinds de lancering van de KD Series™-generatorreeks in 2016 gestaag ontwikkeld. Onlangs, in mei 2025, hebben de twee bedrijven hun strategische partnerschap uitgebreid om de motortechnologie verder te ontwikkelen en aan de groeiende vraag te voldoen. In het afgelopen decennium is de samenwerking zowel in omvang als in reikwijdte gegroeid, ondersteund door een gezamenlijke focus op technische uitmuntendheid, prestaties en industriële afstemming op de lange termijn.

Rehlko blijft zich richten op het ondersteunen van de snelle ontwikkeling van de wereldwijde datacentermarkt, met een uitgebreid portfolio aan stroomoplossingen. Noodstroomsystemen spelen een centrale rol bij het waarborgen van continuïteit en betrouwbaarheid, nu digitale infrastructuur steeds cruciaaler wordt voor de wereldwijde economische activiteit.

Over Rehlko

Als wereldleider in energiezekerheid levert Rehlko innovatieve energieoplossingen die het leven ondersteunen en verbeteren op het gebied van industriële energiesystemen, aandrijftechnologieën en energievoorziening voor woningen met controle, veerkracht en innovatie. Rehlko maakt gebruik van de kracht van zijn portfolio van bedrijven – Power Systems, Clarke Energy, Home Energy en Engines – en zijn leiderschap van meer dan een eeuw in de sector, en levert stroom waar en wanneer het elektriciteitsnet dat niet kan. Rehlko gaat verder dan alleen functionaliteit en individueel herstel: het bedrijf streeft naar betere levens, gemeenschappen en een duurzamere en energiebestendigere toekomst. Lees meer op rehlko.com.

Over de Liebherr Group

De Liebherr-groep is een familiebedrijf in de technologiesector met een zeer gevarieerd productassortiment. Het bedrijf behoort tot de grootste fabrikanten van bouwmachines ter wereld. Daarnaast levert het hoogwaardige, gebruikersgerichte producten en diensten op tal van andere gebieden. De Liebherr-groep omvat meer dan 150 bedrijven verspreid over alle continenten. In 2025 had de groep meer dan 55.000 medewerkers in dienst en behaalde het een gezamenlijke omzet van meer dan 14 miljard euro. Liebherr werd in 1949 opgericht door Hans Liebherr in het Zuid-Duitse stadje Kirchdorf an der Iller. Sindsdien streven de medewerkers naar constante technologische innovatie om hun klanten toonaangevende oplossingen te bieden.

Over Liebherr-Components

In dit productsegment is de Liebherr-groep gespecialiseerd in de ontwikkeling, het ontwerp, de productie en de revisie van hoogwaardige componenten op het gebied van mechanische, hydraulische en elektrische aandrijf- en besturingstechniek. Liebherr-Component Technologies AG, gevestigd in Bulle (Zwitserland), coördineert alle activiteiten binnen het productsegment Components. Het uitgebreide assortiment omvat verbrandingsmotoren, injectiesystemen, motorregeleenheden, axiale zuigerpompen en -motoren, hydraulische cilinders en zuigeraccumulatoren, zwenklagers, tandwielkasten en kabellieren, elektrische aandrijfsystemen en energieopslagsystemen, elektronische en vermogenselektronische componenten en software. De hoogwaardige componenten worden gebruikt in de bouw- en civiele techniek, de mijnbouw, de tunnelbouw, de machine- en installatiebouw, de land- en bosbouw, de windindustrie en maritieme toepassingen. Synergie-effecten in andere productsegmenten van de Liebherr-groep worden benut om de voortdurende technologische ontwikkeling te stimuleren.

Toekomstgerichte verklaringen: Dit persbericht bevat verklaringen over de verwachte capaciteitsuitbreiding en de marktvraag, die onderhevig zijn aan risico’s en onzekerheden.

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