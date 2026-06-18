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Hitachi breidt zijn werk met OpenAI uit om modernisering aangedreven door AI en cybersecurity te versnellen
Hitachi breidt zijn werk met OpenAI uit om modernisering aangedreven door AI en cybersecurity te versnellen
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- De FDE (Forward Deployed Engineer) van Hitachi and OpenAI zal beginnen met het ontwikkelen van AI-oplossingen voor de modernisering van verouderde systemen, te beginnen met financiële instellingen, met de bedoeling in verscheidene sectoren uit te breiden.
- Via OpenAI’s “Trusted Access for Cyber” zal Hitachi zijn interne cybersecurity in de praktijk versterken en de inzichten verkregen uit dit initiatief aanwenden om zijn cybersecuritycapaciteiten te verbeteren.
- Via dit werk zal Hitachi zijn FDE-capaciteiten in modernisering en cybersecurity verbeteren en HMAX verder op de voorgrond brengen.
TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") maakte vandaag bekend dat het bedrijf zijn werk met OpenAI*1 zal uitbreiden om modernisering aangedreven door AI en cybersecurity te versnellen.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Mediacontact
Heather Ailara
PR-manager
Hitachi, Ltd.
heather@211comms.com
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