Hitachi breidt zijn werk met OpenAI uit om modernisering aangedreven door AI en cybersecurity te versnellen

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") maakte vandaag bekend dat het bedrijf zijn werk met OpenAI*1 zal uitbreiden om modernisering aangedreven door AI en cybersecurity te versnellen.

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