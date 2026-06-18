Hitachi renforce sa collaboration avec OpenAI pour accélérer la modernisation et la cybersécurité basées sur l'IA

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE : 6501, « Hitachi ») a annoncé aujourd’hui qu’elle allait étendre sa collaboration avec OpenAI*1 afin d’accélérer la modernisation et la cybersécurité basées sur l’IA. Cette collaboration associe la technologie d’IA de pointe d’OpenAI à l’expertise et au savoir-faire d’Hitachi dans le domaine des systèmes critiques et des infrastructures sociales, dans le but d’accélérer la transformation par l’IA (AX) au profit des clients et de la société.

Dans le cadre de cette collaboration, les équipes FDE des deux entreprises exploiteront « Codex », l’agent d’IA d’OpenAI, pour analyser le code source des systèmes hérités critiques et s’attacheront à mettre en place une approche de modernisation pilotée par l’IA qui favorise une migration sécurisée grâce à une meilleure visibilité sur la conception des systèmes. Sur la base de cette approche, Hitachi entend développer des solutions destinées à soutenir la modernisation des systèmes centraux et à les déployer progressivement dans un large éventail de secteurs, à commencer par les institutions financières.

Hitachi prévoit également d’accéder aux modèles d’IA d’OpenAI dédiés à la cybersécurité via le programme « Trusted Access for Cyber (TAC) » d’OpenAI.*2 S’inscrivant dans le cadre du plan d’action japonais d’OpenAI en matière de cybersécurité, cette initiative a pour objectif de fournir de manière responsable des capacités d’IA avancées à des défenseurs de confiance et de contribuer à renforcer la cyber-résilience dans les secteurs critiques du Japon. Dans le cadre du dispositif d’OpenAI axé sur la défense et basé sur Daybreak, Hitachi explorera l’utilisation de ces modèles à des fins défensives légitimes, telles que la correction des vulnérabilités, en mettant en place des mesures de protection, une gouvernance et une supervision humaine appropriées. Grâce à cette initiative, le Cyber CoE d’Hitachi, son organisme spécialisé dans la cybersécurité, jouera le rôle de premier utilisateur interne : il mettra en œuvre ces mesures en interne afin de valider les systèmes fournis par Hitachi et appliquera les enseignements tirés pour renforcer encore davantage la cybersécurité.

Hitachi mettra à profit les enseignements tirés de ces initiatives pour renforcer ses capacités d'ingénierie de déploiement avancé (FDE) dans les domaines de la modernisation et de la cybersécurité, tout en continuant à améliorer HMAX by Hitachi (« HMAX »), sa suite de solutions d’IA de nouvelle génération dédiée aux infrastructures sociales.

Grâce à ces initiatives, Hitachi aidera ses clients à mettre en place et à exploiter des systèmes résilients, et contribuera à faire progresser l’AX dans le domaine des infrastructures sociales.

Commentaire de Toshiaki Tokunaga, président du CA et président-directeur général d’Hitachi, Ltd.

« Hitachi s’engage depuis longtemps dans le développement de systèmes soutenant les infrastructures sociales critiques, avec environ 15 000 systèmes actuellement en service rien qu’au Japon. La modernisation des systèmes existants et le renforcement de la sécurité constituent des priorités de gestion essentielles pour toutes les entreprises en quête d’une croissance durable à l’ère de l’IA. Nous sommes fiers de collaborer avec OpenAI pour relever ces défis et mener une transformation vers des infrastructures sociales plus sûres et plus fiables. Hitachi va encore approfondir sa collaboration avec OpenAI en tirant parti de l’expertise des FDE des deux entreprises afin d’améliorer en permanence Lumada et HMAX, et d’accélérer l’AX pour les clients et la société. »

Commentaire de Tadao Nagasaki, président d’OpenAI Japan, Ltd.

« Notre collaboration avec Hitachi constitue une étape importante vers une utilisation plus sûre et plus pratique de l’IA dans les secteurs critiques et les infrastructures sociales du Japon. OpenAI s’engage à développer et à déployer une IA sûre et bénéfique, guidée par notre mission qui consiste à garantir que l’IA profite à tous. L’application de l’IA à la modernisation des systèmes hérités et à la cybersécurité défensive est essentielle pour renforcer les fondements commerciaux des entreprises japonaises. Grâce à ce travail, nous contribuerons à créer un environnement dans lequel les entreprises pourront utiliser l’IA en toute confiance et générer de la valeur ajoutée, tout en aidant l’IA à devenir une force concrète qui élargit le potentiel des personnes et des organisations et soutient la société de demain.

À propos de HMAX & Lumada

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À propos d’Hitachi, Ltd.

Grâce à son pôle Social Innovation Business (SIB), qui associe les technologies de l’information (IT), les technologies opérationnelles (OT) et les produits, Hitachi aspire à devenir un leader mondial dans la transformation continue des infrastructures sociales par le numérique, contribuant ainsi à une société harmonieuse où l’environnement, le bien-être et la croissance économique sont en équilibre. Hitachi opère à l’échelle mondiale dans quatre secteurs – Systèmes et services numériques, Énergie, Mobilité et Industries connectées – ainsi qu’au sein d’une unité opérationnelle stratégique SIB axée sur les nouveaux domaines de croissance. Avec Lumada au cœur de sa stratégie, Hitachi crée de la valeur en combinant données, technologie et expertise sectorielle pour relever les défis de ses clients et de la société. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 (clos le 31 mars 2026) s’est élevé à 10 586,7 milliards de yens, avec 606 filiales consolidées et environ 290 000 collaborateurs dans le monde entier. Rendez-vous sur www.hitachi.com.

*1 Communiqué de presse d'Hitachi publié le 21 octobre 2025 Hitachi and OpenAI form strategic partnership centered on global AI data center expansion

*2 Article publié sur le blog d'OpenAI le 5 février 2026 Introducing Trusted Access for Cyber

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