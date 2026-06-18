Hitachi amplia la collaborazione con OpenAI per accelerare la modernizzazione e la cybersicurezza basate sull'AI

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") oggi ha annunciato che amplierà la sua collaborazione con OpenAI*1 per accelerare la modernizzazione e la cybersicurezza basate sull'AI.

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