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Hitachi amplia la collaborazione con OpenAI per accelerare la modernizzazione e la cybersicurezza basate sull'AI
Hitachi amplia la collaborazione con OpenAI per accelerare la modernizzazione e la cybersicurezza basate sull'AI
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- Hitachi e Forward Deployed Engineer (FDE) di OpenAI inizieranno a sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale volte a modernizzare i sistemi esistenti, partendo dalle istituzioni finanziarie, mirando a raggiungere un'ampia gamma di industrie.
- Grazie a “Trusted Access for Cyber” di OpenAI, Hitachi rafforzerà la sua cybersicurezza interna nelle operazioni e utilizzerà le conoscenze apprese attraverso questa iniziativa per migliorare le sue risorse di cybersicurezza.
- Attraverso questa iniziativa, Hitachi potenzierà le proprie capacità FDE nella modernizzazione e nella cybersicurezza, promuovendo ulteriormente HMAX.
TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") oggi ha annunciato che amplierà la sua collaborazione con OpenAI*1 per accelerare la modernizzazione e la cybersicurezza basate sull'AI.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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Contatto per i media
Heather Ailara
Manager delle PR
Hitachi, Ltd.
heather@211comms.com
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