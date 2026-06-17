スレッド、サットン・バンクと提携し、グローバルブランドの米国カードプログラム拡大を支援

テキサス州、オースティン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- AIファーストのイシュア・プロセシング・プラットフォームを提供するスレッド（Thredd）は、フィンテックおよびエンベデッド・ファイナンス分野向けの大手スポンサー銀行兼カード発行銀行であるサットン・バンクとの戦略的パートナーシップを発表しました。本提携により、サットン・バンクは、米国でプリペイドカードおよびデビットカードプログラムの立ち上げと拡大を目指すスレッドの顧客に対し、BINスポンサーとして機能します。

今回の提携により、グローバルなフィンテック企業およびエンベデッド・ファイナンス事業者向けの米国市場における提案力が強化されます。これらの企業は、フィンテック・エコシステム全体においてカードプログラムを長年支援してきた実績を持つ米国の発行銀行パートナーを利用できるようになります。サットン・バンクは、カードネットワーク、プロセッサー、プログラムマネージャーとの連携に加え、フィンテック業界向けの大規模なBINスポンサーとしての役割を通じて、決済事業分野で広く認知されています。

スレッドとサットン・バンクは共同で、米国全土で最新のプリペイドカードおよびデビットカードプログラムの展開を目指す企業を支援します。スレッドは、決済処理、カード管理機能、リスク・不正対策ツール、バックオフィス業務の自動化機能、デジタルウォレット対応、および関連するプログラムサービスを含む、イシュア・プロセシング・プラットフォームとプログラム基盤を提供します。

スレッドの最高経営責任者であるジム・マッカーシーは、次のように述べています。「より多くのグローバルブランドが最新のカードプログラムを携えて米国市場への参入を目指す中、強力な発行銀行パートナーへのアクセス拡大は極めて重要です。サットン・バンクは、米国におけるフィンテック支援およびカードプログラム運営に深い知見を有しており、安心してプリペイドカードおよびデビットカード事業を立ち上げ、拡大・運営したいスレッドの顧客にとって理想的なパートナーです。両社は協力して、企業が革新的なカード体験を米国の消費者および企業に提供するための、明確な道筋を示していきます」

サットン・バンクの最高決済責任者であるダリル・クルーキーは、次のように述べています。「サットン・バンクは長年にわたり、フィンテック企業、プログラムマネージャー、テクノロジーパートナーと連携し、米国におけるカードイノベーションを支援してきました。スレッドは、グローバル顧客基盤と、スケールを前提に構築された最新のプロセシング・プラットフォームを備えています。共に米国市場で高品質なプリペイドカードおよびデビットカードプログラムの立ち上げを目指す企業を支援できることを嬉しく思います」

本契約は、柔軟性の高いパートナー主導型イシュイング・エコシステムを通じて、複数地域にまたがる顧客支援を進めるスレッドの広範な戦略の一環です。米国の銀行パートナーとしてサットン・バンクを加えることで、スレッドは、フィンテック企業、デジタル銀行、エンベデッド・ファイナンス事業者が、グローバルなカードプログラム運営の継続性を維持しながら米国市場へ進出する支援能力をさらに強化します。

サットン・バンクについて

1878年創業のサットン・バンクは、米国オハイオ州に拠点を置く独立系コミュニティバンクであり、決済およびカード発行分野において豊富な経験を有しています。同社の決済事業は、カードネットワーク、プロセッサー、プログラムマネージャー、フィンテック企業との提携を通じて、数百件に及ぶカードプログラムを支援してきました。また、「Sutton Payments」を通じて、BINスポンサーシップ、発行サービス、フィンテック向けプログラム支援など、幅広い最新決済・カードプログラムニーズに対応しています。

スレッドについて

スレッドは、次世代グローバル決済を支える、信頼性の高いAIファーストかつクラウド対応型のイシュア・プロセシング・プラットフォームです。単一のAPIと統合プラットフォームを通じて、デビット、クレジット、デジタルウォレット、台帳管理（ledger）機能を提供しており、50カ国以上で100社超のフィンテック企業、デジタル銀行、エンベデッド・ファイナンス事業者を支援し、年間数十億件の取引を処理しています。グローバルな事業基盤、地域ごとの専門知識、プラットフォーム全体に統合されたAIを備え、スピード、拡張性、現代的なカード発行モデルに最適化された設計により、市場参入、顧客体験、セキュリティ、規制対応、オペレーションのレジリエンスにおける新たな標準を打ち立てています。詳細は www.thredd.ai をご覧ください。

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