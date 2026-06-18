-

Venture Global en EnBW maken nieuwe LNG-afnameovereenkomsten bekend

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en EnBW bekendgemaakt dat zij nieuwe, bindende overeenkomsten hebben gesloten voor de aankoop van ongeveer 0,82 miljoen ton per jaar (MTPA) aan Amerikaans vloeibaar aardgas (LNG) van Venture Global voor een periode van ongeveer vijf jaar, met ingang van 2026, te leveren uit de portefeuille van Venture Global. De nieuwe overeenkomsten vormen een aanvulling op de bestaande langlopende koop- en verkoopovereenkomsten (SPA’s) tussen Venture Global en EnBW voor 2 MTPA gedurende 20 jaar.

"Als een van de grootste LNG-leveranciers van Duitsland is Venture Global er trots op de samenwerking met EnBW te versterken en de energiezekerheid van de regio te ondersteunen met een betrouwbare levering van LNG," aldus Mike Sabel, CEO van Venture Global.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Investeerderscontact:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Mediacontact:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com

Industry:

Venture Global Inc.

NYSE:VG
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Investeerderscontact:
Ben Nolan
IR@ventureglobalLNG.com

Mediacontact:
Shaylyn Hynes
press@ventureglobalLNG.com

More News From Venture Global Inc.

Samenvatting: Venture Global kondigt afronding van $ 2,25 miljard aan senior secured obligaties aan

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Venture Global LNG, Inc. ('Venture Global') heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn volledige dochteronderneming, Venture Global LNG, Inc. (de 'uitgever'), de uitgifte van senior secured obligaties met een totale hoofdsom van $ 1,125 miljard en een rente van 6,375%, met een looptijd tot 2034 (de 'obligaties van 2034') en senior secured obligaties met een totale hoofdsom van $ 1,125 miljard en een rente van 6,625%, met een looptijd tot 2036 (de 'obligaties vn 2036'...

Samenvatting: Venture Global en Atlantic-SEE breiden langlopende overeenkomst uit voor de aan- en verkoop van LNG met Griekenland

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en het Griekse ATLANTIC – SEE LNG TRADE S.A. bekendgemaakt dat zij hun bestaande koopovereenkomst (SPA) hebben uitgebreid voor de aankoop van vloeibaar aardgas (LNG) van Venture Global uit de VS. De aankoop gaat in 2030 van kracht en geldt voor een periode van twintig jaar. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met d...

Samenvatting: Venture Global kondigt LNG-koopovereenkomsten aan met TotalEnergies en Vitol

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Venture Global, Inc. (NYSE: VG) de ondertekening van twee bindende overeenkomsten met TotalEnergies en Vitol aangekondigd voor de aankoop van extra vloeibaar aardgas (LNG) uit de VS van Venture Global. Venture Global heeft een nieuwe, bindende overeenkomst met TotalEnergies aangekondigd voor de aankoop van circa 0,85 miljoen ton LNG per jaar van Venture Global gedurende ongeveer vijf jaar, ingaande in 2026. Daarnaast zijn Venture Global en Vitol ov...
Back to Newsroom