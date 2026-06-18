Venture Global en EnBW maken nieuwe LNG-afnameovereenkomsten bekend

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en EnBW bekendgemaakt dat zij nieuwe, bindende overeenkomsten hebben gesloten voor de aankoop van ongeveer 0,82 miljoen ton per jaar (MTPA) aan Amerikaans vloeibaar aardgas (LNG) van Venture Global voor een periode van ongeveer vijf jaar, met ingang van 2026, te leveren uit de portefeuille van Venture Global. De nieuwe overeenkomsten vormen een aanvulling op de bestaande langlopende koop- en verkoopovereenkomsten (SPA’s) tussen Venture Global en EnBW voor 2 MTPA gedurende 20 jaar.

"Als een van de grootste LNG-leveranciers van Duitsland is Venture Global er trots op de samenwerking met EnBW te versterken en de energiezekerheid van de regio te ondersteunen met een betrouwbare levering van LNG," aldus Mike Sabel, CEO van Venture Global.

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