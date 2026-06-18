Rehlko y Liebherr se asocian para una ampliación estratégica de la capacidad con el fin de satisfacer la cada vez mayor demanda de soluciones de energía resistentes para centros de datos

MILWAUKEE--(BUSINESS WIRE)--Rehlko, líder internacional en resistencia energética que ofrece soluciones innovadoras en sistemas energéticos industriales, tecnologías de transmisión y aplicaciones energéticas domésticas, se unió al Liebherr Group («Liebherr») el 2 de junio en la ceremonia de ampliación estratégica de la capacidad celebrada en las instalaciones de Liebherr-Components en Colmar, Francia. Este evento supone un logro clave en la continua expansión de la alianza estratégica de Rehlko con Liebherr y un paso significativo en la ampliación de soluciones energéticas resilientes para la próxima generación de infraestructuras digitales.

La planta de Colmar desempeña un papel fundamental en la fabricación de motores utilizados en grupos electrógenos de alto rendimiento que dan soporte al ecosistema de los centros de datos. Gracias a su ampliación de casi 12 000 metros cuadrados, Liebherr está mejorando sus prestaciones industriales. Una vez que esté plenamente operativa, la ampliación permitirá que la capacidad de producción de la planta se duplique con creces, lo que contribuirá a satisfacer la creciente demanda del mercado de los centros de datos.

Esta expansión específica se produce en un momento en el que la demanda de soluciones de energía resistentes y de alto rendimiento sigue acelerándose a un ritmo sin precedentes, impulsada por el crecimiento de los centros de datos, incluidos los entornos a hiperescala y de coubicación, que alimentan la IA, los servicios digitales y la computación en la nube. Dado que los desarrolladores y operadores dan cada vez más prioridad a la rápida implementación de soluciones fiables de energía de reserva para garantizar un funcionamiento ininterrumpido, Rehlko está aumentando activamente su capacidad y sus recursos industriales a nivel internacional para dar respuesta a este cambio estructural del mercado y a la demanda a largo plazo de los centros de datos.

«Esta ceremonia supone un paso importante para nuestra estrategia de crecimiento, a medida que ampliamos nuestra capacidad para respaldar la infraestructura digital, cuyo desarrollo se acelera», afirmó Brian Melka, presidente y consejero delegado de Rehlko. «A medida que la demanda de centros de datos sigue creciendo, los clientes dan prioridad a soluciones de energía resistentes y ampliables sin tiempo de inactividad. Esta expansión demuestra nuestro compromiso con la toma de decisiones disciplinada y el seguimiento de las mismas, lo que refuerza nuestra capacidad para convertir una cartera de pedidos en aumento de ingresos a largo plazo y conseguir una mayor cuota de mercado en el sector de los centros de datos, al tiempo que consolidamos nuestra posición de liderazgo en soluciones energéticas fundamentales».

Jens Krug, director general de Liebherr-Components Colmar SAS, añadió: «Esta expansión refleja algo más que una inversión en infraestructura: demuestra nuestro compromiso a largo plazo con nuestra colaboración con Rehlko, con la planta de Colmar y con el crecimiento sostenido de nuestras competencias industriales . Como empresa familiar, creemos en la creación de relaciones sólidas y de confianza que nos permitan ofrecer soluciones innovadoras y de confianza a nuestros clientes de todo el mundo. Con esta inversión, estamos creando las condiciones necesarias para respaldar el crecimiento futuro, impulsar la innovación y dar respuesta a las necesidades en constante evolución del mercado».

La relación entre Rehlko y Liebherr ha ido evolucionando de forma constante desde el lanzamiento de la gama de generadores KD Series™ en 2016. Más recientemente, en mayo de 2025, ambas empresas ampliaron su colaboración estratégica para seguir avanzando en la tecnología de motores y dar respuesta a la creciente demanda. A lo largo de la última década, la colaboración ha crecido tanto en alcance como en escala, respaldada por un enfoque común en la excelencia en ingeniería, el rendimiento y la alineación industrial a largo plazo.

Rehlko sigue centrada en apoyar la rápida evolución del mercado internacional de centros de datos, con una amplia gama de soluciones de alimentación eléctrica. Los sistemas de alimentación de emergencia desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar la continuidad y la fiabilidad, a medida que la infraestructura digital se vuelve cada vez más crucial para la actividad económica internacional.

Acerca de Rehlko

Rehlko, líder internacional en resistencia energética, ofrece soluciones energéticas innovadoras que sustentan y mejoran la vida a través de sistemas energéticos industriales, tecnologías de propulsión y energía doméstica, con control, resistencia e innovación. Aprovechando la potencia de su cartera de negocios (Power Systems, Clarke Energy, Home Energy y Engines) y su posición de liderazgo en el sector desde hace más de un siglo, Rehlko suministra energía allí donde y cuando la red eléctrica no puede hacerlo. Rehlko va más allá de la funcionalidad y la recuperación individual para mejorar la vida de las personas, las comunidades y construir un futuro más sostenible y con mayor resistencia energética. Más información en rehlko.com.

Acerca de Liebherr Group

Liebherr Group es una empresa tecnológica familiar con una gama de productos muy diversificada. La empresa es uno de los mayores fabricantes de maquinaria de construcción del mundo. Además, ofrece productos y servicios de alta calidad y orientados al usuario en una amplia variedad de otros sectores. Liebherr Group cuenta con más de 150 empresas repartidas por todos los continentes. En 2025, contaba con más de 55 000 empleados y alcanzó una facturación conjunta de más de 14 000 millones de euros. Hans Liebherr fundó Liebherr en 1949 en la localidad de Kirchdorf an der Iller, en el sur de Alemania. Desde entonces, los empleados tienen como objetivo lograr una innovación tecnológica continua y ofrecer a sus clientes soluciones líderes en el sector.

Acerca de Liebherr-Components

En este segmento de productos, Liebherr Group se especializa en el desarrollo, el diseño, la fabricación y el reacondicionamiento de componentes de alto rendimiento en el ámbito de la tecnología de accionamiento y control mecánica, hidráulica y eléctrica. Liebherr-Component Technologies AG, con sede en Bulle (Suiza), coordina todas las actividades del segmento de productos Components. La amplia gama incluye motores de combustión, sistemas de inyección, unidades de control de motores, bombas y motores de pistones axiales, cilindros hidráulicos y acumuladores de pistón, cojinetes de giro, cajas de cambios y cabrestantes, sistemas de accionamiento eléctrico y sistemas de almacenamiento de energía, componentes electrónicos y de electrónica de potencia, así como software. Estos componentes de alta calidad se utilizan en ingeniería estructural y civil, minería, construcción de túneles, ingeniería mecánica y de instalaciones, agricultura y silvicultura, la industria eólica y aplicaciones marítimas. Los beneficios de las combinaciones con otros segmentos de productos del Grupo Liebherr se aprovechan para fomentar el desarrollo tecnológico continuo.

Declaraciones prospectivas: este comunicado incluye declaraciones relativas a la ampliación prevista de la capacidad y a la demanda del mercado que están sujetas a riesgos e incertidumbres.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.