Venture Global und EnBW geben neue LNG-Abnahmeverträge bekannt

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) und EnBW gaben den Abschluss neuer, verbindlicher Vereinbarungen über den Kauf von rund 0,82 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) US-amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) von Venture Global bekannt. Die Lieferungen sollen ab 2026 für einen Zeitraum von etwa fünf Jahren erfolgen und aus dem Portfolio von Venture Global stammen. Die neuen Vereinbarungen ergänzen die bestehenden langfristigen Kauf- und Verkaufsverträge (SPAs) zwischen Venture Global und EnBW über 2 MTPA mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

„Als einer der führenden LNG-Lieferanten in Deutschland ist Venture Global stolz darauf, unsere Partnerschaft mit der EnBW zu stärken und die Energiesicherheit der Region durch eine zuverlässige LNG-Versorgung zu unterstützen“, sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global. „Die neuen mittelfristigen Vereinbarungen bauen auf unserer starken, langjährigen Beziehung zu EnBW auf und spiegeln unser Engagement wider, den sich wandelnden Energiebedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Unsere dynamische Vertriebsplattform versetzt uns in die einzigartige Lage, Versorgungslösungen für den kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf anzubieten.“

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global hat 2022 die LNG-Produktion in seiner ersten Anlage aufgenommen und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der „Securities Act“) und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der „Exchange Act“) abgedeckt sind. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in diesem Dokument enthalten sind, sind „zukunftsgerichtete Aussagen“. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie „kann“, „könnte“, „wird“, „könnte“, „sollte“, „erwarten“, „planen“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „verfolgen“, „anstreben“, „fortsetzen“, die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen über unser Unternehmen unterliegen, können Aussagen über unsere zukünftige Leistung, unsere Verträge, unsere erwarteten Wachstumsstrategien und erwarteten Trends, die sich auf unser Geschäft auswirken, enthalten. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basieren. Es gibt wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, unser Tätigkeitsumfang, unsere Leistung oder unsere Erfolge wesentlich von dem abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeutet wird. Zu diesen Faktoren zählen unser Bedarf an erheblichem zusätzlichem Kapital für den Bau und die Fertigstellung unserer Projekte und sonstigen Vermögenswerte sowie die mögliche Unfähigkeit, eine solche Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; unsere mögliche Unfähigkeit, alle unsere Projekte und sonstigen Vermögenswerte zu errichten oder zu betreiben und LNG über unsere Nennkapazität hinaus zu produzieren; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder die mögliche Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, um den Bau innerhalb unserer geschätzten Entwicklungszeiträume abzuschließen; erhebliche betriebliche Risiken im Zusammenhang mit unseren Projekten und sonstigen Vermögenswerten; unsere mögliche Unfähigkeit, die Kosten für unsere Projekte genau abzuschätzen, sowie das Risiko, dass es beim Bau und Betrieb von Erdgasleitungen und Pipelineanschlüssen für unsere Projekte zu Kostenüberschreitungen und Verzögerungen kommt; die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft internationaler Handelsabkommen und der Haltung der Vereinigten Staaten zum internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen; unsere derzeitige und potenzielle Verwicklung in Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsverfahren; unsere mögliche Unfähigkeit, die für den Bau unserer Projekte erforderlichen Verträge abzuschließen; das Risiko, dass das von uns bei unseren Projekten eingesetzte Erdgasverflüssigungssystem und das mittelgroße Design nicht das von uns erwartete Leistungsniveau oder andere Vorteile erzielen; mögliche Rückgänge des Erdgaspreises und die damit verbundenen Auswirkungen; sowie Risiken im Zusammenhang mit anderen Faktoren, die unter „Punkt 1A. —Risikofaktoren“ unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, wie er bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, sowie in allen nachfolgenden bei der SEC eingereichten Berichten. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf Annahmen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen erachten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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