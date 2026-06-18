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Hitachi profundiza su colaboración con OpenAI para acelerar la modernización y la ciberseguridad impulsadas por inteligencia artificial
Hitachi profundiza su colaboración con OpenAI para acelerar la modernización y la ciberseguridad impulsadas por inteligencia artificial
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- Hitachi y los ingenieros FDE (Forward Deployed Engineer) de OpenAI comenzarán a desarrollar soluciones de inteligencia artificial para la modernización de sistemas heredados, empezando por el sector financiero, con el objetivo de extender su aplicación a una amplia variedad de industrias.
- A través del programa "Trusted Access for Cyber" de OpenAI, Hitachi fortalecerá su sistema de ciberseguridad interno y podrá aplicar los aprendizajes derivados de esta iniciativa para potenciar sus competencias en este ámbito.
- Gracias a esta colaboración, Hitachi podrá mejorar sus competencias en FDE en los ámbitos de la modernización y la ciberseguridad, además de seguir impulsando HMAX.
TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, "Hitachi") anunció que continuará profundizando sus lazos con OpenAI*1 para acelerar la modernización y la ciberseguridad impulsadas por inteligencia artificial.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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Contacto para medios de comunicación
Heather Ailara
Responsable de Relaciones Públicas
Hitachi, Ltd.
heather@211comms.com
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