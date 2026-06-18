Hitachi profundiza su colaboración con OpenAI para acelerar la modernización y la ciberseguridad impulsadas por inteligencia artificial

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, "Hitachi") anunció que continuará profundizando sus lazos con OpenAI*1 para acelerar la modernización y la ciberseguridad impulsadas por inteligencia artificial.

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