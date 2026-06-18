Options Technology提供德州證券交易所(TXSE)即時接取服務

倫敦、紐約和香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的代管IT服務和技術解決方案供應商Options Technology今日宣布，現已提供德州證券交易所(TXSE)的即時接取服務，從第一天起即可為客戶提供市場資料和訂單路由功能。

德州證券交易所是唯一一家在德州從零開始自主建構核心基礎設施的交易所，旨在支援股票市場的創新、效率和競爭。隨著市場參與者準備在TXSE上市和交易，順暢的技術連線性至關重要。

Options已與TXSE建立策略性合作關係，透過Options經過驗證的市場基礎設施，強化企業快速、高效連結的能力。本次服務上線後，Options的客戶可以毫無延遲地取得TXSE的市場資料並路由訂單，將TXSE順暢整合到其現有的交易工作流程中。

Options Technology總裁兼執行長Danny Moore評論道：「TXSE代表了美國股票市場的一個重要新篇章。透過在TXSE正式開市交易之前提供市場資料和訂單路由連線性，Options能夠確保我們的客戶做好充分準備，參與德州證券交易所的市場活動。我們與TXSE的策略性合作關係體現了我們致力於支援創新型交易所，並同時為買方和賣方提供更多選擇、更優效能和更低延遲的承諾。」

Options的連線性解決方案建立在其全球交易基礎設施之上，提供低延遲接取、強大的韌性和跨資產類別的可擴充整合。隨著TXSE開始交易，客戶僅需憑藉這一家技術合作夥伴，即可完成入駐、認證和持續的營運準備。

TXSE技術長Rick Yoder表示：「在TXSE，我們從零開始建構了核心交易所基礎設施，以滿足最高的效能標準。Options在交易所連線性方面的成熟專業知識，有助於實現對我們的尖端市場資料和交易能力的即時接取。」

隨著TXSE接取服務的正式推出，Options繼續順應不斷發展的市場結構，擴大其交易所涵蓋範圍，進一步鞏固其值得信賴的技術合作夥伴的地位，協助機構因應快速變化的交易環境。

此次宣布建立在Options近期取得的里程碑之上，包括：TXSE選擇Options的AtlasInsight做為下一代封包擷取和即時分析工具；AtlasInsight在Options全球基礎設施中的全球部署 ；以及推出AtlasInsight Capture 200，在通用硬體上實現線速200Gb/s的封包擷取。

關於Options Technology：

Options Technology (Options)是一家處於銀行和交易基礎設施尖端的金融科技公司。我們在紐約、倫敦、巴黎、貝爾法斯特、劍橋、芝加哥、香港、東京、新加坡、杜拜、雪梨和奧克蘭設有辦事處，為全球客戶提供服務。在Options，我們的服務深度融入全球科技的最熱門趨勢，包括高效能網路、雲端運算、安全和人工智慧(AI)。

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