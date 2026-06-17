Thredd y Sutton Bank se asocian para promover la expansión de los programas de tarjetas en Estados Unidos para las marcas globales

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plataforma de procesamiento de emisores con inteligencia artificial, ha anunciado hoy que ha establecido una alianza estratégica con Sutton Bank, un banco patrocinador y emisor de tarjetas líder para las empresas de tecnología financiera (fintech) y para el área de las finanzas integradas. En el marco de esta alianza, Sutton Bank actuará como patrocinador de BIN para los clientes de Thredd que deseen lanzar y ampliar sus programas de tarjetas de prepago y débito en Estados Unidos.

Esta asociación consolida la propuesta de mercado en Estados Unidos para las fintech internacionales y los proveedores de finanzas integradas, al otorgarles a estas organizaciones el acceso a un socio bancario emisor consolidado en Estados Unidos con una larga trayectoria en el apoyo a los programas de tarjetas en todo el ecosistema fintech.

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