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Thredd y Sutton Bank se asocian para promover la expansión de los programas de tarjetas en Estados Unidos para las marcas globales

Esta alianza ofrece patrocinio de BIN y un procesamiento de emisión moderno para lanzar y ampliar los programas de tarjetas prepago o de débito en el mercado

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plataforma de procesamiento de emisores con inteligencia artificial, ha anunciado hoy que ha establecido una alianza estratégica con Sutton Bank, un banco patrocinador y emisor de tarjetas líder para las empresas de tecnología financiera (fintech) y para el área de las finanzas integradas. En el marco de esta alianza, Sutton Bank actuará como patrocinador de BIN para los clientes de Thredd que deseen lanzar y ampliar sus programas de tarjetas de prepago y débito en Estados Unidos.

Esta asociación consolida la propuesta de mercado en Estados Unidos para las fintech internacionales y los proveedores de finanzas integradas, al otorgarles a estas organizaciones el acceso a un socio bancario emisor consolidado en Estados Unidos con una larga trayectoria en el apoyo a los programas de tarjetas en todo el ecosistema fintech.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Simeon Lando
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