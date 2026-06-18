Venture Global et EnBW annoncent de nouveaux contrats d'achat de GNL

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE : VG) et EnBW annoncent aujourd'hui l’exécution de nouveaux accords contraignants pour l’achat d’environ 0,82 million de tonnes par an (MTPA) de gaz naturel liquéfié (GNL) américain auprès de Venture Global pendant environ cinq ans à compter de 2026, à fournir à partir du portefeuille de Venture Global. Les nouveaux accords s'ajoutent aux accords de vente et d'achat (SPA) à long terme existants entre Venture Global et EnBW pour 2 MTPA pendant 20 ans.

« En tant que l’un des principaux fournisseurs allemands de GNL, Venture Global est fier de renforcer son partenariat avec EnBW et de soutenir la sécurité énergétique de la région grâce à un approvisionnement fiable en GNL », déclare Mike Sabel, CEO de Venture Global. « Les nouveaux accords à moyen terme s’appuient sur notre relation solide et de longue date avec EnBW et reflètent notre engagement à répondre à l’évolution des besoins énergétiques de nos clients. Notre plateforme de marketing dynamique nous positionne de manière unique pour fournir des solutions d’approvisionnement à court, moyen et long terme. »

À propos de Venture Global

Venture Global est un producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à bas prix, avec une capacité de production, de construction ou de développement de plus de 100 MTPA. Venture Global a commencé à produire du GNL dans sa première installation en 2022 et est aujourd’hui l’un des plus grands exportateurs de GNL aux États-Unis. Cette entreprise intégrée verticalement comprend des actifs sur toute la chaîne d’approvisionnement en GNL, notamment la production, le transport de gaz naturel, le transport maritime et la regazéification. Les trois premiers projets de l’entreprise, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG, sont situés en Louisiane, le long du golfe d’Amérique. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, que nous entendons voir couvertes par les dispositions de la règle refuge prévue à l’article 27A de la Loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act of 1933, tel que modifié, le « Securities Act ») et à l’article 21E de la Loi américaine de 1934 sur les marchés boursiers (Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié, l’« Exchange Act »). Toutes les déclarations contenues dans le présent document, à l’exception de celles portant sur des faits historiques, sont considérées comme des « déclarations prospectives ». Dans certains cas, ces déclarations peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « prévoit », « projette », « a l’intention de », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « poursuit », « cible », « continue », ainsi que par la forme négative de ces expressions ou d’autres formulations similaires.

Ces déclarations prospectives, qui sont sujettes à des risques, des incertitudes et des hypothèses à notre sujet, peuvent inclure des déclarations sur notre performance future, nos contrats, nos stratégies de croissance anticipées et les tendances anticipées ayant une incidence sur nos activités. Ces déclarations ne sont que des prédictions basées sur nos attentes actuelles et nos projections sur les événements futurs. Il existe des facteurs importants qui pourraient faire que nos résultats réels, notre niveau d'activité, notre rendement ou nos réalisations diffèrent sensiblement de ce qui est sous-entendu dans les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notre besoin de capitaux supplémentaires importants pour construire et achever nos projets et autres actifs, et notre incapacité potentielle à obtenir un tel financement à des conditions acceptables, ou du tout ; notre incapacité potentielle à construire ou à exploiter tous nos projets et autres actifs, et à produire du GNL au-delà de notre capacité nominale ; les retards dans l'obtention des approbations réglementaires ou l'incapacité potentielle d'obtenir les approbations réglementaires requises pour achever la construction au cours de nos périodes de développement estimées ; risques opérationnels importants liés à nos projets et autres actifs ; notre incapacité potentielle à estimer avec précision les coûts de nos projets et le risque que la construction et l'exploitation des gazoducs et des raccordements de gazoducs pour nos projets subissent des dépassements de coûts et des retards ; l’incertitude concernant l’avenir des accords commerciaux internationaux et la position des États-Unis sur le commerce international, y compris les effets des droits de douane ; notre implication actuelle et potentielle dans des litiges et des procédures judiciaires ; notre incapacité potentielle à conclure les contrats nécessaires à la construction de nos projets ; le risque que le système de liquéfaction du gaz naturel et la conception à moyenne échelle que nous utilisons dans nos projets n'atteignent pas le niveau de performance ou d'autres avantages que nous anticipons ; les baisses potentielles du prix du gaz naturel et leurs incidences ; et les risques liés à d’autres facteurs examinés sous la rubrique « Item 1A.—Risk Factors » de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 tel que déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et tout rapport ultérieur déposé auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans les présentes ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et reposent sur des hypothèses que nous estimons raisonnables à cette date. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.